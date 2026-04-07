Αντώνης Σαουλίδης: Από το ΠΑΣΟΚ στον Τσίπρα – Παραιτήθηκε από το κόμμα με πυρά κατά Ανδρουλάκη

Την παραίτησή του από μέλος του ΠΑΣΟΚ κοινοποίησε ο δικηγόρος Αντώνης Σαουλίδης, στέλεχος του κόμματος και υποψήφιος βουλευτής στην Α΄ Θεσσαλονίκης σε προηγούμενες εκλογές και όλα δείχνουν ότι οδεύει προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Σε επιστολή του ο Αντώνης Σαουλίδης τονίζει ότι αποχωρεί “όχι από αδυναμία, αλλά από συνέπεια” και στρέφει τα πυρά του εναντίον της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την οποία αναφέρει, μεταξύ άλλων: “Μια ηγεσία που αντιμετωπίζει το νέο με φόβο και τη διαφωνία ως απειλή δεν μπορεί να εμπνεύσει αλλαγή, ούτε να οδηγήσει σε πολιτική ανατροπή. Η σημερινή ηγεσία έχει επιλέξει έναν δρόμο που δεν μου επιτρέπει να παραμείνω σιωπηλός, χωρίς να αναιρέσω όσα υπηρέτησα. Η κοινωνία δοκιμάζεται σήμερα, και ένα ΠΑΣΟΚ χωρίς προωθητική δυναμική, χωρίς τολμηρό σχέδιο εξουσίας, περιορίζεται σε ρόλο κομπάρσου”.

Δηλώνει ότι παραμένει πολιτικά ενεργός και θα ξαναβρεθεί μαζί με τους συντρόφους του. “Δεν εγκαταλείπω τις ιδέες και τις αξίες μας. Αποχωρώ από έναν μηχανισμό που έπαψε να τις υπηρετεί. Εγώ επιλέγω να συνεχίσω το ταξίδι χωρίς τους περιορισμούς ενός χώρου που σήμερα δεν αντέχει την αλήθεια. Παραμένω πολιτικά ενεργός με την ψυχή μου αγκυροβολημένη στις γειτονιές μας και τη δέσμευσή μου για μια δίκαιη κοινωνία πιο ισχυρή από ποτέ”.

Σημειώνεται ότι ο κ. Σαουλίδης ήταν ένας εκ των ομιλητών στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, “Ιθάκη”, στη Θεσσαλονίκη.