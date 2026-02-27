Πολιτική

Απαγόρευση μπούρκας σε ανηλίκους: Εξετάζεται ρύθμιση για σχολεία και δομές

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης διευκρινίζει ότι η συζήτηση δεν αφορά το μαντήλι, αλλά την πλήρη κάλυψη του προσώπου, ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη κάποια απόφαση
μπούρκα
Ένδυμα πλήρους κάλυψης, που σκεπάζει το γυναικείο σώμα και το πρόσωπο και συναντάται σε ορισμένες ισλαμικές παραδόσεις (Φωτογραφία αρχείου / Sharafat Ali / REUTERS)

Σε διερεύνηση βρίσκεται το ενδεχόμενο θέσπισης περιορισμών για τη χρήση μπούρκας από ανηλίκους στην Ελλάδα, όπως ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (27.02.2026) στο MEGA, στον απόηχο δημοσιευμάτων περί πιθανής απαγόρευσης.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης σημείωσε ότι έχει προηγηθεί έρευνα, την οποία πραγματοποίησε η υφυπουργός Σέβη Βολουδάκη, με στόχο να αποτυπωθεί τι ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως είπε, υπάρχουν χώρες που έχουν υιοθετήσει απαγορεύσεις για την μπούρκα και, κατά τον ίδιο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει κρίνει νόμιμες αντίστοιχες ρυθμίσεις.

Έσπευσε δε να διαχωρίσει το πλήρες κάλυμμα προσώπου από άλλες μορφές θρησκευτικής ένδυσης. «Δεν μιλάμε για το μαντήλι», ανέφερε ο Θάνος Πλεύρης, διευκρινίζοντας ότι η μπούρκα αφορά «την κάλυψη τελείως των χαρακτηριστικών του προσώπου». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα «δεν έχει» το ζήτημα στον ίδιο βαθμό που το αντιμετωπίζουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

 

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι προβληματισμός υπάρχει ειδικά για τους ανηλίκους, καθώς -όπως είπε- πρόκειται για ηλικίες που δεν έχουν πάντοτε την ελευθερία επιλογής και ενδέχεται να τους επιβάλλεται. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε ότι εξετάζεται, σε πρώτη φάση, η δυνατότητα ρύθμισης που θα αφορά ανήλικους σε σχολεία ή σε δομές φιλοξενίας, ξεκαθαρίζοντας ότι προς το παρόν δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Πολιτική
