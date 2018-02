Απάντηση του Υπ. Εξωτερικών στον σύμβουλο του Ερντογάν

Ο κ. Γεννηματάς έκανε λόγο για «αχαρακτήριστες» δηλώσεις, που «είναι ξένες προς τον ευρωπαϊκό πολιτικό πολιτισμό και καλό θα ήταν, δεδομένης και της θέσης που κατέχει ο συγκεκριμένος αξιωματούχος, να αντιλαμβάνεται ότι ανάλογες τοποθετήσεις δεν συμβάλλουν στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών».

Προσέθεσε πως «Το έχουμε ξαναπεί, καθείς και το μέτρο του…. Το νομικό καθεστώς του Αιγαίου είναι σαφές και κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι δύσκολο ο εν λόγω κύριος να είναι μελετηρός».

Οι προκλητικές δηλώσεις

Απίστευτες απειλές εκστόμισε νωρίτερα ο επικεφαλής των συμβούλων του Ταγίπ Ερντογάν προς την Ελλάδα. Ο Yigit Bulut, εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή και αναφέρθηκε στο θέμα των Ιμίων.

Μεταξύ άλλων είπε: «Η Αθήνα θα νιώσει την οργή της Τουρκίας, χειρότερη από αυτή στην Αφρίν. θα σπάσουμε τα χέρια και τα πόδια αξιωματούχων, του πρωθυπουργού ή όποιου υπουργού τολμήσει να ανέβει στα Ίμια στο Αιγαίο».

Με αυτές τις δηλώσεις ο σύμβουλος του Ερντογάν δεν διστάζει να απειλήσει ακόμα και στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ενώ αναφερόμενος και σε υπουργό είναι βέβαιο ότι φωτογραφίζει τον υπουργό Άμυνας, Πάνο Καμμένο.

Turkish president #Erdogan's chief advisor Yigit Bulut threatens #Greece, says Athens will face the wrath of #Turkey worse than #Afrin offensive, vows to break arms & legs of officials, PM or any Minister, who dare to land on disputed Kardak/Imia islet in Aegean. pic.twitter.com/XPmATUchnm

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) February 1, 2018