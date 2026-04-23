Επιμένει ο Μακάριος Λαζαρίδης: Η σκευωρία που έστησαν οι πολιτικοί μου αντίπαλοι, θα πέσει στο κενό

Επιμένει στην θέση του ο Μακάριος Λαζαρίδης, στον απόηχο της παραίτησής του από υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον σάλο που ξέσπασε με το πτυχίο και τον διορισμό του.

Μόλις 2 ημέρες μετά την ορκωμοσία του Αθανάσιου Καββαδά για την θέση του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μακάριος Λαζαρίδης έκανε λόγο για σκευωρία από πολιτικούς του αντιπάλους η οποία όμως θα πέσει στο κενό. Δήλωσε μάλιστα πως όσοι τον διέβαλαν, προσπάθησαν να τον εξοντώσουν ηθικά και πολιτικά αλλά θα πάρουν σύντομα τις απαντήσεις τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε μάλιστα πως οφείλει να δώσει την συγκεκριμένη απάντηση για χάρη των ανθρώπων της Καβάλας που τον στήριξαν δύο φορές, στέλνοντάς τον στο ελληνικό κοινοβούλιο.

«Η σκευωρία την οποία επιχείρησαν να στήσουν πολιτικοί μου αντίπαλοι, εκτός και εντός Καβάλας θα πέσει στο κενό. Μια σκευωρία, η οποία επιχείρησε να με εξοντώσει ηθικά και πολιτικά. Πολύ σύντομα όλοι αυτοί θα πάρουν τις απαντήσεις τους και οι απαντήσεις αυτές θα δοθούν από εδώ από την Καβάλα καθώς το οφείλω στις Καβαλιώτισσες και τους Καβαλιώτες σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι για δυο συνεχόμενες φορές με έχουν στείλει στο ελληνικό κοινοβούλιο»