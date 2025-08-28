Απόστολος Βεσυρόπουλος: Λουλούδια και ενός λεπτού σιγή στη Βουλή για τον αδικοχαμένο βουλευτή της ΝΔ

Με ένα μπουκέτο από λευκά τριαντάφυλλα στο έδρανό του και ενός λεπτού σιγής η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε την μνήμη του πρώην γενικού γραμματέα της ΝΔ, πρώην υφυπουργού Οικονομικών και βουλευτή Ημαθίας Απόστολου Βεσυρόπουλου που έφυγε από τη ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς.

«Ο Αποστόλης τίμησε την πατρίδα μας, την κοινοβουλευτική δημοκρατία και όπως διαπίστωσα βρισκόμενος στην ιδιαίτερη πατρίδα του στην Αλεξάνδρεια της Ημαθία κατά την ημέρα της κηδείας του, τίμησε και τον λαό της . Ήταν ένας συνάδελφος ευπρεπής, ευγενής με καλές σχέσεις με όλους μας προσπαθώντας για το καλύτερο και για την ιδιαίτερη πατρίδα του αλλά και γενικότερα για τον κοινοβουλευτισμό. Τιμώντας την μνήμη του, παρακαλώ να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγής» ανέφερε ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ζητώντας από το Σώμα να τηρήσει ενός λεπτού σιγής στην μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ά Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης από την δική του πλευρά μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «ο Απόστολος Βεσυρόπουλος θα λείψει από όλους μας και ιδιαίτερα από την παράταξη της ΝΔ. Η απώλεια του έχει δημιουργήσει θλίψη σε όλους μας. Ήταν ένας καλός άνθρωπος και συνάδελφος με πραγματική έγνοια για τον συνάνθρωπο».

Η εισηγήτρια της ΝΔ Μαρία – Αλεξάνδρα Κεφάλα αναφέρθηκε στην απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου λέγοντας ότι « ο ξαφνικός χαμός του σκόρπισε θλίψη όχι μόνο σε όλους εμάς αλλά και σε κάθε πολίτη που τον γνώρισε και συνεργάστηκε μαζί του. Ο Απόστολος υπηρέτησε τη Βουλή, την παράταξή μας και τον τόπο με σεμνότητα και αφοσίωση. Υπήρξε άνθρωπος της ευθύνης και της προσφοράς. Με την πραότητά του και την αίσθηση καθήκοντος στήριξε συναδέλφους, υπηρέτησε τον θεσμό και τίμησε τον ρόλο που του εμπιστεύτηκαν οι πολίτες της Ημαθίας. Στην οικογένειά του, στους οικείους του εκφράζουμε τα πιο θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Παύλος Χρηστίδης μετέφερε εκ μέρους της κοινοβουλευτικής του ομάδας τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου και στην ΚΟ της ΝΔ λέγοντας ότι «ήταν πάντοτε ένας συνάδελφος αξιοπρεπής, πολύ συναδελφικός, πολύ ζεστός με τους νεότερους συναδέλφους του και είμαι σίγουρος ότι θα λείψει η παρουσία του από αυτό το Κοινοβούλιο και αυτή την Κοινοβουλευτική Περίοδο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήρια του ΣΥΡΙΖΑ τόσο στην πολιτική οικογένεια της ΝΔ όσο και στην φυσική οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου λέγοντας πως “άφησε το στίγμα του στην Κοινοβουλευτική Περίοδο που διανύουμε και από την θέση του γενικού γραμματέα της ΝΔ αλλά και κατά την περασμένη Περίοδο από την θέση του υφυπουργού Οικονομικών. Οφείλουμε να τον θυμόμαστε με σεβασμό και εκτίμηση”.

Ορκωμοσία Στέλλας Αραμπατζή

Αμέσως μετά την τήρηση του ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου, πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία της πρώτης επιλαχούσας του ψηφοδελτίου της εκλογικής Περιφέρειας Ημαθίας της ΝΔ Στεριανής (Στέλλας) Αραμπατζή που κατέλαβε την κενή θέση του εκλιπόντος.

Η κυρία Στεριανή Αραμπατζή είναι υποψήφια δρ. Ιατρός – Βιοπαθολόγος. Γεννήθηκε και διαμένει στη Νάουσα όπου δραστηριοποιείται ως ιδιώτης Ιατρός – Μικροβιολογόλογος. Παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σιένας της Ιταλίας. Είναι υποψήφια διδάκτωρ στον Τομέα Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Κάτοχος δύο Μεταπτυχιακών διπλωμάτων. Έχει συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα του εξωτερικού αλλά και ελληνικών πανεπιστημίων, σε δεκάδες ελληνικά και διεθνή συνέδρια και πληθώρα δημοσιευμένων ερευνητικών εργασιών. Μιλάει άπταιστα Γαλλικά , Ιταλικά και Αγγλικά. Από το 2014 μετέχει ενεργά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ως εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Νάουσας ενώ διετέλεσε και Αντιδήμαρχος.

Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον Θανάση Παφίλη

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης από την έδρα, ευχήθηκε εκ μέρος του Σώματος περαστικά στον βουλευτή του ΚΚΕ Θανάση Παφίλη που όπως είπε «πέρασε μια περιπέτεια υγείας. Χειρουργήθηκε με επιτυχία. Του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και να είναι ο αγαπητός Θανάσης γρήγορα κοντά μας».