«Πόρτα» Διαμαντοπούλου σε Τσίπρα: «Στο ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε Λωτοφάγοι, δεν μπορεί να συνεργαστεί μαζί μας»

Η πρώην υπουργός ξεκαθάρισε ότι η Χαριλάου Τρικούπη θα κινηθεί αυτόνομα προς τις εκλογές, απορρίπτοντας σενάρια συνεργασίας με τον πρώην πρωθυπουργό
Ο Αλέξης Τσίπρας και η Άννα Διαμαντοπούλου (Φωτογραφίες αρχείου / EUROKINISSI)
Σαφείς αποστάσεις από τον Αλέξη Τσίπρα πήρε η Άννα Διαμαντοπούλου, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπαίνει σε συζήτηση συνεργασιών και θα κινηθεί αυτόνομα στις εκλογές. Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (18.05.2026) στον ΣΚΑΪ, σχολίασε αιχμηρά την προσπάθεια επανατοποθέτησης του πρώην πρωθυπουργού, κάνοντας λόγο για «rebranding» που απαιτεί «συλλογική αμνησία».

Η Άννα Διαμαντοπούλου απάντησε στην κριτική που άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας στο ΠΑΣΟΚ από το Χαλάνδρι, λέγοντας πως «εμείς δεν είμαστε Λωτοφάγοι». «Το κάθε κόμμα θα δώσει πρόγραμμα, πολιτικές, στελέχη, προοπτική, ηθική και ο κόσμος θα κρίνει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η Άννα Διαμαντοπούλου ξεκαθάρισε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «δεν μπορεί να συνεργαστεί» με το ΠΑΣΟΚ. «Το ΠΑΣΟΚ δεν μοιράζει ούτε χαρτιά συνομιλίας, ούτε χαρτιά συνεργασίας», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η Χαριλάου Τρικούπη έχει «πολύ συγκεκριμένη στρατηγική και πορεία».

Παράλληλα, ερωτηθείσα για δημοσκόπηση που εμφανίζει ψηλά ένα πιθανό κόμμα Τσίπρα, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ «δεν θα μπει σε πόλεμο με τις δημοσκοπικές εταιρείες». Επέμεινε, ωστόσο, ότι το κόμμα θα κριθεί από τη δική του πρόταση και όχι από τις κινήσεις άλλων πολιτικών χώρων.

«Δεν αναμετρόμαστε στο ποιος θα είναι πιο αντιμητσοτακικός, πιο αντιδεξιός, πιο αριστερός», είπε, επισημαίνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει «ιδεολογική ταυτότητα» και πολιτικό σχέδιο. «Είμαστε ένα κόμμα που έχουμε ιστορία και έχουμε προοπτική για να αλλάξουμε το μέλλον της χώρας», πρόσθεσε.

 

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να μην μπορεί να κυβερνήσει μόνο του, ακόμη και αν αναδειχθεί πρώτο κόμμα, η Άννα Διαμαντοπούλου απάντησε ότι «ο λαός θα δώσει την κατεύθυνση». Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ «μπορεί να κυβερνήσει», καθώς διαθέτει «ιστορία, εμπειρία και νέα στελέχη».

