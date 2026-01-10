Αποχώρησε ο Λαζαρίδης μετά τις δηλώσεις Τζάκρη περί «αλητείας της ΝΔ» για την Καρυστιανού – Ένταση στον «αέρα»

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στον τηλεοπτικό «αέρα» ανάμεσα στη βουλευτή του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη, και τον βουλευτή Μακάριο Λαζαρίδη.

Αφορμή στάθηκε η συζήτηση γύρω από το φερόμενο «κόμμα Καρυστιανού», με τη Θεοδώρα Τζάκρη να εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά της Νέας Δημοκρατίας, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα οξείες και ακραίες εκφράσεις, γεγονός που οδήγησε σε μια τεταμένη ανταλλαγή δηλώσεων μεταξύ των δύο πολιτικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, όταν η συζήτηση έφτασε στο θέμα του «κόμματος Καρυστιανού», η κα Τζάκρη, σε παροξυσμό, είπε πως «αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία ότι “η Μαρία Καρυστιανού εργαλειοποιεί το πένθος της”, δεν προέρχονται από το χώρο της πολιτικής με επιχειρήματα, αλλά της αλητείας».

Δείτε το απόσπασμα στο 25:21:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τον Μακάριο Λαζαρίδη να αντιδρά αμέσως ζητώντας από την κ. Τζάκρη διευκρινίσεις.

Και ακολούθησε ο εξής διάλογος Λαζαρίδη-Τζάκρη:

Μ. Λαζαρίδης: Αλητείας;

Θ. Τζάκρη: Ναι

Μ. Λαζαρίδης: Ντροπή

Άμεσα ο Μακάριος Λαζαρίδης έβγαλε το μικρόφωνο και αποχώρησε από το στούντιο.

Στη συνέχεια η Θεοδώρα Τζάκρη μετά τις παρακλήσεις των παρουσιαστών της εκπομπής αναγκάστηκε να αναδιατυπώσει και αντί για αλητεία να μιλήσει για «παράλογο».