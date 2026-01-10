Πολιτική

Αποχώρησε ο Λαζαρίδης μετά τις δηλώσεις Τζάκρη περί «αλητείας της ΝΔ» για την Καρυστιανού – Ένταση στον «αέρα»

Θεοδώρα Τζάκρη
Θεοδώρα Τζάκρη / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στον τηλεοπτικό «αέρα» ανάμεσα στη βουλευτή του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη, και τον βουλευτή Μακάριο Λαζαρίδη.

Αφορμή στάθηκε η συζήτηση γύρω από το φερόμενο «κόμμα Καρυστιανού», με τη Θεοδώρα Τζάκρη να εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά της Νέας Δημοκρατίας, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα οξείες και ακραίες εκφράσεις, γεγονός που οδήγησε σε μια τεταμένη ανταλλαγή δηλώσεων μεταξύ των δύο πολιτικών.

Πιο συγκεκριμένα, όταν η συζήτηση έφτασε στο θέμα του «κόμματος Καρυστιανού», η κα Τζάκρη, σε παροξυσμό, είπε πως «αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία ότι “η Μαρία Καρυστιανού εργαλειοποιεί το πένθος της”, δεν προέρχονται από το χώρο της πολιτικής με επιχειρήματα, αλλά της αλητείας».

Δείτε το απόσπασμα στο 25:21: 

 

Με τον Μακάριο Λαζαρίδη να αντιδρά αμέσως ζητώντας από την κ. Τζάκρη διευκρινίσεις. 

Και ακολούθησε ο εξής διάλογος Λαζαρίδη-Τζάκρη:

Μ. Λαζαρίδης: Αλητείας;

Θ. Τζάκρη: Ναι

Μ. Λαζαρίδης: Ντροπή

Άμεσα ο Μακάριος Λαζαρίδης έβγαλε το μικρόφωνο και αποχώρησε από το στούντιο. 

Στη συνέχεια η Θεοδώρα Τζάκρη μετά τις παρακλήσεις των παρουσιαστών της εκπομπής αναγκάστηκε να αναδιατυπώσει και αντί για αλητεία να μιλήσει για «παράλογο».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
126
119
85
76
61
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
«Πονοκέφαλος» στο στρατόπεδο Τσίπρα για το κόμμα Καρυστιανού – Πώς επηρεάζονται οι εκλογικές δεξαμενές του πρώην πρωθυπουργού
Παρά την έντονη δημοσιότητα που συνοδεύει τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων δεν επιβεβαιώνουν τη δυναμική που προσδοκούσε
Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας 13
Κυριάκος Μητσοτάκης, δέκα χρόνια στο «τιμόνι» της ΝΔ: Από outsider σε κυρίαρχο του παιχνιδιού
Μια πορεία με εκλογικές νίκες, κρίσεις και σταθερό αποτύπωμα στο πολιτικό σκηνικό. «Tefal ο πρόεδρος», σχολιάζουν χαριτολογώντας συνεργάτες του, σημειώνοντας πως «τίποτα δεν φαίνεται να κολλά επάνω του»
Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης 61
Οι αγρότες ορίζουν την επιτροπή για την συνάντηση με Μητσοτάκη: Ποιο μέτρο βγάζει από το συρτάρι η κυβέρνηση
Όλα δείχνουν ότι στο ραντεβού της Τρίτης, θα φύγουν με την διαβεβαίωση ότι στο φθηνό ρεύμα με 8,5 λεπτά την κιλοβατώρα θα ενταχθούν και όσοι έχουν ρυθμισμένες οφειλές, δεδομένου πως ο αριθμός αυτών των αγροτών δεν είναι μεγάλος
Μπλόκα αγροτών
Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης κάνει «άνοιγμα» στη Μαρία Καρυστιανού: «Θέλω να μιλήσω μαζί της για να φτιαχτεί αντικυβερνητικό μέτωπο»
Ωστόσο, ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο οποίος συμπορεύεται με το Κίνημα Δημοκρατίας, ξεκαθάρισε ότι δεν είχε ποτέ οποιαδήποτε επικοινωνία με τη Μαρία Καρυστιανού
Ο ανεξάρτητος βουλευτής, Αλέξανδρος Αυλωνίτης
5
Newsit logo
Newsit logo