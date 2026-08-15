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Πολιτική

Αθηνά Αηδονά: «Τέλος καλό, όλα καλά», έγραψε για την περιπέτεια που είχε με την υγεία της

Το «ευχαριστώ» στους γιατρούς - Είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη
Αθηνά Αηδονά
Η Αθηνά Αηδονά / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
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«Τέλος καλό, όλα καλά», έγραψε σε ανάρτηση της η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, για την περιπέτεια που είχε με την υγεία της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Με μία ανάρτησή της, η Αθηνά Αηδονά, ευχαρίστησε τον κόσμο για τις ευχές που δέχτηκε αλλά και τους γιατρούς στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ που μεταφέρθηκε η περιφερειάρχης.

«Σήμερα το πρωί, ανήμερα της Παναγίας, μια ξαφνική αδιαθεσία με οδήγησε στο ΑΧΕΠΑ. Θέλω να ευχαριστήσω από την καρδιά μου τους εξαιρετικούς γιατρούς και τους νοσηλευτές του νοσοκομείου για τη φροντίδα τους. Τέλος καλό, όλα καλά! Θέλω όμως να ευχαριστήσω και όλους εσάς για τις αμέτρητες ευχές σας, που με συγκίνησαν ιδιαίτερα! Χρόνια πολλά με υγεία σε όλους σας!», αναφέρει η κ. Αηδονά.

Υπενθυμίζεται ότι η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία το πρωί του Σαββάτου 15.08.2026.

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