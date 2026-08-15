Κυριάκος Μητσοτάκης για Στέφανο Μάνο: «Αντισυμβατικός πολιτικός, με θέσεις που προπορεύονταν της εποχής του»

Τη θλίψη του για την απώλεια του Στέφανου Μάνου εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντάς τον «πολιτικό με ξεχωριστή προσωπικότητα και αναμφίβολη προσφορά στη δημόσια ζωή». Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στον αντισυμβατικό χαρακτήρα του πρώην υπουργού και στις θέσεις του, οι οποίες, όπως ανέφερε, «πολλές φορές προπορεύονταν της εποχής του».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη μακρά πολιτική διαδρομή που είχε ο Στέφανος Μάνος, τόσο ως υπουργός και βουλευτής όσο και ως δημόσια φωνή που δεν δίσταζε να υπερασπίζεται έως τέλους τις συχνά ριζοσπαστικές του απόψεις. «Σε κάθε περίπτωση, υπήρξε ένας πολιτικός αντισυμβατικός. Με θέσεις σύγχρονες και καταλυτικές», σημείωσε στην ανάρτησή του.

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Στην ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι πληροφορήθηκε «με θλίψη» τον θάνατο του Στέφανου Μάνου και υπογράμμισε ότι η προσφορά του στη δημόσια ζωή δεν περιορίστηκε στις κυβερνητικές και κοινοβουλευτικές θέσεις που κατείχε.

«Όχι μόνο με τη δράση του από τις θέσεις του υπουργού ή του βουλευτή. Αλλά και με τις συχνά ριζοσπαστικές απόψεις του, τις οποίες δεν δίσταζε να υπερασπίζεται μέχρι τέλους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά σε μεταρρυθμίσεις και μεγάλα έργα με τα οποία είχε συνδεθεί η πολιτική δράση του Στέφανου Μάνου.

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Μεταξύ αυτών, μνημόνευσε την είσοδο της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, την υπογραφή των έργων για το Μετρό και τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, καθώς και «την τολμηρή θεσμοθέτηση των πεζοδρομήσεων και της προστασίας των παραδοσιακών οικισμών».

Η συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στην προσωπική του εικόνα για τον Στέφανο Μάνο από την περίοδο κατά την οποία εκείνος ήταν στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και υπουργός της κυβέρνησής του.

«Διαπιστώνοντας από κοντά τη φιλελεύθερη σκέψη του, όσο και τον κάποτε αιρετικό, όμως πάντοτε γόνιμο χαρακτήρα του», ανέφερε, προσθέτοντας ότι συγκρατεί «περισσότερο το έργο του, παρά τις κατά καιρούς κομματικές επιλογές του».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την ανάρτησή του τονίζοντας ότι ο Στέφανος Μάνος αξίζει να μείνει στη μνήμη ως μια διακριτή παρουσία στον ελληνικό δημόσιο βίο.

«Αξίζει, λοιπόν, να τον θυμόμαστε ως παρουσία με τη δική της προσφορά στην πολιτική ζωή της χώρας και στον δημόσιο διάλογο», σημείωσε, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντος.