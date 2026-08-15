Νανά Αηδονά: Στο ΑΧΕΠΑ η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας μετά από αδιαθεσία

Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μεταφέρθηκε το πρωί του Σαββάτου η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Νανά Αηδονά, μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε.

Η Περιφερειάρχης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να εξεταστεί από τους γιατρούς και να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την αδιαθεσία της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της είναι καλή και υποβάλλεται σε μια σειρά προληπτικών εξετάσεων στο ΑΧΕΠΑ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν οι γιατροί θα κρίνουν απαραίτητο να παραμείνει στο νοσοκομείο για νοσηλεία ή εάν, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, θα πάρει εξιτήριο.