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Πολιτική

Νανά Αηδονά: Στο ΑΧΕΠΑ η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας μετά από αδιαθεσία

Η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας υποβάλλεται σε προληπτικές εξετάσεις - Καλή η κατάσταση της υγείας της
Νανά Αηδονά
Photo / Eurokinissi
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Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μεταφέρθηκε το πρωί του Σαββάτου η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Νανά Αηδονά, μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε.

Η Περιφερειάρχης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να εξεταστεί από τους γιατρούς και να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την αδιαθεσία της.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της είναι καλή και υποβάλλεται σε μια σειρά προληπτικών εξετάσεων στο ΑΧΕΠΑ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν οι γιατροί θα κρίνουν απαραίτητο να παραμείνει στο νοσοκομείο για νοσηλεία ή εάν, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, θα πάρει εξιτήριο.

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