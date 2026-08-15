Στέφανος Μάνος: Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον «αντισυμβατικό μεταρρυθμιστή» – Οι άγνωστες πτυχές του πρώην υπουργού

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Στέφανο Μάνο, τον πρώην υπουργό και βουλευτή που έφυγε από τη ζωή ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, σε ηλικία 87 ετών. Από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη έως υπουργούς, παλαιούς συνεργάτες και κόμματα, οι αποχαιρετισμοί συγκλίνουν κυρίως σε δύο χαρακτηριστικά της μακράς διαδρομής του: τον μεταρρυθμιστικό προσανατολισμό και την επιμονή με την οποία υπερασπιζόταν τις απόψεις του, ακόμη και όταν αυτές προκαλούσαν αντιδράσεις.

Ο Στέφανος Μάνος, με πολιτική παρουσία που εκτεινόταν σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες, συνδέθηκε με σειρά μεταρρυθμίσεων και μεγάλων έργων, αλλά και με έναν ευθύ, συχνά αντισυμβατικό πολιτικό λόγο. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία και ανέλαβε στη συνέχεια κρίσιμα κυβερνητικά χαρτοφυλάκια, ενώ οι φιλελεύθερες οικονομικές θέσεις και οι παρεμβάσεις του τον έφεραν πολλές φορές στο επίκεντρο πολιτικών αντιπαραθέσεων.

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Μητσοτάκης: «Προπορευόταν της εποχής του»

«Ο Στέφανος Μάνος ήταν αντισυμβατικός πολιτικός, με θέσεις που πολλές φορές προπορεύονταν της εποχής του», ανέφερε στον αποχαιρετισμό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν πολιτικό με «ξεχωριστή προσωπικότητα και αναμφίβολη προσφορά στη δημόσια ζωή», ο οποίος δεν δίσταζε να υπερασπίζεται μέχρι τέλους ακόμη και τις πλέον ριζοσπαστικές απόψεις του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολή του στην είσοδο της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, καθώς και στην προώθηση μεγάλων έργων, όπως το Μετρό της Αθήνας και η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. Μνημόνευσε επίσης τη θεσμοθέτηση των πεζοδρομήσεων και την προστασία των παραδοσιακών οικισμών.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην προσωπική γνωριμία του με τον εκλιπόντα ως στενό συνεργάτη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και υπουργό της κυβέρνησής του, σημειώνοντας ότι είχε διαπιστώσει από κοντά «τη φιλελεύθερη σκέψη του» και τον «κάποτε αιρετικό, όμως πάντοτε γόνιμο χαρακτήρα του».

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Κακλαμάνης: «Σημάδεψε τη μεταπολιτευτική πολιτική ιστορία»

Τη βαθιά του θλίψη εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, κάνοντας λόγο για «μια εξέχουσα προσωπικότητα του δημόσιου βίου που σημάδεψε τη μεταπολιτευτική πολιτική ιστορία του τόπου μας».

Ο κ. Κακλαμάνης στάθηκε στην κοινοβουλευτική και κυβερνητική διαδρομή του Στέφανου Μάνου, ο οποίος διετέλεσε, μεταξύ άλλων, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων.

«Σε όλη του τη διαδρομή ξεχώρισε για τη συνέπεια, τον ευθύ πολιτικό λόγο και την εργατικότητά του», σημείωσε, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης.

Σκυλακάκης: «Ετρεχε τόσο μπροστά που έμενε μόνος του»

Σε μια περισσότερο προσωπική πλευρά του Στέφανου Μάνου αναφέρθηκε ο επί χρόνια συνεργάτης του Θεόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ για τον «άγνωστο Στέφανο Μάνο».

«Εφυγε ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας άνθρωπος μοναδικός και ένας από τους πιο σημαντικούς πολιτικούς της Μεταπολίτευσης», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η χώρα «δεν κατάφερε να τον αξιοποιήσει όσο θα έπρεπε».

Ο κ. Σκυλακάκης αναφέρθηκε στις πολεοδομικές παρεμβάσεις και στη διάσωση της Πλάκας, στο Μετρό, στο αεροδρόμιο της Αθήνας και στις αλλαγές στην οικονομική πολιτική την περίοδο 1990-1993.

Περιγράφοντας τον άνθρωπο πίσω από τη δημόσια εικόνα, σημείωσε ότι ο Στέφανος Μάνος ήταν «εξαιρετικά συμπαθητικός και γλυκός άνθρωπος πίσω από την αυστηρότητα του δημόσιου λόγου».

«Είχε χιούμορ, είχε καλοσύνη έμφυτη», πρόσθεσε, για να συμπυκνώσει στη συνέχεια την πολιτική φυσιογνωμία του σε μία φράση: «Κοίταζε πάντα μπροστά, έβλεπε πάντα το μέλλον και προσπαθούσε να μας φέρει πιο κοντά στο μέλλον, αν και πολλές φορές έτρεχε τόσο μπροστά που έμενε μόνος του».

Χατζηδάκης: «Το αντίθετο του πολιτικού των δημοσίων σχέσεων»

«Με μεγάλη συγκίνηση» αποχαιρέτησε τον Στέφανο Μάνο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, εστιάζοντας στο «έντονο αποτύπωμα έργου και μεταρρυθμίσεων» που αφήνει πίσω του.

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στους πρώτους πεζόδρομους, στη διάσωση και ανάδειξη της Πλάκας, στην προώθηση του Μετρό και του αεροδρομίου της Αθήνας και στον σχεδιασμό της Αττικής Οδού.

Παράλληλα, υπογράμμισε τις πολιτικές μάχες που έδωσε ο πρώην υπουργός για τον περιορισμό της έκτασης του Δημοσίου και την απελευθέρωση της οικονομίας από γραφειοκρατικούς περιορισμούς.

«Αντισυμβατικός, ξεροκέφαλος, με επιμονή σε όσα πίστευε, αδιαφορώντας για τις αντιδράσεις. Το αντίθετο του πολιτικού των δημοσίων σχέσεων», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ακόμη ότι ο Μάνος βρέθηκε αρκετές φορές μπροστά από την εποχή του και ότι το έργο του «δεν εκτιμήθηκε πάντα όταν το προωθούσε».

«Εμείς οι φιλελεύθεροι θα τον θυμόμαστε πάντοτε με σεβασμό», κατέληξε. «Καλό ταξίδι Στέφανε Μάνο».

Πιερρακάκης: «Μέχρι το τέλος παρέμεινε νέος στη σκέψη»

Στο μεταρρυθμιστικό αποτύπωμα του πρώην υπουργού στάθηκε και ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σημειώνοντας στον αποχαιρετισμό του ότι ο Στέφανος Μάνος «μέχρι το τέλος παρέμεινε νέος στη σκέψη».

Στην αποφασιστικότητα και στην ετοιμότητά του να συγκρουστεί για όσα πίστευε αναφέρθηκε ο Αδωνις Γεωργιάδης.

«Ο Στέφανος Μάνος ήταν μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και ικανές προσωπικότητες της πολιτικής μας ζωής. Γεμάτος ωραίες ιδέες και αποφασιστικός, δεν φοβόταν να συγκρουστεί, εάν πίστευε ότι κάνει το σωστό», ανέφερε.

Σκέρτσος: «Να μην επιδιώκεις να είσαι αρεστός, αλλά χρήσιμος»

Στην πολιτική παρακαταθήκη του Στέφανου Μάνου αναφέρθηκε ο υπουργός Επικρατείας Ακης Σκέρτσος, δίνοντας έμφαση στην αντίληψή του για την πολιτική ως πεδίο προσφοράς και όχι δημοφιλίας.

«Να ασχολείσαι με την πολιτική χωρίς να επιδιώκεις να είσαι αρεστός αλλά διαρκώς χρήσιμος ως ενεργός και ορθολογικός πολίτης. Αυτή είναι για εμένα η πολιτική παρακαταθήκη του Στέφανου Μάνου», έγραψε.

Ο κ. Σκέρτσος τον αποχαιρέτησε «με σεβασμό, θλίψη αλλά και ευγνωμοσύνη για τη διακριτή τροχιά που χάραξε στα δημόσια πράγματα έως το τέλος».

Τα συλλυπητήρια του ΣΥΡΙΖΑ

Συλλυπητήριο μήνυμα εξέδωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ότι ο Στέφανος Μάνος υπήρξε επί δεκαετίες «ενεργό και διακριτό πρόσωπο της πολιτικής και επιχειρηματικής ζωής του τόπου».

«Με σαφές πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα, υπηρέτησε τις απόψεις του φιλελευθερισμού με συνέπεια και συμμετείχε ενεργά στον δημόσιο διάλογο μέχρι το τέλος της ζωής του», ανέφερε το κόμμα, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους οικείους του.