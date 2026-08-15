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Πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα Χανιά για τον Δεκαπενταύγουστο: «Η σκέψη μας με αυτούς που δίνουν αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές»

«Η μεγάλη αυτή ημέρα της ορθοδοξίας, είναι πάντα μία ευκαιρία αναστοχασμού και αναζήτησης της δύναμης που μας δίνει η πίστη μας, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες«, είπε ο πρωθυπουργός
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα Χανιά / Φωτο Flashnews.gr
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Τα αγαπημένα του Χανιά, τον τόπο καταγωγής του, επέλεξε και φέτος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για να γιορτάσει τον Δεκαπενταύγουστο.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στον Βαρύπετρο Χανίων, για να παρακολουθήσει τη θεία λειτουργία του Δεκαπενταύγουστου. Η Ιερά Μονή ήταν από νωρίς γεμάτη με κόσμο που θέλησε σήμερα να γιορτάσει την κοίμηση της Θεοτόκου.

Ο Κ. Μητσοτάκης έφτασε λίγο πριν τις 09:00 το πρωί, για να παρακολουθήσει και εκείνος τη λειτουργία ενώ με το πέρας της λειτουργίας, έστειλε και τις ευχές του για τον Δεκαπενταύγουστο.

Παράλληλα μίλησε και για τον αγώνα των ενόπλων δυνάμεων και των στελεχών της Πυροσβεστικής, αφιερώνοντας σε εκείνους τη σημερινή ημέρα:

«Η μεγάλη αυτή ημέρα της ορθοδοξίας, είναι πάντα μία ευκαιρία αναστοχασμού και αναζήτησης της δύναμης που μας δίνει η πίστη μας, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες.

Σήμερα, η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτούς που δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και της τοπικής αυτοδιοίκησης που και φέτος δίνουν τη δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση.

mitsotakis dekapentavgoustos
mitsotakis dekapentavgoustos

Σήμερα, είναι μία ευκαιρία να περάσουμε λίγες ήρεμες στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπάμε, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτά που μας έχει δώσει ο Θεός και να αντλήσουμε δύναμη να συνεχίσει το κάθε ένας τον δικό του καθημερινό αγώνα. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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