Δεκαπενταύγουστος με μηνύματα προς την Τουρκία: Αιχμηρές παρεμβάσεις Τασούλα, Γεραπετρίτη και Δένδια – «Η Ελλάδα είναι πάλι παρούσα στο απόγειο της ισχύος της»

Σαφή μηνύματα προς την Τουρκία εμπεριείχε ο Δεκαπενταύγουστος, καθώς από τρία διαφορετικά σημεία της χώρας ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Νίκος Δένδιας έθεσαν στο επίκεντρο τη Γενοκτονία των Ποντίων, την ισχύ της Ελλάδας, το Διεθνές Δίκαιο και την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας. Από το Βέρμιο, την Τήνο και την Πάρο, οι παρεμβάσεις τους προσέδωσαν σαφές εθνικό και γεωπολιτικό στίγμα στις εκδηλώσεις για την Κοίμηση της Θεοτόκου.

Ο Δεκαπενταύγουστος έδωσε έτσι το βήμα για τρεις αιχμηρές τοποθετήσεις με αποδέκτη, άμεσα ή έμμεσα, την Τουρκία: ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κάλεσε την Άγκυρα να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Ποντίων, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης διαμήνυσε ότι όσοι επιβουλεύονται την Ελλάδα πρέπει να θυμούνται πως βρίσκεται «στο απόγειο της ισχύος της», ενώ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι οι Ενοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας απέναντι σε κάθε απόπειρα αμφισβήτησής τους.

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Τασούλας: «Η Τουρκία να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία»

Το πλέον ευθύ μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε από το Βέρμιο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος παρέστη στις εκδηλώσεις στην Παναγία Σουμελά.

Αναφερόμενος στην ιστορική διαδρομή του Ποντιακού Ελληνισμού, σημείωσε ότι «έχει καταφέρει, παρά τη στυγερή γενοκτονία, να αναγεννάται σε κάθε γενιά και να ζει όσο υπάρχει Παναγία Σουμελά».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έθεσε ως υποχρέωση της ελληνικής Πολιτείας τη διεθνή ανάδειξη και αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων, προχωρώντας παράλληλα ένα βήμα παραπέρα και απευθυνόμενος ευθέως στην Τουρκία.

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«Να αναγνωρίσει ακόμα και η Τουρκία αυτή τη γενοκτονία, καθώς παρόμοιες πρακτικές εθνοκάθαρσης δεν έχουν θέση στον σύγχρονο κόσμο», τόνισε.

Η αναφορά του Κωνσταντίνου Τασούλα από την Παναγία Σουμελά αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς έγινε από το σημαντικότερο προσκύνημα του Ποντιακού Ελληνισμού, παρουσία πλήθους πιστών που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις του Δεκαπενταύγουστου.

Γεραπετρίτης: «Να το θυμούνται όσοι επιβουλεύονται τη χώρα»

Αιχμηρό μήνυμα έστειλε την ίδια ώρα από την Τήνο ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, επιλέγοντας να αναδείξει την ισχύ της χώρας και να απευθυνθεί σε όσους, όπως είπε, την «επιβουλεύονται».

«Η Ελλάδα είναι πάλι παρούσα στο απόγειο της ισχύος της, με το σθένος των Ελλήνων και τη φώτιση της Παναγίας», δήλωσε.

Και πρόσθεσε με νόημα: «Στο απόγειο της ισχύος που το γνωρίζουν οι φίλοι, αλλά θα πρέπει να το θυμούνται και όσοι επιβουλεύονται τη χώρα μας».

Ο υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος εκπροσώπησε την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις για την Κοίμηση της Θεοτόκου στην Τήνο, συνέδεσε το μήνυμα αυτό με τον προσανατολισμό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

«Η Ελλάδα είναι ταγμένη να μεγαλουργεί μέσα από τη βαθιά και μεγάλη ιστορία της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γεραπετρίτης κατέθεσε παράλληλα στεφάνι στο πλαίσιο της επιμνημόσυνης δέησης για τη συμπλήρωση 86 ετών από τον τορπιλισμό του καταδρομικού «Ελλη», γεγονός που προσέδωσε πρόσθετο ιστορικό συμβολισμό στη δήλωσή του.

Δένδιας: «Οι κανόνες δεν είναι κείμενο κενό περιεχομένου»

Στην Πάρο, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας επέλεξε να στείλει το δικό του μήνυμα με αιχμή την προσήλωση της Ελλάδας στο Διεθνές Δίκαιο και ειδικότερα στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις εκδηλώσεις στην Παναγία Εκατονταπυλιανή, ο υπουργός υπογράμμισε τον ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων στη διαφύλαξη της εθνικής κυριαρχίας.

«Οι Ενοπλες Δυνάμεις διαφυλάσσουν την ανεξαρτησία, την εδαφική κυριαρχία και μας επιτρέπουν να διαδηλώνουμε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την προσήλωσή μας στο Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», ανέφερε.

Ο Νίκος Δένδιας επέμεινε ιδιαίτερα στη δεσμευτική ισχύ των διεθνών κανόνων, σε μια τοποθέτηση με σαφείς αναφορές στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα.

«Οι κανόνες δεν είναι απλώς ένα κείμενο κενό περιεχομένου. Είναι η επιλογή του πολιτισμένου τμήματος της ανθρωπότητας για τη ρύθμιση οποιουδήποτε ζητήματος», τόνισε.

«Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς»

Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας προχώρησε ακόμη περισσότερο, κάνοντας λόγο για «δυστοπικούς καιρούς» και για αυταρχικές αντιλήψεις που επιχειρούν να ανατρέψουν το διεθνές κεκτημένο.

«Σήμερα ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς, που αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν αυτό το κεκτημένο της ανθρωπότητας», δήλωσε.

Απέναντι σε αυτές τις απόπειρες, όπως υπογράμμισε, βρίσκονται οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις «για να εγγυηθούν την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Ο κ. Δένδιας συνέδεσε το μήνυμά του και με τον εν εξελίξει εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, κάνοντας λόγο για «γιγαντιαία προσπάθεια» ώστε να μετατραπούν «στις πιο σύγχρονες που είχε ποτέ ο Ελληνισμός».