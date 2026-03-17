Αθήνα καλεί Βρυξέλλες: Πιέσεις για κοινά μέτρα στήριξης από την ΕΕ και το «αγκάθι» της ηλεκτρικής ενέργειας

Ώρα αποφάσεων για τις Βρυξέλλες για «χείρα βοηθείας» στα κράτη – μέλη προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη «λαίλαπα» της νέας ακρίβειας που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν με την επέκταση των συρράξεων στη Μέση Ανατολή.

Την Πέμπτη 19 και την Παρασκευή 20 Μαρτίου, στη Σύνοδο Κορυφής οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται να επιδείξουν γρήγορα αντανακλαστικά απέναντι στη νέα πραγματικότητα για τις οικονομίες των χωρών τους. Εφόσον το «ράλι» ανόδου στις τιμές της ενέργειας εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί τις επόμενες δύο εβδομάδες, τότε στις αρχές Απριλίου κάθε χώρα, άρα και η Ελλάδα, θα κληθεί να παρέμβει για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, και η απάντηση δεν μπορεί να είναι μόνο με εθνικούς πόρους.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, κάλεσε τους 27 ηγέτες των χωρών της Ε.Ε. να εντοπίσουν τα κατάλληλα εργαλεία για «έγκαιρη, συντονισμένη και αποτελεσματική απόκριση» στις συνέπειες της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, ιδίως ως προς τις τιμές της ενέργειας, όπως επεσήμανε στην επιστολή του.

Η θέση της Ελλάδας

Η Ελλάδα, δια του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και του υπουργού Οικονομικών και Επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκου Πιερρακάκη, αναμένεται να ζητήσουν να ληφθούν ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες να «ξεδιπλωθούν» άμεσα.

«Είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρεθεί προετοιμασμένη απέναντι στο ενδεχόμενο – τονίζω, στο ενδεχόμενο – η κρίση αυτή να διαρκέσει περισσότερο, να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις τιμές ενέργειας και κατά συνέπεια, δυστυχώς, δυσάρεστες επιπτώσεις και στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό» δήλωσε ο Κ. Μητσοτάκης, μιλώντας χθες σε εκδήλωση του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον αναπτυξιακό νόμο και τη στήριξη της βιομηχανίας.

Ο πρωθυπουργός ουσιαστικά έδειξε προς το μείγμα των μέτρων που υιοθέτησε η Ευρώπη μετά τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. «Θα πρέπει να αφομοιώσουμε τα μαθήματα της ενεργειακής κρίσης του 2022 και να έχουμε στη διάθεσή μας εργαλεία προσωρινού και στοχευμένου χαρακτήρα (…), έτσι ώστε να μπορούμε, εφόσον κριθεί απαραίτητο, το τονίζω, να στηρίξουμε και επιχειρήσεις και νοικοκυριά απέναντι στο αυξανόμενο κόστος ενέργειας» τόνισε με έμφαση.

Η Αθήνα προσέρχεται στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και με τη θέση για χαλάρωση των αυστηρών δημοσιονομικών κανόνων για τα κράτη – μέλη, για να μπορέσει η Ελλάδα και με εθνικούς πόρους να προχωρήσει σε μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

«Ο ελέφαντας» στη Σύνοδο Κορυφής

Μια πρώτη συζήτηση έγινε χθες στις Βρυξέλλες, σε επίπεδο υπουργών Ενέργειας, οι οποίοι εξέτασαν το ευρωπαϊκό «οπλοστάσιο» το οποίο θα τεθεί επί τάπητος στη Σύνοδο Κορυφής, με τον Σταύρο Παπασταύρο να υπογραμμίζει την αναγκαιότητα για κοινή απάντηση στις προκλήσεις που δημιουργεί η νέα κρίση, με συμφωνία για μία ενιαία, ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά.

«Μαζί ενωμένοι, μπορούμε να αντιδράσουμε πιο δυναμικά σε μια κρίση που εξελίσσεται. Και επιτρέψτε μου να πω κάτι. Υπάρχει ένας “ελέφαντας στο δωμάτιο”. Πρόκειται για τις ανισότητες στις τιμές χονδρεμπορικής της ηλεκτρικής ενέργειας» υπογράμμισε ο Έλληνας υπουργός Ενέργειας.

«Όταν κάποιοι μιλούν για το κεντρικό σενάριο μιας κοινής στρατηγικής της ΕΕ, αυτό δεν είναι κάτι που θα επιβληθεί από την Επιτροπή. Θα προκύψει από συνδιαμόρφωση όλων των κρατών-μελών. Πρέπει να συντονιστούμε» πρόσθεσε.

Στη Βουλή για ψήφιση το μέτρο για πλαφόν στα περιθώρια κέρδους

Σήμερα στη Βουλή συζητείται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα και σε βασικά αγαθά, με στόχο να συγκρατηθούν και να περιοριστούν ενδεχόμενα φαινόμενα κερδοσκοπίας.

Η ισχύς του μέτρου είναι ένα τρίμηνο, ωστόσο τη διάρκεια τους θα καθορίσει η διάρκεια των συρράξεων στη Μέση Ανατολή.

Μέτρα για τους αγρότες

Παράλληλα, η κυβέρνηση προετοιμάζει και μέτρα για τον αγροτικό τομέα, καθώς η εκτίναξη των λιπασμάτων προκαλεί ντόμινο σοβαρών ανατιμήσεων στα προϊόντα στα ράφια. Όπως δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, εντός της εβδομάδας θα ληφθούν αποφάσεις, οι οποίες, όπως διευκρίνισε, μπορούν να κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι το πλαφόν και η άλλη είναι οι γενικότερες ενισχύσεις, οι οποίες δίνονται κατά καιρούς στον αγροτικό κόσμο.