Με τον δικό της τρόπο η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη συνεχάρη όσους συμμετείχαν στον 39ο Μαραθώνιο της Αθήνας.

Σε μια ανάρτηση σε πολλούς συμβολισμούς η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη στέκεται στην μαχητικότητα των όσων πήραν μέρος στον Μαραθώνιο προσθέτοντας και χαρακτηριστικά φωτογραφικά στιγμιότυπα.

Πρόκειται για όσους κατάφεραν με «επιμονή, σκληρή δουλειά και δύναμη» να πετύχουν το όνειρό τους με την κ. Γκραμπόφσκι να μοιράζει τα συγχαρητήριά της.

Χαρακτηριστικά η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη έγραψε: «Στα πρόσωπα των αθλητών που αγωνίστηκαν με αμαξίδιο, της Βασιλικής, του Χαράλαμπου και του κ. Στέλιου βλέπουμε τον αγώνα του καθενός και της καθεμιάς να πραγματοποιήσει το όνειρο του, την επιμονή, την σκληρή δουλειά και τη δύναμη για να φωνάξουμε το δικό μας «Νενικήκαμεν». Πολλά συγχαρητήρια και του χρόνου! 💪🏃

-The Athens Classic Marathon The Authentic is an annual marathon road race held in Athens, Greece. Congratulations to those who participated. They inspired us strength, courage and patience».