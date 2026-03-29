Beef Σδούκου – Αποστολάκη για τους «πελάτες της Δεξιάς»: «Κατάντημα», «Κοινωνικά απομονωμένη η κυβέρνηση»

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσαν οι δηλώσεις της Μιλένας Αποστολάκη από το βήμα του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, με την εκπρόσωπο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, να εξαπολύει σκληρή επίθεση κατά της βουλευτού του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η Αλεξάνδρα Σδούκου έκανε λόγο για τοποθετήσεις που, όπως ανέφερε, «θύμισαν εποχές των “γερμανοτσολιάδων” και της πιο ακραίας τοξικότητας», υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει το τελευταίο διάστημα υιοθετήσει ρητορική «πράσινου ΣΥΡΙΖΑ». Ειδικά για τη Μιλένα Αποστολάκη, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε ότι «ξεπέρασε κάθε φαντασία», ενώ χαρακτήρισε τη στάση της «αντιδημοκρατική».

Σύμφωνα με την Αλεξάνδρα Σδούκου, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, με τις αναφορές της από το βήμα του συνεδρίου, προσέβαλε τους πολίτες που επέλεξαν να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία, αποκαλώντας τους, όπως υποστήριξε, «πελάτες της Δεξιάς». «Ούτε η λέξη κατάντημα δεν μπορεί να περιγράψει επαρκώς τον κατήφορο που επέλεξε η κ. Αποστολάκη για να χαρακτηρίσει το 41% των πολιτών, επειδή δεν ψήφισε το κόμμα που θα ήθελε εκείνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας έστρεψε τα πυρά της και προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν αποδοκιμάστηκε ούτε από το προεδρείο ούτε από την ηγεσία του κόμματος, γεγονός που, κατά την ίδια, συνιστά σιωπηρή υιοθέτησή της. Καταλήγοντας, υποστήριξε ότι όσα ειπώθηκαν δεν χαρακτηρίζουν τους πολίτες που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, αλλά το ίδιο το κόμμα που αυτοπροσδιορίζεται ως «δημοκρατική παράταξη».

Για διαστρέβλωση κάνει λόγο η Μιλένα Αποστολάκη

Η απάντηση της Μιλένας Αποστολάκη κινήθηκε σε εξίσου υψηλούς τόνους. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «πανικόβλητη κυβερνητική προπαγάνδα», η οποία, όπως υποστήριξε, βρίσκεται υπό πίεση λόγω της κοινωνικής και ηθικής απομόνωσης της κυβέρνησης, των σκανδάλων και των εξελίξεων στην υπόθεση Predator, και επιδιώκει «να αλλάξει την ατζέντα παραχαράσσοντας και διαστρεβλώνοντας».

Η Μιλένα Αποστολάκη διευκρίνισε ότι δεν αναφερόταν στους πολίτες που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία, αλλά, όπως είπε, σε εκείνους που ευνοούνται από την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, μίλησε για «στρατιές ημετέρων με τις απευθείας αναθέσεις», καθώς και για «καρτέλ και ολιγοπώλια που θησαυρίζουν», υποστηρίζοντας ότι αυτούς εννοούσε όταν έκανε λόγο για «πελάτες της Δεξιάς».