Bloomberg: Γαλλία και Ελλάδα ανανεώνουν για άλλα πέντε χρόνια την αμυντική συμφωνία

Παρίσι και Αθήνα ενισχύουν επίσης τη συνεργασία τους σε τομείς όπως η εξωτερική πολιτική, η πολιτική προστασία και η οικονομία
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης (Φωτογραφία αρχείου / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ /ΓΤ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ / EUROKINISSI)

Γαλλία και η Ελλάδα αναμένεται να ανανεώσουν την αμυντική τους συμφωνία την επόμενη εβδομάδα, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική αποτροπής τους σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, σημειώνει σε δημοσίευμά του το Bloomberg.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αμυντική συμφωνία, που είχε υπογραφεί για πρώτη φορά το 2021, θα ανανεωθεί για ακόμη πέντε χρόνια. Όπως αναφέρει το Bloomberg, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν πρόκειται να επισκεφθεί την Αθήνα μετά τη σύνοδο των ηγετών της ΕΕ στην Κύπρο, όπου θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την επικύρωση της ανανέωσης.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν συμφωνίες για την ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς όπως η εξωτερική πολιτική, η πολιτική προστασία και η οικονομία.

Η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία σε σχέση με το 2021, λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, του πολέμου στο Ιράν και της αυξανόμενης αβεβαιότητας στις διατλαντικές σχέσεις, με φόντο και τις απειλές των ΗΠΑ για αποχώρηση από το ΝΑΤΟ, υπογραμμίζει το ειδησεογραφικό δίκτυο.

Η νέα συμφωνία αναμένεται να περιλαμβάνει και ρήτρα αυτόματης ανανέωσης στο μέλλον, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Bloomberg.

Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Οι εξελίξεις με τα Στενά του Ορμούζ στη συνάντηση Μητσοτάκη με τον αντιπρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής
«Είναι πολύ σημαντικό για την παγκόσμια οικονομία να διασφαλιστεί ότι τα Στενά θα παραμείνουν ανοιχτά, χωρίς τέλη διέλευσης ή άλλα εμπόδια», επισήμανε ο Έλληνας πρωθυπουργός
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με τον αντιπρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Hussein al-Sheikh
Φάμελλος για Γεωργιάδη: «Αν ο Μητσοτάκης δεν τον διώξει, είναι ίδιος και χειρότερος»
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζητεί την αποπομπή του υπουργού Υγείας, με αφορμή τις δηλώσεις του για τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κάνοντας λόγο για στοχοποίηση της Δικαιοσύνης και «παρακρατικό καθεστώς»
Άδωνις Γεωργιάδης και Σωκράτης Φάμελλος
Boρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπάρχει πολιτικό σκάνδαλο, η αντιπολίτευση δεν έχει τίποτα άλλο να πει
Ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός υποστήριξε ότι οι δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί δεν θεμελιώνουν ποινικές ευθύνες και τάχθηκε κατά της άρσης ασυλίας για υποθέσεις διαμεσολάβησης
Μάκης Βορίδης
8
Σκέρτσος για Μυλωνάκη: Ο αγώνας του μας αφορά όλους, η πολιτική δεν μπορεί να υπηρετεί την απανθρωπιά
Με ανάρτησή του, ο υπουργός Επικρατείας συνδέει τη μάχη που δίνει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ με το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και καταγγέλλει τη «δολοφονία χαρακτήρων»
Άκης Σκέρτσος
