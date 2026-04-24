Μακρόν σε Μητσοτάκη: Αν η Τουρκία απειλήσει την Ελλάδα θα είμαστε εδώ, αυτός είναι ο ορισμός της φιλίας

Από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «τα επόμενα χρόνια θα είναι υπαρξιακής σημασίας για την ΕΕ»
EUROKINISSI / Φωτογραφία Γιώργος Κονταρίνης

Τη στήριξη της Γαλλίας προς την Ελλάδα σε περίπτωση απειλής της κυριαρχίας της από την Τουρκία επαναβεβαίωσε ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη συζήτησή του με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς Αθηνών.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το ενδεχόμενο τουρκικής απειλής, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Θα είμαστε εδώ. Δείτε τι κάναμε εκείνο το δύσκολο καλοκαίρι (σ.σ. 1974). Δείτε τι κάναμε μερικούς μήνες πριν στην Κύπρο. Αυτό είναι ο ορισμός της φιλίας. Η περίφημη συμμαχία στην οποία αναφερθήκατε, Ελλάς – Γαλλία, συμμαχία».

«Εάν η κυριαρχία (σ.σ. της Ελλάδας) απειληθεί, να ξέρετε ότι θα είμαστε εδώ», πρόσθεσε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους.

Κατά τη συζήτηση που είχαν στη Ρωμαϊκή Αγορά της Αθήνας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν έστειλαν σαφή μηνύματα για τη δυνατότητα της ΕΕ να αδράξει την ευκαιρία να αναδειχθεί σε παγκόσμιο πόλο σε μία ιδιαίτερα ταραγμένη περίοδο.

Στη δημόσια συζήτηση, με θέμα «Προκλήσεις για την Ευρώπη – Ο δρόμος προς το αύριο» αμέσως μετά την άφιξή του στην Αθήνα, ο Γάλλος Πρόεδρος έκανε αιχμηρές αναφορές για τις ΗΠΑ και τόνισε ότι «μπορεί να είναι η ώρα της Ευρώπης σε εποχή παγκόσμιας αταξίας».

Ταυτόχρονα ο Μακρόν χτύπησε «καμπανάκι» για αφύπνιση της Ευρώπης: «Είναι μία μοναδική στιγμή που ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ρώσος Πρόεδρος και ο Κινέζος Πρόεδρος είναι απέναντι στους Ευρωπαίους. Να ξυπνήσουμε!».

Από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «τα επόμενα χρόνια θα είναι υπαρξιακής σημασίας για την ΕΕ». Ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε πως «πρέπει να πείσουμε άλλους εταίρους στην Ε.Ε. ότι πρέπει να κινητοποιήσουμε και ευρωπαϊκά χρήματα για να πετύχουμε τους στόχους μας».

Συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Emmanuel Macron, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε η εφημερίδα "Καθημερινή" με θέμα "Προκλήσεις για την Ευρώπη - Ο δρόμος προς το αύριο", στην Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών, Παρασκευή 24 Απριλίου 2026. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Emmanuel Macron, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε η εφημερίδα «Καθημερινή» με θέμα «Προκλήσεις για την Ευρώπη – Ο δρόμος προς το αύριο», στη Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών / EUROKINISSI / Φωτογραφία Γιώργος Κονταρίνης

«Συμφωνώ με τον Γάλλο Πρόεδρο – συνέχισε ο κύριος Μητσοτάκης – ότι αυτή η πρόκληση είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την Ευρώπη, η οποία διαμορφώθηκε μέσα από κρίσεις. Πιστεύω ότι υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία να ανεβάσουμε ταχύτητα σε δύο μέτωπα. Να προσθέσουμε ουσία στο στοίχημα της στρατηγικής αυτονομίας, η Ελλάδα και η Γαλλία είναι στην αιχμή της συζήτησης. Αυτό το κάναμε το 2021 με τη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας που υπογράψαμε. Τώρα πρέπει να ξοδέψουμε περισσότερα, αλλά και πιο έξυπνα για την άμυνα».

«Τα επόμενα χρόνια θα είναι υπαρξιακής σημασίας για την ΕΕ», πρόσθεσε ο Έλληνας πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως η ΕΕ πολλές φορές «δεν κινείται με την ταχύτητα που θέλουμε».

Ο κύριος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «πρέπει η Γαλλία και η Γερμανία να υπερβούν τις διαφορές τους, έχω εμπιστοσύνη στον Εμανουέλ και τον Φρίντριχ (σ.σ. καγκελάριος Μερτς), πρέπει η Ευρώπη να αποκτήσει μαχητικό έκτης γενιάς».

Και ο Έλληνας πρωθυπουργός πρόσθεσε δε ότι «αυτό που κάναμε με την Κύπρο ήταν gamechanger, στηρίξαμε κράτος – μέλος την ώρα της απειλής. Θέσαμε σε πρακτική εφαρμογή το άρθρο 42 παρ. 7 για την κοινή άμυνα. Κι εμείς έχουμε ρήτρα κοινής άμυνας στη διμερή μας αμυντική συνεργασία. Πρέπει να πάρουμε αυτό το άρθρο πολύ πιο σοβαρά».

Τη συζήτηση συντόνισε ο διευθυντής της εφημερίδας «Καθημερινή», Αλέξης Παπαχελάς.

