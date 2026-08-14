Γεραπετρίτης και Αραγτσί σε τηλεφωνική επικοινωνία για τα Στενά του Ορμούζ

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε την Πέμπτη (13.08.2026) ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αμπάς Αραγτσί, με φόντο την κρίση που μαίνεται στη Μέση Ανατολή.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί για τις εξελίξεις στο Μέση Ανατολή και κυρίως για τις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ.

FM George Gerapetritis held a call yesterday evening with Iran’s FM Seyed Abbas Araghchi.

Mr. Gerapetritis was briefed by his counterpart on regional developments, in particular the ongoing 🇮🇷-🇴🇲 talks regarding the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/zS9VI3oFLt — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) August 14, 2026

Σημειώνεται πως την επικοινωνία είχε ανακοινώσει νωρίτερα το ιρανικό ΥΠΕΞ, το οποίο σημειώνει πως θα ανακοινωθούν αργότερα λεπτομέρειες σχετικά με τη συνομιλία των δύο υπουργών.