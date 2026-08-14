Πολιτική

Γεραπετρίτης και Αραγτσί σε τηλεφωνική επικοινωνία για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ ενημερώθηκε από τον Ιρανό ομόλογό του για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Γιώργος Γεραπετρίτης
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε την Πέμπτη (13.08.2026) ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αμπάς Αραγτσί, με φόντο την κρίση που μαίνεται στη Μέση Ανατολή.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί για τις εξελίξεις στο Μέση Ανατολή και κυρίως για τις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ.

Σημειώνεται πως την επικοινωνία είχε ανακοινώσει νωρίτερα το ιρανικό ΥΠΕΞ, το οποίο σημειώνει πως θα ανακοινωθούν αργότερα λεπτομέρειες σχετικά με τη συνομιλία των δύο υπουργών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
141
85
84
73
65
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Γεωργιάδης: Από την 1η Σεπτέμβρη η υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώρηση διαγνωστικών εξετάσεων – «Τί αμορφωσιά έχουν κάποιοι»
«Αντί να πουν μπράβο αρχίζουν από κάτω και υβρίζουν με θεωρίες συνωμοσίας για τις Ασφαλιστικές, τα προσωπικά δεδομένα», γράφει ο υπουργός Υγείας
Άδωνις Γεωργιάδης 12
Ο 20λογος του Αλέξη Τσίπρα: Η στρατηγική της ανατροπής, το οικονομικό πρόγραμμα και η υπόσχεση για ένα «σοκ εντιμότητας»
Ο πρώην πρωθυπουργός φιλοδοξεί ο «20λογος» του να λειτουργήσει ταυτόχρονα ως πρόγραμμα διακυβέρνησης και ως συμβόλαιο πολιτικής αξιοπιστίας και να ενώσει την κοινωνική ατζέντα με τη θεσμική υπόσχεση
Αλέξης Τσίπρας 27
Μη κρατικά πανεπιστήμια: «Συνταγματικό το πλαίσιο, δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος» λέει το υπουργείο Παιδείας μετά την ακύρωση τριών αδειών από το ΣτΕ
Σε ζητήματα της διοικητικής διαδικασίας και όχι στον νόμο αποδίδει το υπουργείο τις πλημμέλειες που εντόπισε το δικαστήριο
Πανεπιστήμιο 36
Ο Μητσοτάκης κάλεσε τον Βαρθολομαίο να στεφανώσει Κωνσταντίνο και Σάκκαρη τον Σεπτέμβριο του 2027: «Ίσως, αν έχω υγεία, θα δούμε»
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αποκάλυψε την πρόσκληση του πρωθυπουργού για τον γάμο, ο οποίος προγραμματίζεται για το φθινόπωρο του προσεχούς έτους
Κυριάκος Μητσοτάκης και Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος
178
Το νέο σποτ του ΣΥΡΙΖΑ με πρωταγωνιστές τη Δούρου, τον Πολάκη και τον Παππά: «Επιστρέφουμε, προχωράμε»
Με πρωταγωνιστές τη Ρένα Δούρου, τον Παύλο Πολάκη και τον Νίκο Παππά, η Κουμουνδούρου εγκαινιάζει νέα επικοινωνιακή καμπάνια, επιχειρώντας να αντιστρέψει την εικόνα αποσυσπείρωσης
Έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ
81
Newsit logo
Newsit logo