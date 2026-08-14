Γεωργιάδης: Από την 1η Σεπτέμβρη η υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώρηση διαγνωστικών εξετάσεων – «Τί αμορφωσιά έχουν κάποιοι»

Τη σταδιακή εφαρμογή, από την 1η Σεπτεμβρίου, της υποχρεωτικής καταχώρησης αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων στο Ψηφιακό Αποθετήριο από όλους τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας (Δημόσιες και Ιδιωτικές μονάδες), ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο X, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Στη σχετική ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης γράφει ότι «η καταχώρηση των αποτελεσμάτων στο Αποθετήριο αποτελεί πλέον προϋπόθεση για την αποζημίωση των εξετάσεων από τον ΕΟΠΥΥ» παραθέτοντας τις κατηγορίες εξετάσεων από τις οποίες θα ξεκινήσει η αλλαγή».

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Ακόμα στην τελευταία του ανάρτηση για τη μεταρρύθμιση αυτή εξέφρασε τον «τρόμο» του για «το μίσος, τη χολή, την τοξικότητα που έχουν κάποιοι», με αφορμή σχόλια που δέχθηκε για την ανακοίνωσή του.

Όπως έγραψε αρχικά για τη μεταρρύθμιση: «από 1η Σεπτεμβρίου 2026 ξεκινά η σταδιακή εφαρμογή της υποχρεωτικής καταχώρησης αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων στο Ψηφιακό Αποθετήριο από όλους τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας (Δημόσιες και Ιδιωτικές μονάδες). Η καταχώρηση των αποτελεσμάτων στο Αποθετήριο αποτελεί πλέον προϋπόθεση για την αποζημίωση των εξετάσεων από τον ΕΟΠΥΥ Στην πρώτη φάση εντάσσονται οι εξετάσεις των κατηγοριών « Βιολογικά Υλικά 1 & 2». Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι οι αλλαγές στις υπηρεσίες Master Data και οι νέες αντιστοιχίσεις LOINC θα καταστούν υποχρεωτικές από 1η Νοεμβρίου 2026.

Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων ενισχύει το ρόλο του Εθνικού Φακέλου Υγείας, προσφέροντας στους πολίτες άμεση πρόσβαση στο ιστορικό των εξετάσεών τους και καλύτερη συνέχεια στη φροντίδα υγείας. Παράλληλα, η υιοθέτηση της κωδικοποίησης LOINC ενισχύει την ποιότητα των ψηφιακών δεδομένων υγείας. Τους επόμενους μήνες δρομολογούμε την υποχρεωτική καταχώρηση των απεικονιστικών εξετάσεων!»

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Από 1η Σεπτεμβρίου 2026 ξεκινά η σταδιακή εφαρμογή της υποχρεωτικής καταχώρησης αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων στο Ψηφιακό Αποθετήριο από όλους τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας (Δημόσιες και Ιδιωτικές μονάδες ). Η καταχώρηση των… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 13, 2026

«Τι τοξικότητα και αμορφωσιά έχουν κάποιοι»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης στην ανάρτηση που έκανε το πρωί της Παρασκευής (14/8/2026) για τη μεταρρύθμιση, μίλησε για τον «τρόμο» που του έχει δημιουργηθεί για «το μίσος, τη χολή, την τοξικότητα που έχουν κάποιοι», με αφορμή σχόλια που δέχθηκε για την ανακοίνωσή του.

Αναλυτικά έγραψε: «Πραγματικά καμία φορά τρομάζω με τί μίσος, χολή, τοξικότητα, αμορφωσιά κλπ έχουν κάποιοι. Ανεβάζω χθες την είδηση ότι πλέον από 01 Σεπτεμβρίου στον ΕΗΦΥ μας και εδώ στο myHealth app θα ανεβαίνουν υποχρεωτικά ταυτόχρονα όλες μας οι διαγνωστικές εξετάσεις. Μιλάμε για ένα τεράστια βήμα μπρος στην εξυπηρέτηση των πολιτών, στην άνοδο της ποιότητας των υπηρεσιών Υγείας, στην μείωση της ταλαιπωρίας κλπ αντί να πουν μπράβο αρχίζουν από κάτω και υβρίζουν με θεωρίες συνωμοσίας για τις Ασφαλιστικές, τα προσωπικά δεδομένα κλπ.

Πραγματικά καμμία φορά τρομάζω με τί μίσος, χολή, τοξικότητα, αμορφωσιά κλπ έχουν κάποιοι. Ανεβάζω χθες την είδηση ότι πλέον από 01 Σεπτεμβρίου στον ΕΗΦΥ μας και εδώ στο myHealth app θα ανεβαίνουν υποχρεωτικά ταυτόχρονα όλες μας οι διαγνωστικές εξετάσεις. Μιλάμε για ένα τεράστια… pic.twitter.com/IFrursPSle — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 14, 2026

Αγνοώντας ότι ο ΕΗΦΥ είναι απολύτως προστατευμένος, πρόσβαση έχει μόνον ο καθένας μας στον λογαριασμό του και κανένας άλλον πλην του θεράποντος ιατρού και των ιατρών στα επείγοντα αν πάμε χωρις τις αισθήσεις μας για να μπορέσουν να μας σώσουν την ζωή. Ούτε φυσικά οι ασφαλιστικές, ούτε κανένας τρίτος. Και αντί να αναγνωρίσουν την πρόοδο βρίζουν. Βρίζουν για όλα, όλα τους φταίνε, για όλα μας κατηγορούν κλπ κλπ.

Και όμως όλα αυτά που φτιάξαμε τον τελευταίο καιρό στην Υγεία πριν λίγα χρόνια τα θεωρούσαμε αδύνατα και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Οταν έλεγα ότι θα τα κάνουμε, μου απαντούσαν ότι «αυτά στην Ελλάδα δεν γίνονται» και τώρα που τα έχουμε σε εφαρμογή από τους πρώτους σε όλη την ΕΕ βρίζουν. Τί να πω πια πραγματικά καμία φορά είναι να σηκώνεις τα χέρια ψηλά και να σταυροκοπιέσαι για την κακιά και την άγνοια».