Γεραπετρίτης σε Κόμπο: Αταλάντευτη η στήριξη της Ελλάδας για επανένωση της Κύπρου

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο είχε την Παρασκευή (14.08.2026) ο Γιώργος Γεραπετρίτης, με την Κύπρο και τις περιφερειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο να βρίσκονται στο επίκεντρο της συνομιλίας. Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της στενής και διαρκούς συνεργασίας μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας.

Κατά τη συνομιλία, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει αταλάντευτα προσηλωμένη στην επανένωση της Κύπρου, στη βάση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού. Η τοποθέτηση έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής στο νησί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ατζέντα της επικοινωνίας βρέθηκαν ακόμη οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και ζητήματα που αφορούν τα τριμερή σχήματα συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο επίκεντρο της επικοινωνίας βρέθηκαν οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και θέματα που άπτονται των τριμερών σχημάτων συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) August 14, 2026

Αθήνα και Λευκωσία διατηρούν σταθερό συντονισμό τόσο ως προς το Κυπριακό όσο και ως προς τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή, με έμφαση στη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας και στην ενίσχυση των υφιστάμενων σχημάτων συνεργασίας.