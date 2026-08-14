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Πολιτική

Γεραπετρίτης σε Κόμπο: Αταλάντευτη η στήριξη της Ελλάδας για επανένωση της Κύπρου

Τηλεφωνική επικοινωνία των υπουργών Εξωτερικών - Στο επίκεντρο οι περιφερειακές εξελίξεις και τα τριμερή σχήματα συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο
Γιώργος Γεραπετρίτης και Κωνσταντίνος Κόμπος
Στιγμιότυπο από συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον Κύπριο ομόλογό του, Κωνσταντίνο Κόμπο (Φωτογραφία αρχείου: ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI)
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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο είχε την Παρασκευή (14.08.2026) ο Γιώργος Γεραπετρίτης, με την Κύπρο και τις περιφερειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο να βρίσκονται στο επίκεντρο της συνομιλίας. Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της στενής και διαρκούς συνεργασίας μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας.

Κατά τη συνομιλία, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει αταλάντευτα προσηλωμένη στην επανένωση της Κύπρου, στη βάση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού. Η τοποθέτηση έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής στο νησί.

Στην ατζέντα της επικοινωνίας βρέθηκαν ακόμη οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και ζητήματα που αφορούν τα τριμερή σχήματα συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αθήνα και Λευκωσία διατηρούν σταθερό συντονισμό τόσο ως προς το Κυπριακό όσο και ως προς τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή, με έμφαση στη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας και στην ενίσχυση των υφιστάμενων σχημάτων συνεργασίας.

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