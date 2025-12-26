Δένδιας σε Τουρκία: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα αλλά υπερασπίζεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα

Ξεκάθαρη απάντηση στην προκλητική συμπεριφορά που έχει η Τουρκία τις τελευταίες ημέρες στους αιθέρες του Αιγαίου έδωσε σήμερα (26.12.2025) ο υπουργός εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες παραβιάσεις εθνικού εναέριου χώρου και παραβάσεις του FIR Αθηνών από την Τουρκία, ο Νίκος Δένδιας φρόντισε να τονίσει ότι η ελληνική πλευρά παραμένει σε επιφυλακή παρά τα «ήρεμα νερά» που υπήρχαν κάποτε – όπως φαίνεται – στο Αιγαίο.

Εξάλλου, οι δηλώσεις του Νίκου Δένδια στόχευσαν και την προκλητική ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ότι για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο ευθύνεται… η ελληνική πλευρά.

«Η Πατρίδα μας ουδένα απειλεί. Η Ελλάδα δεν έχει εκφράσει αναθεωρητικό λόγο, δεν έχει διατυπώσει απειλή για οιονδήποτε εκ των γειτόνων μας. Όμως η χώρα μας είναι απολύτως αποφασισμένη να υπερασπίσει την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Αυτή είναι η συνταγματική υποχρέωση των Ενόπλων Δυνάμεων, αυτή είναι η υποχρέωση της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα» είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας.

Ο ίδιος πρόσθεσε έπειτα, στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποίησε στην Σάμο λόγω εορτών ότι «αυτές τις άγιες ημέρες μαζί με τις ευχές, εκπέμπουμε και ένα μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης, βασισμένο στην Ιστορία μας, στις παραδόσεις μας αλλά και στην υποχρέωσή μας απέναντι στις επόμενες γενιές των Ελλήνων».

Η προκλητική ανακοίνωση της Άγκυρας

Κατά την καθιερωμένη εβδομαδιαία ενημέρωση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, ο εκπρόσωπος Τύπου, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, επέμεινε ότι η Τουρκία δεν είναι αυτή που κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

«Η πλευρά που κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι η Τουρκία, αλλά αποκλειστικές και μονομερείς κινήσεις, καθώς και προσεγγίσεις που στοχεύουν στη δημιουργία τετελεσμένων» ανέφερε ο Ακτούρκ, λέγοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί η περιοχή «να διαμορφωθεί ως λεκάνη συνεργασίας και σταθερότητας και όχι ως πεδίο σύγκρουσης».

Το τουρκικό υπουργείο επίσης ισχυρίστηκε προκλητικά ότι «στη βάση των ισχυρισμών περί παραβιάσεων βρίσκεται η ασυνέπεια της ελληνικής προσέγγισης όσον αφορά στα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο, η οποία δεν έχει προηγούμενο ούτε σήμερα ούτε ιστορικά».

Σύμφωνα με την Άγκυρα, «οι πτήσεις που πραγματοποιεί η χώρα μας στο Αιγαίο διεξάγονται σε διεθνή εναέριο χώρο», ενώ υποστηρίζει ότι η Τουρκία «είναι διατεθειμένη να επιλύσει όλα τα προβλήματα με την Ελλάδα με ειρηνικά μέσα, μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, της αμοιβαίας καλής θέλησης και των σχέσεων καλής γειτονίας».

Η τριμερής πρωτοβουλία στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου, σύμφωνα με την Τουρκία δεν συνιστά στρατιωτική απειλή για την Τουρκία, ωστόσο «κινήσεις αντίθετες στο πνεύμα της συμμαχίας» δεν μπορούν να μεταβάλουν την κατάσταση επί του πεδίου σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

«Η χώρα μας τάσσεται υπέρ του εποικοδομητικού διαλόγου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, στη βάση της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι γνωστό ότι βήματα αντίθετα στο πνεύμα της συμμαχίας δεν μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση επί του πεδίου» είπε σχετικά.

Τέλος, η θέση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας είναι «σαφής και αμετάβλητη» σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και τα δικαιώματα του ψευδοκράτους, προσθέτοντας ότι «η Τουρκία δεν έχει αποφύγει μέχρι σήμερα τη χρήση των εξουσιών που της παρέχει το καθεστώς της εγγυήτριας δύναμης και δεν θα το πράξει ούτε στο μέλλον».