Πολιτική

ΔΕΘ: Πληροφορίες για κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ μεταξύ των εξαγγελιών από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ζητούμενο για την κυβέρνηση είναι οι θετικοί δείκτες της οικονομίας να μεταφραστούν σε χειροπιαστή ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
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Μόλις λίγες ώρες απομένουν από τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη και οι πληροφορίες για το τι θα περιλαμβάνουν αυτές, δίνουν και παίρνουν.

Στην ομιλία του στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται ότι θα παρουσιάσει, μεταξύ άλλων, νέο πρόγραμμα «Σπίτι Μου 3», ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, για νέα ζευγάρια αλλά και αύξηση στο μόνιμο επίδομα συνταξιούχων, 400 ευρώ καθαρά, τον χρόνο. Ωστόσο, το σενάριο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες, αφορά την αύξηση του κατώτατου μισθού…

Σύμφωνα με αυτό, ο κατώτατος μισθός αναμένεται να ανέβει στα 1.000 ευρώ. Η αύξηση αυτή, αν όντως ανακοινωνθεί από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2027.

Νωρίτερα, η Χριστίνα Κοραή, είπε στο MEGA ότι ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει μόνιμο επίδομα στους δημοσίους υπαλλήλους, ύψους 400 ευρώ καθαρά ετησίως.

Δηλαδή, εκτός από την «εθνική σύνταξη» θα υπάρχει και αυτός ο «εθνικός μισθός», κατά κάποιον τρόπο. Εκτιμάται ότι τα 400 ευρώ θα τα πάρουν τον Νοέμβριο όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα «δώσει» και έναν οδικό χάρτη:

– Εξίσωση των τρίτεκνων με τους πολύτεκνους

– Μείωση μέχρι 33% του τεκμαρτού για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες

– Γενναία φορολογική ελάφρυνση για τους αγρότες

– Αυξήσεις σε συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Δεν αποκλείεται, ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχει κι άλλους άσους στο μανίκι του, τους οποίους δεν αποκλείεται να «ανοίξει» στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Το ζητούμενο για την κυβέρνηση είναι σαφές: Οι θετικοί δείκτες της οικονομίας να μεταφραστούν επιτέλους σε χειροπιαστή ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να περιγράψει μία προοπτική έως το 2030, με συγκεκριμένο σχεδιασμό και χρονοδιάγραμμα, αποφεύγοντας την εικόνα μίας προεκλογικής ΔΕΘ άκρατης παροχολογίας.

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