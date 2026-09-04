Ο Νυφούδης της ΕΛ.Α.Σ. βρήκε την περιουσία του 1% των υπερπλούσιων Ελλήνων στην «Παγκόσμια Βάση Δεδομένων» – Ανέρχεται στα 200 δισ. ευρώ

Στην… «Παγκόσμια Βάση Δεδομένων» παρέπεμψε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. – του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα – Νίκος Νυφούδης, προκειμένου να εξηγήσει από πού προκύπτουν τα στοιχεία για την περιουσία του 1% των πλουσιότερων Ελλήνων, στους οποίους σχεδιάζεται να επιβληθεί η λεγόμενη «πατριωτική εισφορά».

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ότι υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι καταγράφουν τον πλούτο και τις ανισότητες και ότι, με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία, η περιουσία των πιο πλούσιων Ελλήνων ανέρχεται σε 200 δισ. ευρώ. «Υπάρχουν οργανισμοί που καταγράφουν πλούτο και ανισότητες», είπε ο κ. Νυφούδης προσθέτοντας ότι η εν λόγω βάση καταγράφει «τον πλούτο των πιο πλούσιων Ελλήνων στα 200 δισ. περιουσία».

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Όταν μάλιστα οι δημοσιογράφοι είπαν ότι δεν γνωρίζουν τη συγκεκριμένη παγκόσμια βάση δεδομένων, ο Νίκος Νυφούδης απάντησε ότι και ο ίδιος «αν και είμαι οικονομολόγος», διαβάζει και ενημερώνεται σχετικά τις τελευταίες ημέρες.

Ακολουθεί ο διάλογος:

Δημοσιογράφος: «Άρα δεν ξέρετε ποιο είναι το εισόδημα και η περιουσία αυτού του 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων. Μπορεί να έχετε έσοδα 1 δισ., αλλά μπορεί και 10 εκατομμύρια από αυτό το 1%».

Νυφούδης: «Κοιτάξτε, αν και είμαι οικονομολόγος, αλλά τώρα ενημερώνομαι για αυτά, τώρα διαβάζω. Σύμφωνα λοιπόν με την “Παγκόσμια Βάση Δεδομένων”, η παγκόσμια περιουσία του 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων είναι €200 ΔΙΣ. Αυτά θα βρούμε και θα φορολογήσουμε».

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Δημοσιογράφος: «Πρώτη φορά ακούω πως υπάρχει μια παγκόσμια βάση δεδομένων για τις περιουσίες μας».

Νυφούδης: «Υπάρχει, υπάρχει, δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας αυτά».

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. αναφέρθηκε παράλληλα στην κοστολόγηση του προγράμματος, το οποίο τοποθέτησε στα 7,5 δισ. ευρώ.

«Το πρόγραμμά μας είναι 7,5 δισ. ευρώ, για τα 5,6 δισ. ευρώ υπάρχει δημοσιονομικός χώρος», σημείωσε, προσθέτοντας ότι από την «πατριωτική εισφορά» εκτιμάται πως θα αντληθούν 2 δισ. ευρώ. Ερωτηθείς, τέλος, εάν η συγκεκριμένη εισφορά σχεδιάζεται ως μόνιμο μέτρο, ανέφερε ότι θα επιβληθεί μία φορά, εφάπαξ.

Ο τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛ.Α.Σ. διαίρεσε αντί να πολλαπλασιάσει το κόστος μέτρου για φοιτητές

Δύο δηλώσεις που προκάλεσαν συζητήσεις μέσα σε λίγες ώρες έκανε ο αναπληρωτής τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛ.Α.Σ., Γιώργος Παππάς. Αρχικά, βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων για την αναφορά του σε κοσμήματα και τιμαλφή που βρίσκονται σε θυρίδες, στο πλαίσιο του λεγόμενου «πατριωτικού φόρου». Λίγο αργότερα, επιχειρώντας να υπολογίσει το κόστος της εξαγγελίας του Αλέξη Τσίπρα για επίδομα σε φοιτητές περιφερειακών πανεπιστημίων, έκανε ένα αριθμητικό λάθος, μπερδεύοντας τον πολλαπλασιασμό με τη διαίρεση.

Ο Γιώργος Παππάς αναφέρθηκε στην πρόταση του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. για τη χορήγηση επιδόματος 500 ευρώ τον μήνα, για δέκα μήνες τον χρόνο, σε φοιτητές περιφερειακών πανεπιστημίων που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Με βάση τα συγκεκριμένα ποσά, κάθε δικαιούχος θα λαμβάνει συνολικά 5.000 ευρώ ετησίως.

Κατά την παρουσίαση της κοστολόγησης, ανέφερε ότι το μέτρο αφορά περίπου 80.000 φοιτητές και αρχικά έκανε σωστά τον υπολογισμό: 5.000 ευρώ επί 80.000 δικαιούχους ισοδυναμούν με 400 εκατ. ευρώ ετησίως.

Το λάθος προέκυψε όταν επιχείρησε να υπολογίσει το συνολικό κόστος σε ορίζοντα τετραετίας. Αντί να πολλαπλασιάσει τα 400 εκατ. ευρώ επί τέσσερα, ώστε να προκύψουν 1,6 δισ. ευρώ, διαίρεσε το ποσό διά τέσσερα, καταλήγοντας στα 100 εκατ. ευρώ.

Νωρίτερα, έντονες αντιδράσεις είχε προκαλέσει και η τοποθέτηση του Γιώργου Παππά για το περιουσιολόγιο και τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε τραπεζικές θυρίδες.

Ο ίδιος είχε υποστηρίξει ότι στην καταγραφή της περιουσίας, πέρα από ακίνητα, καταθέσεις και μετοχές, θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται κοσμήματα, τιμαλφή και άλλα αντικείμενα αξίας που φυλάσσονται σε θυρίδες.

«Η πατριωτική εισφορά είναι ένας φόρος καθαρής περιουσίας μόνο σε φυσικά πρόσωπα […] που περιλαμβάνει και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος, κοσμήματα στις θυρίδες, το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά», είχε αναφέρει.

Όπως πρόσθεσε, η εισφορά θα αποτελούσε «πατριωτικό καθήκον» και θα είχε προσωρινό χαρακτήρα, με τα έσοδα να κατευθύνονται, σύμφωνα με την τοποθέτησή του, στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης.