Καρυστιανού για Τσίπρα: Γιατί δεν έκανε κάτι από αυτά όταν ήταν πρωθυπουργός;

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή το πρόγραμμα που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη. Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία« υποστηρίζει ότι ο πρώην πρωθυπουργός και αντέγραψε την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματός της, αλλά και προτάσεις για την οικονομία.

Μιλώντας την Παρασκευή (04.09.2026) στο Open, η Μαρία Καρυστιανού άσκησε έντονη κριτική στις εξαγγελίες που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, θέτοντας ευθέως το ερώτημα γιατί δεν υλοποίησε ως πρωθυπουργός όσα υπόσχεται σήμερα στους πολίτες.

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«Το κόμμα του κύριου Τσίπρα έχει αντιγράψει την ιδρυτική μας διακήρυξη και πολλά στοιχεία οικονομικού ενδιαφέροντος. Δικές μας οικονομικές λύσεις μετά από μια ημερίδα που κάναμε επί αυτού του θέματος. Στο θέμα του προγράμματός του, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Θα κάνω μια ερώτηση σαν πολίτης, γιατί έτσι νιώθω», ανέφερε αρχικά η Μαρία Καρυστιανού και συνέχισε, θέτοντας συγκεκριμένα ερωτήματα για τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.):

«Γιατί δεν έκανε κάτι από όλα αυτά, από το να αυξήσει τους μισθούς, να δώσει επιδόματα, να προσλάβει προσωπικό; Γιατί δεν έκανε ένα μέρος από όλα αυτά όταν ήταν κυβέρνηση; Αν δεν κάνω λάθος, έπεσαν οι μισθοί επί κυβερνήσεως Τσίπρα. Από πού προκύπτει αυτός ο ενθουσιασμός και η αισιοδοξία ότι θα μπορέσει να τα κάνει τώρα όλα αυτά;».

Η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» σχολίασε, παράλληλα, και τις οικονομικές εξαγγελίες, υποστηρίζοντας ότι το να υπόσχεται κάποιος παροχές είναι εύκολο, αλλά το κρίσιμο είναι να παρουσιάζει από πού θα προκύψουν τα χρήματα.

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«Ο κάθε ένας μπορεί να βγει και να πει ”θα σας τα δώσω όλα”. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Αλλά δεν θα πρέπει να υπάρξει και το από πού προκύπτουν όλα αυτά; Στο δικό μας πρόγραμμα τουλάχιστον, θα είναι όλα κοστολογημένα», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση σχετικά με το εάν το οικονομικό πρόγραμμα του κινήματός της θα ενταχθεί σε δημοσιονομική διαδικασία, προκειμένου να κοστολογηθεί και να διαπιστωθεί από τους πολίτες εάν είναι εφικτό, η Μαρία Καρυστιανού απάντησε:

«Θα δούμε αν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ρωτάτε κάτι που δεν μπορώ να σας το απαντήσω μόνη μου. Εξάλλου αυτές οι αποφάσεις δεν παίρνονται έτσι απλά. Θα πω όμως ότι το πρόγραμμα είναι μελετημένο και εφικτό».

Για τις δημοσκοπήσεις τις αποχωρήσεις

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τις θεωρεί αξιόπιστο δείκτη για την απήχηση που έχει το κίνημά της.

«Σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, κρατάω την αγάπη του κόσμου και τη συμμετοχή η οποία καθημερινά είναι πάρα πολύ μεγάλη», ανέφερε.

Αναφορικά με τις αποχωρήσεις προσώπων από το «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε πως είναι κάτι που μπορεί να συμβεί, καθώς δεν είναι δεδομένο ότι όλοι μπορούν να προσαρμοστούν στον τρόπο λειτουργίας του κινήματος.

«Προφανώς και θα υπάρχουν αποχωρήσαντες. Μπαίνεις κάπου, βλέπεις πώς λειτουργούν τα πράγματα, μπορεί πραγματικά να είναι πολύ σφιχτά, πολύ καθαρά, πολύ απαιτητικά. Ο καθένας όπως το βλέπει. Να μην μπορεί να ταιριάξει σε αυτό το περιβάλλον. Όλα είναι πάρα πολύ ωραία, και αυτό είναι το ωραίο της δημοκρατίας. Στο κίνημα, η πόρτα μας είναι κυκλική. Μπορείς να μπεις, να δεις και να βγεις», είπε.