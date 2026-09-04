Μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Πρόγραμμα «Σπίτι Μου 3» για νέα ζευγάρια, εθνικός μισθός και σύνταξη 400 ευρώ τον χρόνο

Αντίστροφη μέτρηση για την ομιλία που θα πραγματοποιήσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ το Σάββατο (05.09.2026). Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για πακέτο μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης στη συμπρωτεύουσα.

Στην ομιλία του στη ΔΕΘ το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται ότι θα παρουσιάσει, μεταξύ άλλων, νέο πρόγραμμα «Σπίτι Μου 3», ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, για νέα ζευγάρια.

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Επιπλέον, ο πρωθυπουργός θα εξαγγείλει αύξηση στο μόνιμο επίδομα συνταξιούχων, 400 ευρώ καθαρά, τον χρόνο.

Ακόμη, μόνιμο επίδομα στους δημοσίους υπαλλήλους, ύψους 400 ευρώ καθαρά ετησίως.

Δηλαδή, εκτός από την «εθνική σύνταξη» θα υπάρχει και αυτός ο «εθνικός μισθός», κατά κάποιον τρόπο.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Χριστίνας Κοραή στο MEGA και το Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο, την Παρασκευή (04.09.2026), εκτιμάται ότι τα 400 ευρώ θα τα πάρουν τον Νοέμβριο όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Το σκεπτικό είναι ότι ανέρχονται μόλις σε 600.000, ενώ οι συνταξιούχοι ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια, άρα και το δημοσιονομικό κόστος είναι δυσανάλογο.

Ουσιαστικά, πρόκειται για μία πρώτη απάντηση της κυβέρνησης σε όσα εξήγγειλαν ήδη ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Μάλιστα, μετά τις αντιφάσεις στα προγράμματα του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛ.Α.Σ, ο πρωθυπουργός θα δηλώσει «δικαιωμένος» για όσα υποστηρίζει περί αξιοπιστίας της Νέας Δημοκρατίας έναντι των κυριότερων αντιπάλων της.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα «δώσει» και έναν οδικό χάρτη:

– Εξίσωση των τρίτεκνων με τους πολύτεκνους

– Μείωση μέχρι 33% του τεκμαρτού για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες

– Γενναία φορολογική ελάφρυνση για τους αγρότες

– Αυξήσεις σε συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Δεν αποκλείεται, ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχει κι άλλους άσους στο μανίκι του, τους οποίους δεν αποκλείεται να «ανοίξει» στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Το ζητούμενο για την κυβέρνηση είναι σαφές: οι θετικοί δείκτες της οικονομίας να μεταφραστούν επιτέλους σε χειροπιαστή ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να περιγράψει μία προοπτική έως το 2030, με συγκεκριμένο σχεδιασμό και χρονοδιάγραμμα, αποφεύγοντας την εικόνα μίας προεκλογικής ΔΕΘ άκρατης παροχολογίας.