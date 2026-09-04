Κυβερνητικές πηγές για Αλέξη Τσίπρα: Άλλα είπε στην ομιλία, άλλα έστειλαν γραπτώς

Με αιχμηρό τρόπο σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές την απάντηση της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα, επαναφέροντας στο επίκεντρο τη διαφοροποίηση που, όπως υποστηρίζουν, υπάρχει ανάμεσα σε όσα ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη και στο γραπτό κείμενο που διανεμήθηκε στη συνέχεια.

Όπως αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές για την ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα, «χρειάστηκαν τόσες ώρες στο κόμμα του κ. Τσίπρα για να βγάλουν μια απάντηση 440 λέξεων, ενώ θα μπορούσαν να γράψουν σε λίγες σειρές: ”Είπαμε και μια ….υπερβολή, για να περάσει η ώρα”.

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Για την ταμπακιέρα καμία απάντηση, δηλαδή για το γεγονός ότι άλλα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του και άλλα παρουσίασαν στο γραπτό κείμενο που έστειλαν.

Το μόνο σίγουρο είναι πως κάποια πράγματα δεν θα αλλάξουν ποτέ, μεταξύ των οποίων και η έμφυτη τάση του κ. Τσίπρα να πολιτεύεται προσπαθώντας να εξαπατήσει τους πολίτες».