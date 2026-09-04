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Πολιτική

«Μύλος» για το σχολικό βιβλίο με εικόνα «ομόφυλου ζευγαριού»: Το υπουργείο λέει ότι δεν επιλέγει το περιεχόμενο – «Είναι γυναίκα με κοντά μαλλιά» λέει ο εκδοτικός οίκος

Μάλιστα ο εκδοτικός οίκος αναφέρει ότι κινείται νομικά για το όλο ζήτημα, καθώς θεωρεί ότι υπάρχει «σκόπιμη παραποίηση περιεχομένου»
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Μετά το σάλο που έχει προκληθεί με τα σχολικά βιβλία Δημοτικού που παρουσιάζουν οικογένειες με γονείς ίδιου φύλου, κύκλοι του υπουργείου Παιδείας, δίνουν τη δική τους απάντησης.

Όπως επισημαίνουν πηγές του Υπουργείου Παιδείας, για τις συγκεκριμένες εικόνες του βιβλίου της Γλώσσας Β΄ Δημοτικού έχουν ήδη δοθεί δημόσιες διευκρινίσεις από τον εκδοτικό οίκο, σύμφωνα με τις οποίες δεν απεικονίζουν όσα τους αποδόθηκαν σε σχετικά δημοσιεύματα.

Από την πλευρά του υπουργείου υπογραμμίζεται ότι τα βιβλία δεν αποτελούν επιλογές της πολιτικής ηγεσίας ως προς το περιεχόμενό τους. Αξιολογούνται από επιστημονικές επιτροπές και ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ακριβώς ώστε η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού να πραγματοποιείται με επιστημονικά και παιδαγωγικά κριτήρια και να μην εξαρτάται από την προσωπική κρίση του εκάστοτε υπουργού.

Παράλληλα, η διαδικασία δεν σταματά με την ένταξη ενός βιβλίου στο Μητρώο. Πέρα από τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις για διορθώσεις και επικαιροποιήσεις, με πρωτοβουλία της Υπουργού Παιδείας έχει ήδη δημιουργηθεί από το ΙΕΠ πλατφόρμα καταγραφής επισημάνσεων και λαθών, ώστε παρατηρήσεις που προκύπτουν να καταγράφονται και να εξετάζονται με τον προβλεπόμενο θεσμικό τρόπο.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν, τέλος, ότι η συγκεκριμένη συζήτηση αναδεικνύει στην πράξη τη σημασία του Πολλαπλού Βιβλίου. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση εγκαταλείπει τη λογική του ενός και μοναδικού εγχειριδίου που χρησιμοποιείται οριζόντια σε όλα τα σχολεία και εισάγει περισσότερες επιστημονικά αξιολογημένες επιλογές και μεγαλύτερο χώρο για την παιδαγωγική κρίση και τις ανάγκες κάθε σχολικής τάξης.

«Αυτή είναι η ουσία του Πολλαπλού Βιβλίου: Περισσότερες επιλογές, περισσότερα παιδαγωγικά εργαλεία και όχι μία μοναδική επιλογή για όλους», καταλήγουν οι ίδιες πηγές.

Εκδοτικός οίκος: Δεν είναι δύο μπαμπάδες στην εικόνα αλλά μητέρα με κοντά μαλλιά

Σύμφωνα πάντως με τον εκδοτικό οίκο, η επίμαχη εικόνα στο σχολικό βιβλίο που προκάλεσε τα σχόλια, δεν δείχνει οικογένεια με δύο μπαμπάδες αλλά με πατέρα και μητέρα, η οποία έχει κοντά μαλλιά. Τονίζεται ότι ο εκδοτικός οίκος έχει προσφύγει νομικά, κάνοντας λόγο για «σκόπιμη παραποίηση περιεχομένου».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικές αναταραχές με κάποιους να θέτουν ακόμη και θέμα παραίτησης της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη ενώ αξίζει να σημειωθεί, ότι αντιδράσεις υπάρχουν και στους κόλπους της ΝΔ…

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