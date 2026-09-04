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Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης από τα εγκαίνια στο «Παπανικολάου»: Η Θεσσαλονίκη και η Ελλάδα αποκτά το πιο σύγχρονο Αιματολογικό Κέντρο σε όλα τα Βαλκάνια

Τόνισε ότι είναι η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που αναρωτιούνται που πήγαιναν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης - «Σε τέτοιες δημόσιες υποδομές υγείας πηγαίνουν, προκειμένου οι ασθενείς μας να βρίσκουν τις καλύτερες δυνατές θεραπείες»
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
Άγγελος Λαμπίδης
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Τη νέα αιματολογική κλινική, ένα ανεξάρτητο κτίριο 3.000 τετραγωνικών στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», εγκαινίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της Παρασκευής (4/9/26).

«Η Θεσσαλονίκη και ολόκληρη η πατρίδα μας αποκτά σήμερα το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, ίσως και σε ολόκληρα τα Βαλκάνια» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

«Μεγαλύτερη αξία έχουν τα λόγια των ασθενών, εκείνων που οραματίστηκαν αυτό το έργο. Η επιστήμη πραγματικά έχει κάνει θαύματα» τόνισε ο πρωθυπουργός, μιλώντας στους δημοσιογράφους, τονίζοντας ότι είναι η καλύτερη απάντηση σε εκείνους που αναρωτιούνται που πήγαιναν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Μισή ώρα πριν από την προγραμματισμένη τελετή των εγκαινίων, συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο γιατροί, μέλη της ΕΝΙΘ για να διαμαρτυρηθούν.

Φτάνοντας ο Πρωθυπουργός, οι συγκεντρωμένοι φώναξαν συνθήματα:

Πάντως δεν καταγράφηκε ένταση κατά τη διαμαρτυρία…

Πληροφορίες για τη νέα μονάδα

Με τη λειτουργία της νέας πτέρυγας εκτιμάται ότι ο αριθμός των κυτταρικών θεραπειών, που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες κακοήθειες του αίματος, όπως η λευχαιμία και το λέμφωμα, μπορεί να αυξηθεί κατά 30% έως 50%, καθώς αυξάνεται η δυναμικότητα και παράλληλα διευρύνονται οι θεραπευτικές ενδείξεις.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η χορήγηση κυτταρικών θεραπειών σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων ευρωπαϊκών ενδείξεων. Η ανάπτυξη αυτή μπορεί να επιτρέψει σε περισσότερους ασθενείς από τη Βόρεια Ελλάδα, την υπόλοιπη χώρα αλλά και την Κύπρο να έχουν πρόσβαση σε ιδιαίτερα εξειδικευμένες θεραπείες χωρίς να χρειάζεται να αναζητούν θεραπεία σε άλλα κέντρα ή στο εξωτερικό.

Η νέα πτέρυγα έχει και σημαντικό ερευνητικό ρόλο. Η δημιουργία Βιοτράπεζας και ειδικού Εργαστηρίου Κλινικών Μελετών επιτρέπει την υποστήριξη ερευνητικών πρωτοκόλλων, τη συμμετοχή σε διεθνείς μελέτες και την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε έναν τομέα που εξελίσσεται τόσο γρήγορα όσο οι κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες. Στόχος είναι το «Γ. Παπανικολάου» να αποτελεί όχι μόνο κέντρο όπου εφαρμόζονται σύγχρονες θεραπείες, αλλά και κέντρο που συμμετέχει ενεργά στην έρευνα και στην ανάπτυξη της ιατρικής του αύριο.

Στο νέο κτίριο, εμβαδού άνω των 2.500 τ.μ. συγκεντρώνονται το Εργαστήριο Μοριακής Αιματολογίας, η Δημόσια Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος, τα Εργαστήρια Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας, Κυτταρογενετικής, Κυτταρομορφολογίας, Κυτταρομετρίας Ροής, η Βιοτράπεζα, οι υποδομές κλινικών μελετών και η νέα Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων και Κυτταρικών Θεραπειών.

Η νέα Μονάδα διαθέτει 11 μονόκλινες κλίνες-μονώσεις. Κάθε θάλαμος διαθέτει ιδιωτικό χώρο υγιεινής, ειδικό προθάλαμο και σύστημα θυρών INTERLOCK, που είναι σημαντικό για την προστασία των ανοσοκατεσταλμένων ασθενών, οι οποίοι χρειάζονται ειδική προστασία.

Η μεταφορά των εργαστηρίων στη νέα πτέρυγα αποσυμφορεί παράλληλα το όμορρο κτήριο «ΣΤΟΡΓΗ» και καθιστά εφικτή την αναδιοργάνωσή του, τη βελτίωση της ημερήσιας νοσηλείας και την επέκταση του Εργαστηρίου Συλλογής και Επεξεργασίας Μοσχευμάτων.

Το κτήριο έχει κατασκευαστεί με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές και μεταξύ άλλων συμβάλλει και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

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