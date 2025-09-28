Πολιτική

Διεγράφη ο βουλευτής Νίκος Βρεττός από τη «Νίκη» – Με 8 βουλευτές έμεινε το κόμμα

Μετά τη διαγραφή Βρεττού, η κοινοβουλευτική ομάδα της "Νίκης" θα αριθμεί οκτώ βουλευτές, δύο λιγότερους από όσους εξέλεξε στις εκλογές του Ιουνίου 2023
Ο Νίκος Βρεττός
Ο Νίκος Βρεττός / Φωτογραφία αρχείου ΑΠΕ ΜΠΕ / ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΑΣ

Οριστικά διεγράφη ο βουλευτής του κόμματος «Νίκη», Νίκος Βρεττός, με το κόμμα να μένει πλέον με 8 βουλευτές.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος, «μετά από απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας και Τήρησης του Καταστατικού του Δημοκρατικού Πατριωτικού Λαϊκού Κινήματος “ΝΙΚΗ”, ο βουλευτής Β3΄ Νοτίου Τομέα Αθηνών, Νικόλαος Βρεττός, διαγράφεται οριστικά από το μητρώο μελών του Κινήματος και από κάθε θέση ευθύνης εντός αυτού».

Στην ανακοίνωση του κόμματος υπενθυμίζεται ότι «ο λόγος της παραπομπής του κ. Βρεττού στην Επιτροπή Δεοντολογίας ήταν η αυθαίρετη πρωτοβουλία του να υπερψηφίσει ως πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ την πρόταση της ΝΔ. Η διαφοροποίησή του από την γραμμή της “Νίκης” αλλά και οι σχετικές επεξηγηματικές δηλώσεις του ότι το έκανε “γιατί η ΝΔ έχει το δικαίωμα να εκλέγει τον πρόεδρο της Επιτροπής” είναι ενέργειες μη ανεκτές και καθολικά απορριπτέες από το Κίνημα, ιδιαίτερα σε ένα ζήτημα όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο αποτελεί έγκλημα κατά της πατρίδας μας».

Μετά τη διαγραφή Βρεττού, η κοινοβουλευτική ομάδα της “Νίκης” θα αριθμεί οκτώ βουλευτές, δύο λιγότερους από όσους εξέλεξε στις εκλογές του Ιουνίου 2023. Στις 5 Μαΐου 2025 είχε ανακοινωθεί στη Βουλή η διαγραφή του βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης Ν. Παπαδόπουλου, ο οποίος είχε εμπλακεί σε επεισόδιο βανδαλισμού στην Εθνική Πινακοθήκη στις 10 Μαρτίου 2025. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο κ. Παπαδόπουλος ίδρυσε το πολιτικό κίνημα Ελληνικός Παλμός.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κυβερνητικές πηγές: Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίσσεται σε «κυνήγι» μαγισσών – «Έλαβα εξοργιστικά μικρότερο ποσό» λέει ο αγρότης
Ο εν λόγω αγρότης, μάλιστα, έχει προσφύγει στις αρχές για τη συγκεκριμένη υπόθεση, διεκδικώντας τα ποσά που θεωρεί ότι θα έπρεπε να του έχουν καταβληθεί
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Χαμηλές οι προσδοκίες για την τριμερή στο Κυπριακό λόγω εκλογών στα Κατεχόμενα αναφέρει ανώτατη διπλωματική πηγή
«Αν υπάρχει ζήτημα έντασης από την άλλη πλευρά (την Τουρκία) μένει να φανεί» σημείωσε η ίδια πηγή μιλώντας για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν
Υπουργείο Εξωτερικών 1
Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα Γκραμπόφσκι στη δεξίωση που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη – Μαζί τους και η Μελάνια
Ο Έλληνας πρωθυπουργός μαζί με την σύζυγό του συμμετείχαν στη δεξίωση που παρέθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, με αφορμή την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 80ης Συνόδου Γενικής Συνέλευσης Ηνωμένων Εθνών
Μαρέβα Γκραμπόφσκι / Κυριάκος Μητσοτάκης / Ντόναλντ Τραμπ / Μελάνια Τραμπ 86
Το ηχηρό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς Άγκυρα για άρση του casus belli και η συνάντηση με τον Ερντογάν που αναβλήθηκε επ' αόριστον
Η αποτίμηση της επίσκεψης του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη - «Ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι αυτός της διπλωματίας, όχι της "γλώσσας των όπλων"», τόνισε
Κυριάκος Μητσοτάκης 23
Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: «Να ανακαλέσει η Τουρκία το casus belli» – «Το Ισραήλ κινδυνεύει να αποξενωθεί από τους συμμάχους του»
«Η Τουρκία πρέπει να άρει την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας που είναι μαύρο σύννεφο πάνω από τις σχέσεις μας» - «Καμία δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου στη Γάζα»
Κυριάκος Μητσοτάκης
93
Newsit logo
Newsit logo