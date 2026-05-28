Νίκος Δένδιας: Στόχος μας ο ενεργός ρόλος στον ενιαίο ευρωπαϊκό αμυντικό βραχίονα

Με αφορμή την επέτειο ένταξης στην ΕΟΚ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας συνέδεσε τη στρατηγική επιλογή του 1979 με τη σημερινή ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας (Φωτογραφία αρχείου: ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ /Υ ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ / EUROKINISSI)
Με αφορμή την επέτειο υπογραφής της Συνθήκης Προσχώρησης στην ΕΟΚ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συνέδεσε τη στρατηγική επιλογή του 1979 με το σημερινό στοίχημα του ενιαίου ευρωπαϊκού αμυντικού βραχίονα.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με αφορμή την 28η Μαΐου 1979 και την υπογραφή στο Ζάππειο της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδας στην ΕΟΚ, έθεσε ως σύγχρονη προτεραιότητα την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού αμυντικού βραχίονα, μεταφέροντας το μήνυμα από την ευρωπαϊκή ένταξη στην ευρωπαϊκή ισχύ.

«Η ένταξη στην Ενωμένη Ευρώπη ήταν μία κορυφαία στρατηγική επιλογή», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας, αποδίδοντας την απόφαση στη «διορατικότητα του Κωνσταντίνου Καραμανλή». Όπως σημείωσε, η ένταξη της Ελλάδας ως 10ου κράτους-μέλους δεν συνέβαλε μόνο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, αλλά και στη «γεωπολιτική της θωράκιση» και στην «κατοχύρωση των εθνικών συμφερόντων».

 

«Στόχος της Ελλάδας σήμερα είναι να έχει ενεργό ρόλο στο εγχείρημα ενεργοποίησης του ενιαίου αμυντικού βραχίονα της Ε.Ε.», τόνισε χαρακτηριστικά, δίνοντας σαφές στίγμα για τη θέση που επιδιώκει να καταλάβει η Αθήνα στο νέο ευρωπαϊκό αμυντικό περιβάλλον.

