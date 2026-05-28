Γεραπετρίτης από Κύπρο με αιχμές κατά της Τουρκίας: «Ενιαία, ισχυρή φωνή κατά οποιουδήποτε αναθεωρητισμού»

Στο επίκεντρο η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, το Διεθνές Δίκαιο και την ανάγκη ευρωπαϊκής ισχύος με συνοχή και αλληλεγγύη
Γιώργος Γεραπετρίτης
Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης (Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Σαφές μήνυμα με αποδέκτη την Τουρκία έστειλε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Λεμεσό, προσερχόμενος στην άτυπη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ «Gymnich», θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής στάσης απέναντι στον αναθεωρητισμό.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με φόντο τη συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε ότι ο αναθεωρητισμός σε ένα εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον προκαλεί «πολύ μεγαλύτερη ανησυχία» — μια αναφορά που διαβάζεται ως αιχμή προς την Τουρκία.

«Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μία ενιαία, ισχυρή φωνή κατά οποιουδήποτε αναθεωρητισμού», τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, δίνοντας το στίγμα της ελληνικής παρέμβασης στο άτυπο Συμβούλιο των ΥΠΕΞ της ΕΕ, που πραγματοποιείται σήμερα, Πέμπτη (28.05.2026), στην Κύπρο.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας συνέδεσε ευθέως τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης με την ανάγκη να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της Ένωσης, τόσο στο ενεργειακό όσο και στο αμυντικό πεδίο. Όπως είπε, σε μια περίοδο «πολλαπλών κρίσεων και γενικότερης εχθροπάθειας στον κόσμο», η συζήτηση για την ευρωπαϊκή ισχύ είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.

«Στρατηγική αυτονομία σημαίνει ανταγωνιστικότητα, αλλά ανταγωνιστικότητα με συνοχή και σύγκλιση. Σημαίνει ανθεκτικότητα, ενεργειακή και αμυντική. Και βεβαίως, σημαίνει αλληλεγγύη», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι η ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής συμμαχίας δεν μπορεί να γίνει αποσπασματικά ή με εθνικές στρατηγικές που κινούνται παράλληλα, αλλά χωρίς κοινό βηματισμό.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ανάγκη η ευρωπαϊκή στρατηγική να μην περιορίζεται στη γειτονιά της Ένωσης, αλλά να έχει ορίζοντα «360 μοιρών», με ειδική αναφορά στον Παγκόσμιο Νότο. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε κρίσιμη τη σημερινή συζήτηση με τους υπουργούς Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και της Ινδίας, δύο χώρες με τις οποίες, όπως σημείωσε, η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση.

 

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Εξωτερικών επανέφερε το ζήτημα της καθολικής τήρησης του Διεθνούς Δικαίου, στέλνοντας μήνυμα ότι οι κανόνες δεν μπορούν να εφαρμόζονται επιλεκτικά. «Καμία απόπειρα σε βάρος πολιτικών υποδομών, καμία απόπειρα σε βάρος αμάχων δεν μπορεί να γίνει ανεκτή», υπογράμμισε.

Με τη δήλωσή του από την Κύπρο, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επιχείρησε να συνδέσει την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία με την αποτροπή κάθε αναθεωρητικής λογικής, σε μια συγκυρία κατά την οποία η Αθήνα επιμένει ότι η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο περνά μέσα από τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και όχι μέσα από μονομερείς διεκδικήσεις. «Ο αναθεωρητισμός σημαίνει στην πραγματικότητα τη δημιουργία παγκόσμιων εντάσεων σε βάρος των πολιτών όλου του κόσμου», κατέληξε.

