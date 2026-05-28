Ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε στον Άρειο Πάγο την διακήρυξη της ΕΛΑΣ – «Σημαία μας η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη»

Στον Άρειο Πάγο μετέβη λίγα λεπτά μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (28.5.26) ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να καταθέσει, όπως ορίζει ο νόμος, τις απαιτούμενες υπογραφές στον Άρειο Πάγο για το νέο του κόμμα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ).

«Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη, για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη Δημοκρατία και μια ζωή μια αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στον διαδικτυακό τόπο myelas, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπεύδουν να υπογράψουν», τόνισε αρχικά ο Αλέξης Τσίπρας στις δηλώσεις του με την κατάθεση στον Άρειο Πάγο της ιδρυτικής διακήρυξης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ).

«Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άρειο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς επίσης και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, σημαία μας είναι η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη. Διότι η Δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως Δικαιοσύνη και η Δικαιοσύνη δεν ανασαίνει δίχως ισχυρή Δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι, φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στον λαό και στην πατρίδα μας. Και είμαστε χαρούμενοι διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση, το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτό τον τόπο», υπογράμμισε.

Τον Αλέξη Τσίπρα συνόδευσαν η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου και οι αναπληρωτές εκπρόσωποι του κόμματος, Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νυφούδης και Άννα Παπαδοπούλου.

Τον πρώην πρωθυπουργό συνόδευσε επίσης η πρώην δικαστικός Μαρία Λεπενιώτη που τον περασμένο χρόνο αφυπηρέτησε, λόγω συνταξιοδότησης, έχοντας το βαθμό της αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου. Η κ. Λεπενιώτη έγινε ευρέως γνωστή ως πρόεδρος της πρωτοβάθμιας δίκης της Χρυσής Αυγής, με την απόφαση στην οποία καταδικάστηκε σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση.

Σε ερώτηση για το τι σηματοδοτεί η παρουσία της κ. Λεπενιώτη, ο Αλέξης Τσίπρας σχολίασε πως «πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη».

Το αμέσως επόμενο διάστημα ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να πυκνώσει τις εμφανίσεις του και να δώσει έμφαση στην παρουσίαση των πολιτικών και προγραμματικών θέσεων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, δίνοντας το ακριβές πολιτικό στίγμα του νέου κόμματος.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η πλατφόρμα για τη συλλογή υπογραφών του κόμματος ΕΛΑΣ έπεσε εξαιτίας της αθρόας συμμετοχής πολιτών και επιστρατεύτηκαν τεχνικοί για να αποκαταστήσουν το πρόβλημα.

Το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, παρά το γεγονός ότι αρχικά υπήρχε ανησυχία για την επιλογή του ονόματος «ΕΛΑΣ», κρίνει πως η συζήτηση που ξεκίνησε στα social media αλλά και στα τηλεοπτικά πάνελ μόνο θετικά μπορεί να αποτιμηθεί. Υπενθυμίζεται πως το όνομα φαίνεται πως ήταν προσωπική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, την οποία ανακοίνωσε πριν από δυο μήνες στο επιτελείο του και έκτοτε η ομάδα του κράτησε ως επτασφράγιστο μυστικό.