Μητσοτάκης για Τεχνητή Νοημοσύνη: Χρειαζόμαστε νέο λειτουργικό σύστημα για το κράτος, έχουμε απόθεμα καινοτομίας για να διαπρέψουμε

Στην ανάγκη η Ελλάδα να περάσει σε ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης, με την Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο του μετασχηματισμού του Δημοσίου, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση που είχε την Πέμπτη (28.05.2026) με τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της ElevenLabs, Μάτι Στανισέφσκι, στο Ζάππειο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο του φεστιβάλ Panathenea 2026, περιέγραψε την Τεχνητή Νοημοσύνη όχι ως μια μελλοντική υπόσχεση, αλλά ως εργαλείο που μπορεί να αλλάξει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος. Η παρουσία της ElevenLabs στη συζήτηση ανέδειξε, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, τις δυνατότητες συνεργασίας της Ελλάδας με κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας.

«Χρειαζόμαστε ένα νέο λειτουργικό σύστημα για την κυβέρνηση σε σχέση με αυτό που έχουμε σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της κυβερνητικής προσέγγισης για την επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα έχει ήδη κάνει σημαντικά βήματα, τόσο στον ανασχεδιασμό διαδικασιών όσο και στη διαχείριση δεδομένων, αλλά και στο ίδιο το επίπεδο φιλοδοξίας για τη χρήση της τεχνολογίας στις δημόσιες υπηρεσίες. «Η Ελλάδα έχει απόθεμα καινοτομίας και πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να λάμψει και σε αυτό το πεδίο», σημείωσε.

Κατά τον κ. Μητσοτάκη, η χώρα βρίσκεται «στην εμπροσθοφυλακή» των τεχνολογικών εξελίξεων και επιδιώκει να μετατρέψει την επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε πρακτικό εργαλείο για τους πολίτες. «Θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο ότι μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε ουσιαστικά στις δημόσιες υπηρεσίες», τόνισε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας «μεγάλη επιτυχία», έσπευσε όμως να επισημάνει ότι «βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή», προαναγγέλλοντας νέες παρεμβάσεις και επενδύσεις στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης.

Οι τρεις άξονες για την επόμενη ημέρα

Ο πρωθυπουργός έθεσε τρεις βασικούς άξονες για τη θέση της Ελλάδας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Πρώτος, όπως είπε, είναι η στρατηγική αξιοποίηση της AI στο Δημόσιο, με «έξυπνη και υπεύθυνη χρήση» στις υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες.

Δεύτερος άξονας είναι η δημιουργία «κυρίαρχων υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης», ώστε η Ελλάδα να ενισχύσει τη θέση της στον ευρωπαϊκό χάρτη και να προσελκύσει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη συμμετοχής της χώρας στις ευρωπαϊκές ψηφιακές υποδομές, αλλά και στη διαμόρφωση συγκροτημένης εθνικής στρατηγικής για τις επενδύσεις στον κλάδο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο ρυθμιστικό πλαίσιο, ζητώντας «έξυπνες ρυθμίσεις» που δεν θα λειτουργούν ως φρένο στην καινοτομία. Όπως σημείωσε, η πρόκληση είναι να υπάρξουν κανόνες που θα προστατεύουν, χωρίς να ακυρώνουν τη δυναμική των νέων τεχνολογιών. Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης των νεοφυών επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

Τα παιδιά, το scroll και η επόμενη ρύθμιση

Στο κοινωνικό σκέλος της παρέμβασής του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της συνεχούς χρήσης οθονών και των social media από παιδιά και εφήβους. Περιέγραψε το αδιάκοπο «scroll» ως μια πραγματικότητα που αφαιρεί χρόνο από τα παιδιά και επηρεάζει την ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων.

Συνδέοντας το ζήτημα με την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για το «επόμενο μεγάλο σύνορο» πολιτικής και τεχνολογίας. Όπως ανέφερε, μετά τη ρύθμιση του πεδίου των social media, θα πρέπει να εξεταστεί πώς μπορεί να διαμορφωθεί ένας «έξυπνος χώρος» για παιδιά και εφήβους, όπου η χρήση της AI θα γίνεται με ασφάλεια και παιδαγωγική αξία. Στο πλαίσιο αυτό, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πειραματικών εφαρμογών στα σχολεία, με στόχο η Τεχνητή Νοημοσύνη να αξιοποιηθεί όχι ως απειλή, αλλά ως εργαλείο μάθησης.

Συμφωνία Ελλάδας – ElevenLabs για φωνητική Τεχνητή νοημοσύνη σε Gov.gr, τουρισμό και διαλέκτους

Συνεργασία με την ElevenLabs, μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες εταιρείες διεθνώς στον τομέα της φωνητικής τεχνητής νοημοσύνης, εγκαινιάζει η ελληνική κυβέρνηση, με στόχο την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου, στον τουρισμό αλλά και στη διατήρηση τοπικών διαλέκτων και ιδιωμάτων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί της Πέμπτης (28.05.2026) στο Μέγαρο Μαξίμου με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ElevenLabs, Μάτι Στανισέφσκι, και παρέστη στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ της εταιρείας και της ελληνικής κυβέρνησης. Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

«Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ζουν, επικοινωνούν και έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες», σημείωσε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η νέα συνεργασία εντάσσεται στη λογική ενός «προσβάσιμου, ανθρωποκεντρικού ψηφιακού κράτους».

Σύμφωνα με το πλαίσιο της συμφωνίας, η τεχνολογία της ElevenLabs αναμένεται να αξιοποιηθεί αρχικά στο Gov.gr, με στόχο τον εμπλουτισμό ψηφιακών υπηρεσιών με φωνητικές λειτουργίες. Σε δεύτερη φάση θα εξεταστεί η δυνατότητα φωνητικής διεπαφής, ώστε οι πολίτες να μπορούν να δίνουν εντολές ή να θέτουν ερωτήσεις προφορικά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους ηλικιωμένους, στα άτομα με αναπηρία και στους Έλληνες του εξωτερικού. «Πιστεύω ότι αυτό θα κάνει τεράστια διαφορά», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι το Gov.gr δεν θα αντιμετωπίζεται πλέον απλώς ως «μια οθόνη με επιλογές», αλλά ως ένα περιβάλλον πιο άμεσης, πολυγλωσσικής και διαισθητικής επικοινωνίας με το κράτος.

Δεύτερος πυλώνας της συνεργασίας είναι ο τουρισμός. Η τεχνολογία προβλέπεται να ενσωματωθεί στην πύλη VisitGreece, αλλά και να αξιοποιηθεί για πληροφόρηση και ξεναγήσεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και για την ανάδειξη λιγότερο προβεβλημένων προορισμών.

Ξεχωριστή θέση έχει και η διαφύλαξη της γλωσσικής κληρονομιάς. Σε συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο «Αθηνά» και το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου, θα δημιουργηθεί πιλοτική ψηφιακή βιβλιοθήκη τοπικών φωνών και διαλέκτων, με ηχογραφήσεις φυσικού λόγου ομιλητών.

«Δεν πρέπει να προσεγγίζουμε την τεχνητή νοημοσύνη με φόβο και παθητικότητα», τόνισε ο πρωθυπουργός, περιγράφοντας τη συμφωνία ως ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική της κυβέρνησης για συνεργασίες με καινοτόμες εταιρείες.

Από την πλευρά του, ο Μάτι Στανισέφσκι ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τον «ηγετικό ρόλο» της Ελλάδας στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών υπηρεσιών, σημειώνοντας ότι η χώρα έχει εξαρχής ιδιαίτερη θέση στην πορεία της ElevenLabs. Όπως είπε, η εταιρεία διαθέτει Έλληνες σε κομβικές θέσεις, ενώ κάποιοι από τους πρώτους εταιρικούς πελάτες της προέρχονταν από την Ελλάδα.

Η ElevenLabs και ο Μάτι Στανισέφσκι

Η ElevenLabs ιδρύθηκε το 2022 και ξεκίνησε με στόχο να αναπτύξει φωνές τεχνητής νοημοσύνης που ακούγονται ανθρώπινες, χτίζοντας γρήγορα αναγνωρισιμότητα στον χώρο της παραγωγικής AI. Η εταιρεία έχει πλέον έδρα το Λονδίνο, με σημαντική διεθνή παρουσία σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, η Βαρσοβία και το Σαν Φρανσίσκο, ενώ σχεδιάζει περαιτέρω επέκταση σε αγορές όπως το Παρίσι, η Σιγκαπούρη, η Βραζιλία και το Μεξικό.

Ο Πολωνός entrepreneur και co-founder Μάτι Στανισέφσκι σπούδασε μαθηματικά στο Imperial College London και πριν ιδρύσει την ElevenLabs το 2022 είχε περάσει από εταιρείες όπως η Palantir και η BlackRock. Σήμερα η εταιρεία του έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δυναμικούς παίκτες του παγκόσμιου AI οικοσυστήματος, έχοντας αποτιμηθεί περίπου στα $11 δισ. μετά από μεγάλο funding round με επενδυτές όπως οι Sequoia και Andreessen Horowitz.