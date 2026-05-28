Μαρινάκης για τη θεωρία Δουδωνή περί μυστικής συμφωνίας ΝΔ – Τσίπρα: «Ακόμα δεν σφίξαν οι ζέστες»

Να σχολιάσει την δήλωση του δικηγόρου Μιχάλη Δημητρακόπουλου, ότι η έκθεση της ειδικής συμβούλου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Παρασκευής Τυχεροπούλου, καταλήγει ρητά στο συμπέρασμα ότι για τον Νότη Μηταράκη δεν υπήρξε καμία ζημία στην ευρωπαϊκή περιουσία αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κλήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Γεννώνται», είπε, «για άλλη μια φορά εύλογα ερωτήματα», είπε ο Παύλος Μαρινάκης. «Το πρώτο γιατί αυτή η έκθεση παραγγέλθηκε κατόπιν της διαδικασίας άρσης ασυλίας των 11 βουλευτών. Θα μπορούσε να υπάρχει πριν. Η υπόθεση που αρχικά χαρακτηρίστηκε κακουργηματική τείνει να είναι πλημμεληματικής φύσεως δείχνει μια εντελώς άλλη εικόνα από αυτή που είχαν κάποιοι διαρρεύσει. Η δικαιοσύνη θα δώσει τις απαντήσεις. Εκείνοι που μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων και εγκληματική οργάνωση από το Μαξίμου νιώθουν την ανάγκη να ζητήσουν συγγνώμη; Από το ξυλόλιο και τα χαμένα βαγόνια δεν έχουν μάθει να περιμένουν τη δικαιοσύνη; Η συντάκτρια της έκθεσης κάθε άλλο παρά φίλα προσκείμενη στην κυβέρνηση δεν είναι. Δεν λέω εγώ ότι δεν είναι πολύ σοβαρή υπόθεση αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ και των επιδοτήσεων αλλά είναι άλλο η υπόθεση συνολικά και άλλο η εμπλοκή πολιτικών προσώπων».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το αν υπάρχει ενόχληση για το όνομα ΕΛΑΣ στην κυβέρνηση: «Το όνομα που επέλεξε ο κ. Τσίπρας είναι ενδεικτικό της νοοτροπίας που επικρατεί ευρύτερα στο νέο κομματικό φορέα και τον ίδιο. Ενώ η χώρα θέλει να πάει μπροστά ο κ. Τσίπρας και με την ρητορική που επιλέγει θέλει να γυρίσουμε πίσω. Είναι μια αντίφαση που οφείλουμε να αναδείξουμε. Το τελευταίο πράγμα που απασχολεί τους πολίτες είναι το όνομα ενός κόμματος. Ο κόσμος θέλει απαντήσεις στα προβλήματα. Ο κ. Τσίπρας είπε ότι δεσμεύεται για αξιοπρεπή ζωή, κι εμείς θέλουμε παγκόσμια ειρήνη. Ουσία θέλει η κοινωνία».

Για τα περί μυστικής συμφωνίας ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και το Μαξίμου με απώτερο σκοπό να φοβηθεί ο κόσμος και να συσπειρωθεί ένα δυσαρεστημένο κοινό της ΝΔ, ώστε να ενισχυθεί η πιθανότητα να έχουμε τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό μετά τις εκλογές που είπε ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ ο Παύλος Μαρινάκης είπε: «Νομίζω ότι η απάντηση είναι μια φράση που ακούμε αυτή την εποχή, το «ακόμα δεν σφίξαν οι ζέστες. Το ΠΑΣΟΚ το έχει κυριεύσει πανικός και μετατρέπεται σε κόμμα διαμαρτυρίας που υιοθετεί θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι ψεκασμένοι θα ζήλευαν. Το να θεωρείς ότι υπάρχει μυστική συμπαιγνία ανάμεσα σε Μαξίμου και Τσίπρα αδικείς τον εαυτό σου».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε και για το αν υπάρχουν εξελίξεις αναφορικά με το ουκρανικό drone που βρέθηκε στη Λευκάδα και είπε: «Τα συμπεράσματα είναι στο γραφείο του πρωθυπουργού και του υπουργείου Εξωτερικών και άμεσα θα γίνουν οι δέουσες ενέργειες. Αυτό που μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι ουκρανικής κατασκευής και προέλευσης άρα αντιλαμβάνεστε ποιες θα είναι οι επόμενες ενέργειες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα λέγοντας μεταξύ άλλων: «Οι εταιρείες Chevron και Helleniq Energy υπέβαλαν επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή της Chevron στην παραχώρηση περιοχή 10, η οποία βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου στη θαλάσσια περιοχή του νοτίου Ιονίου Πελάγους. Παράλληλα υπέβαλαν και αίτημα και προς τη ελληνική διαχειριστική εταιρεία υδρογονανθράκων και ενεργειακών πόρων για τη μεταβίβαση του ρόλου του εντολοδόχου από την Helleniq Energy στη Chevron για την ίδια παραχώρηση».

«Η εξέλιξη αυτή» πρόσθεσε «αποτελεί ακόμα μία ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται σε συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιρειών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογονανθράκων. “Η απόφαση της Chevron να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με την Helleniq Energy συνιστά μία σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα υδρογονανθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων, όπως δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου”».

Αναφέρθηκε επίσης στη συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω» και την επόμενη τετραετία που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός. Είπε ότι το «Προλαμβάνω» έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους 75 εκατ. τον χρόνο. Δηλαδή χρηματοδότηση συνολικού ύψους 300 εκατ. από το 2027 έως το 2030 και αναφέρθηκε στα 6 προγράμματα προληπτικών εξετάσεων που περιλαμβάνει.