Σαμαράς για νεκρούς πυροσβέστες: «Να μας βάλει σε σκέψεις για τη βελτίωση των ελέγχων ασφαλείας της εργασίας»

Ο Αντώνης Σαμαράς σε δήλωσή του αναφέρθηκε στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στην φωτιά στο Ρέθυμνο, αλλά και στον εργαζόμενο που πέθανε από την έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς αφού εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους νεκρούς πυροσβέστες στο Ρέθυμνο και τον νεκρό εργαζόμενο στα Εξαμίλια, υπογράμμισε πως «πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις για τη βελτίωση των ελέγχων ασφαλείας της εργασίας».

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Ολόκληρη η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού έχει ως εξής: «Τις τελευταίες ημέρες η Ελλάδα θρηνεί την άδικη απώλεια συνανθρώπων μας, οι οποίοι χάθηκαν στον τόπο εργασίας τους.

Το γεγονός αυτό, η απώλεια των δύο πυροσβεστών και του εργαζόμενου στο εργοστάσιο, πέρα από την οδύνη που προκαλεί , πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις για τη βελτίωση των ελέγχων ασφαλείας της εργασίας.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους των αδικοχαμένων συμπολιτών μας».