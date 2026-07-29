Πολιτική

Σαμαράς για νεκρούς πυροσβέστες: «Να μας βάλει σε σκέψεις για τη βελτίωση των ελέγχων ασφαλείας της εργασίας»

«Τις τελευταίες ημέρες η Ελλάδα θρηνεί την άδικη απώλεια συνανθρώπων μας, οι οποίοι χάθηκαν στον τόπο εργασίας τους»
Αντώνης Σαμαράς
Αντώνης Σαμαράς / (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Αντώνης Σαμαράς σε δήλωσή του αναφέρθηκε στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στην φωτιά στο Ρέθυμνο, αλλά και στον εργαζόμενο που πέθανε από την έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς αφού εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους νεκρούς πυροσβέστες στο Ρέθυμνο και τον νεκρό εργαζόμενο στα Εξαμίλια, υπογράμμισε πως «πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις για τη βελτίωση των ελέγχων ασφαλείας της εργασίας».

Ολόκληρη η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού έχει ως εξής: «Τις τελευταίες ημέρες η Ελλάδα θρηνεί την άδικη απώλεια συνανθρώπων μας, οι οποίοι χάθηκαν στον τόπο εργασίας τους.

Το γεγονός αυτό, η απώλεια των δύο πυροσβεστών και του εργαζόμενου στο εργοστάσιο, πέρα από την οδύνη που προκαλεί , πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις για τη βελτίωση των ελέγχων ασφαλείας της εργασίας.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους των αδικοχαμένων συμπολιτών μας».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
92
92
88
74
73
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Τασούλας για τους δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο: «Η απώλειά τους υπενθυμίζει το βαρύ τίμημα όσων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή»
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του και απηύθυνε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στο Πυροσβεστικό Σώμα
Κωνσταντινος Τασούλας
Χαρακόπουλος για Συνταγματική Αναθεώρηση: Άρνηση συναίνεσης ακόμη και για την προστασία της γλώσσας και της σημαίας
Ο γραμματέας της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας προειδοποιεί ότι στην επόμενη Βουλή μπορεί να μην υπάρχουν οι αναγκαίες πλειοψηφίες και επαναφέρει τον στόχο της αυτοδυναμίας ως εγγύηση πολιτικής σταθερότητας
Μάξιμος Χαρακόπουλος, Νέα Δημοκρατία
ΥΠΕΞ για Κυπριακό: Στήριξη στην πρωτοβουλία Γκουτέρες για νέα άτυπη διάσκεψη – «Σταθερός στόχος η επίλυση στο πλαίσιο των παραμέτρων του ΟΗΕ»
Η Αθήνα χαιρετίζει την πρόθεση του γγ των Ηνωμένων Εθνών να συγκαλέσει νέα συνάντηση σε σχήμα 5+1 και δηλώνει έτοιμη να συμβάλει στην επανεκκίνηση των συνομιλιών
Κυπριακό
Το ΠΑΣΟΚ ζητά να αποσυρθεί το βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄ Γυμνασίου: «Αναπαράγει σεξιστικά στερεότυπα»
Η Χαριλάου Τρικούπη αιτείται νέα επιστημονική και παιδαγωγική αξιολόγηση του εγχειριδίου, καταγγέλλοντας ότι το περιεχόμενου του δεν συνάδει με τον παιδαγωγικό και δημοκρατικό ρόλο του δημόσιου σχολείου
ΠΑΣΟΚ, γραφεία
Ο Αυγερινός αποχωρεί από υπεύθυνος επικοινωνίας του κόμματος Καρυστιανού: «Πληροφορήθηκα εκ των υστέρων για παράλληλο Γραφείο Τύπου»
Ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» κάνει λόγο για «φυτευτούς συμβουλάτορες» - Οι αλλαγές που δρομολογούνται μετά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου
Παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα από την Μαρία Καρυστιανού, σε εκδήλωση στο "Ολύμπιον" στην Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 21 Μαΐου 2026. (ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ 73
Newsit logo
Newsit logo