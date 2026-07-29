Υπουργικό Συμβούλιο την Πέμπτη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη: Στο επίκεντρο οδική ασφάλεια, διαχείριση του νερού και πυρηνική ενέργεια

Υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνεδριάζει αύριο, Πέμπτη (30.07.2026), στις 11 το πρωί, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο, με μια ευρεία ατζέντα που εκτείνεται από την οδική ασφάλεια και την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης έως τη διαχείριση του νερού και τη σύσταση κυβερνητικής επιτροπής για την πυρηνική ενέργεια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να θέσει στο Υπουργικό Συμβούλιο τις βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα, ενώ στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών και ο αναθεωρημένος σχεδιασμός της κυβερνητικής πολιτικής για το 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η εισήγηση για τις νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής στον τομέα της οδικής ασφάλειας. Την παρουσίαση θα πραγματοποιήσουν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο υπουργός Επικρατείας Ακης Σκέρτσος και ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας.

Υπουργικό Συμβούλιο: Ταμείο Ανάκαμψης και Εθνική Στρατηγική για τη διαχείριση του νερού

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης θα ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου θα εισηγηθεί την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Υδατα, με το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων να αποκτά αυξημένη βαρύτητα στην κυβερνητική ατζέντα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεδομένα υγείας και αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για τη δευτερογενή χρήση ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας.

Παράλληλα, ο Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος θα παρουσιάσουν το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2024/1711, η οποία αφορά τη βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Εμπορία ανθρώπων και περιβαλλοντικό έγκλημα

Στη συνεδρίαση θα παρουσιαστούν επίσης δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και ο υφυπουργός Γιάννης Μπούγας θα εισηγηθούν την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/1712 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και της Οδηγίας 2024/1203 για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου.

Αναθεώρηση του κυβερνητικού σχεδίου

Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος θα παρουσιάσει την πρόταση για την αναθεώρηση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2026.

Η συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί με την εισήγηση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη σύσταση, τη συγκρότηση και τη λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια.

Αργότερα, στις 17.00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ.