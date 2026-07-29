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Πολιτική

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η καρδιά μου κοντά στον ελληνικό λαό μετά την απώλεια των δύο πυροσβεστών

«Τιμούμε το εξαιρετικό θάρρος όσων κάθε μέρα θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο για να προστατεύσουν τους συμπολίτες τους»
Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Κίμπερλι Γκίλφόιλ / (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ με ανάρτησή της εκφράζει τα συλλυπητήριά της για την απώλεια των δύο πυροσβεστών στη μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο.

«Τιμούμε το εξαιρετικό θάρρος όσων κάθε μέρα θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο για να προστατεύσουν τους συμπολίτες τους, καθώς και τα εκατομμύρια των ταξιδιωτών από την Αμερική και από όλο τον κόσμο που επισκέπτονται την Ελλάδα», τόνισε μεταξύ άλλων για τους νεκρούς πυροσβέστες στο Ρέθυμνο.

Στην ανάρτησή της αναφέρει: «Η καρδιά μου είναι σήμερα κοντά στον λαό της Ελλάδας, μετά την τραγική απώλεια δύο πυροσβεστών που έδωσαν τη ζωή τους ενώ πολεμούσαν με θάρρος μια πυρκαγιά κοντά στο Ρέθυμνο της Κρήτης.

Εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους, στους αγαπημένους τους και σε ολόκληρο το Ελληνικό Σώμα Πυροσβεστικής.

Τιμούμε το εξαιρετικό θάρρος όσων κάθε μέρα θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο για να προστατεύσουν τους συμπολίτες τους, καθώς και τα εκατομμύρια των ταξιδιωτών από την Αμερική και από όλο τον κόσμο που επισκέπτονται την Ελλάδα».

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