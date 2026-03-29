Δημήτρης Κουτσούμπας από Λιτόχωρο: «Η άρχουσα τάξη έχει χωθεί για τα καλά στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή»

Στην εκδήλωση για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του ΔΣΕ, ο γγ του ΚΚΕ συνέδεσε την ιστορική μνήμη με τη σημερινή συγκυρία, κατηγορώντας κυβέρνηση και ευρωατλαντικά κόμματα για εμπλοκή στους πολεμικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ και Ισραήλ
Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην εκδήλωση του ΚΚΕ στο Λιτόχωρο για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του ΔΣΕ (Πηγή: 902.gr)

«Το Κόμμα μας τιμά τα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Τιμάμε όλους όσοι έπεσαν ή τραυματίστηκαν στις ηρωικές μάχες του. Τιμάμε τη θυσία και την τόλμη για τη νίκη. Κρατάμε ψηλά τη σημαία της πάλης για τον σοσιαλισμό», τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (29.03.2026) στο Λιτόχωρο για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του ΔΣΕ.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, χαρακτήρισε τον τρίχρονο αγώνα του ΔΣΕ «δίκαιο, ηρωικό και μεγαλειώδη», υποστηρίζοντας ότι εξέφραζε τα συμφέροντα της συντριπτικής πλειονότητας του πληθυσμού απέναντι στους «ντόπιους και ξένους εκμεταλλευτές και καταπιεστές». Οπως είπε, η αστική κρατική εξουσία γνώρισε τότε τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την ύπαρξή της, προσθέτοντας ότι χωρίς τη στρατιωτική, οικονομική και πολιτική ενίσχυση της Μεγάλης Βρετανίας και των ΗΠΑ, η ελληνική αστική τάξη δεν θα μπορούσε να επικρατήσει.

Συνδέοντας εκείνη την περίοδο με το σήμερα, ανέφερε ότι οι βαθιές ρίζες του ΚΚΕ μέσα στις εργατικές και λαϊκές δυνάμεις εξηγούν γιατί το πρόσφατο 22ο Συνέδριο του κόμματος έθεσε εκ νέου ως στόχο την ανταπόκριση «στο κάλεσμα της ιστορίας για τον σοσιαλισμό». Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε αναφορά και στις αντιδράσεις απέναντι στις, όπως είπε, προσπάθειες αποχαρακτηρισμού των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών της Καισαριανής, αλλά και στη ρητορική περί «συλλογικής εθνικής μνήμης», τονίζοντας ότι σε μια ταξικά διαιρεμένη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει ενιαία μνήμη.

Ο γγ του ΚΚΕ επιτέθηκε ακόμη στις «θεωρίες των δύο ολοκληρωτισμών» της Ευρωπαϊκής Ενωσης, κάνοντας λόγο για ανιστόρητη ταύτιση του κομμουνισμού με τον φασισμό, την οποία, όπως σημείωσε, στηρίζουν τόσο φιλελεύθερες δεξιές δυνάμεις όσο και η σοσιαλδημοκρατία. «Είμαστε περήφανοι ως Κόμμα γιατί μέσα στον ελληνικό λαό αποδείχθηκε ξανά ότι υπάρχουν ισχυρές αντιστάσεις απέναντι σε αυτές τις θεωρίες», ανέφερε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημερινή διεθνή συγκυρία, υποστηρίζοντας ότι «η άρχουσα τάξη της χώρας έχει χωθεί για τα καλά στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στο πλευρό των ΗΠΑ και Ισραήλ». Οπως είπε, τα συμφέροντα αυτής της τάξης υπηρετούν η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα του «ευρωατλαντισμού», ενώ χαρακτήρισε την εμπλοκή της χώρας στους σχεδιασμούς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ και Ισραήλ ως «τρόπο ύπαρξης» για την ελληνική αστική τάξη και τον ελληνικό καπιταλισμό.

Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι η αποστολή ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία, την οποία –όπως είπε– ψήφισαν από κοινού ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει καμία σχέση με τη διαφύλαξη των συνόρων και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Κατηγόρησε, δε, τα κυβερνητικά στελέχη ότι επιστρατεύουν «όλο και πιο άθλια προσχήματα» για να πείσουν τον λαό να αποδεχθεί τη συμμετοχή στον πόλεμο.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας συνέδεσε, τέλος, την εξωτερική πολιτική με την εσωτερική κοινωνική και οικονομική πολιτική, λέγοντας ότι μια κυβέρνηση που έχει νομοθετήσει 13ωρα, πλειστηριασμούς, καθηλωμένους μισθούς και συντάξεις δεν μπορεί να ασκήσει φιλολαϊκή πολιτική ούτε στα διεθνή ζητήματα. Υποστήριξε ότι ο λαός καλείται και πάλι να πληρώσει τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου και ζήτησε να δυναμώσει ο εργατικός και λαϊκός αγώνας για την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, με αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.

Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Παύλος Πολάκης για Νικόλα Φαραντούρη στο συνέδριο ΠΑΣΟΚ: «Είναι φελλός, μικρός ήταν στη ΔΑΠ»
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την παρουσία του ευρωβουλευτή στο 4ο συνέδριο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υποστήριξε ότι έχει μετανιώσει που δεν τον είχε «ξεφτιλίσει» νωρίτερα
Φαραντούρης και Τσουκαλάς 10
Beef Σδούκου – Αποστολάκη για τους «πελάτες της Δεξιάς»: «Κατάντημα», «Κοινωνικά απομονωμένη η κυβέρνηση»
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ κάνει λόγο για τοποθετήσεις που «θύμισαν εποχές των “γερμανοτσολιάδων”», με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ απαντά ότι το Μαξίμου επιχειρεί, μέσω διαστρέβλωσης, να αλλάξει την ατζέντα
Σδούκου και Αποστολάκη
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Χωρίς ομιλία Ανδρουλάκη το «κλείσιμο», τη Δευτέρα τα αποτελέσματα για τη νέα Κεντρική Επιτροπή
Μεγάλο ενδιαφέρον για τις νέες ισορροπίες που αναμένεται να δημιουργηθούν στο ανώτατο όργανο του κόμματος - 506 υποψήφιοι για 271 θέσεις
Νίκος Ανδρουλάκης
Ανανεώθηκε πριν 40 λεπτά
10
Κυριάκος Μητσοτάκης για τη δίκη για τα Τέμπη: Οι αστοχίες οφείλουν να έχουν ξεπεραστεί έως την 1η Απριλίου, να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να λειτουργήσει ελεύθερη
Στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης στις τιμές των καυσίμων, των λιπασμάτων και των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων ώστε να περιοριστούν οι οικονομικές...
Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026. Στην συνεδρίαση συζητήθηκαν, το ζήτημα της αύξησης του κατώτατου μισθού, οι διεθνείς εξελίξεις, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως και το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Επίσης παρουσιάστηκαν νομοσχέδια από τα υπουργεία Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Παιδείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 20
