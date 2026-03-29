Δημήτρης Κουτσούμπας από Λιτόχωρο: «Η άρχουσα τάξη έχει χωθεί για τα καλά στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή»

«Το Κόμμα μας τιμά τα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Τιμάμε όλους όσοι έπεσαν ή τραυματίστηκαν στις ηρωικές μάχες του. Τιμάμε τη θυσία και την τόλμη για τη νίκη. Κρατάμε ψηλά τη σημαία της πάλης για τον σοσιαλισμό», τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (29.03.2026) στο Λιτόχωρο για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του ΔΣΕ.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, χαρακτήρισε τον τρίχρονο αγώνα του ΔΣΕ «δίκαιο, ηρωικό και μεγαλειώδη», υποστηρίζοντας ότι εξέφραζε τα συμφέροντα της συντριπτικής πλειονότητας του πληθυσμού απέναντι στους «ντόπιους και ξένους εκμεταλλευτές και καταπιεστές». Οπως είπε, η αστική κρατική εξουσία γνώρισε τότε τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την ύπαρξή της, προσθέτοντας ότι χωρίς τη στρατιωτική, οικονομική και πολιτική ενίσχυση της Μεγάλης Βρετανίας και των ΗΠΑ, η ελληνική αστική τάξη δεν θα μπορούσε να επικρατήσει.

Συνδέοντας εκείνη την περίοδο με το σήμερα, ανέφερε ότι οι βαθιές ρίζες του ΚΚΕ μέσα στις εργατικές και λαϊκές δυνάμεις εξηγούν γιατί το πρόσφατο 22ο Συνέδριο του κόμματος έθεσε εκ νέου ως στόχο την ανταπόκριση «στο κάλεσμα της ιστορίας για τον σοσιαλισμό». Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε αναφορά και στις αντιδράσεις απέναντι στις, όπως είπε, προσπάθειες αποχαρακτηρισμού των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών της Καισαριανής, αλλά και στη ρητορική περί «συλλογικής εθνικής μνήμης», τονίζοντας ότι σε μια ταξικά διαιρεμένη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει ενιαία μνήμη.

Ο γγ του ΚΚΕ επιτέθηκε ακόμη στις «θεωρίες των δύο ολοκληρωτισμών» της Ευρωπαϊκής Ενωσης, κάνοντας λόγο για ανιστόρητη ταύτιση του κομμουνισμού με τον φασισμό, την οποία, όπως σημείωσε, στηρίζουν τόσο φιλελεύθερες δεξιές δυνάμεις όσο και η σοσιαλδημοκρατία. «Είμαστε περήφανοι ως Κόμμα γιατί μέσα στον ελληνικό λαό αποδείχθηκε ξανά ότι υπάρχουν ισχυρές αντιστάσεις απέναντι σε αυτές τις θεωρίες», ανέφερε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημερινή διεθνή συγκυρία, υποστηρίζοντας ότι «η άρχουσα τάξη της χώρας έχει χωθεί για τα καλά στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στο πλευρό των ΗΠΑ και Ισραήλ». Οπως είπε, τα συμφέροντα αυτής της τάξης υπηρετούν η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα του «ευρωατλαντισμού», ενώ χαρακτήρισε την εμπλοκή της χώρας στους σχεδιασμούς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ και Ισραήλ ως «τρόπο ύπαρξης» για την ελληνική αστική τάξη και τον ελληνικό καπιταλισμό.

Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι η αποστολή ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία, την οποία –όπως είπε– ψήφισαν από κοινού ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει καμία σχέση με τη διαφύλαξη των συνόρων και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Κατηγόρησε, δε, τα κυβερνητικά στελέχη ότι επιστρατεύουν «όλο και πιο άθλια προσχήματα» για να πείσουν τον λαό να αποδεχθεί τη συμμετοχή στον πόλεμο.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας συνέδεσε, τέλος, την εξωτερική πολιτική με την εσωτερική κοινωνική και οικονομική πολιτική, λέγοντας ότι μια κυβέρνηση που έχει νομοθετήσει 13ωρα, πλειστηριασμούς, καθηλωμένους μισθούς και συντάξεις δεν μπορεί να ασκήσει φιλολαϊκή πολιτική ούτε στα διεθνή ζητήματα. Υποστήριξε ότι ο λαός καλείται και πάλι να πληρώσει τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου και ζήτησε να δυναμώσει ο εργατικός και λαϊκός αγώνας για την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, με αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.