Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Δημήτρης Κουτσούμπας: Οι 200 ήταν κομμουνιστές διαπαιδαγωγημένοι να υπηρετούν τον λαό και εκτελέστηκαν γιατί δεν αποκήρυξαν το ΚΚΕ

Ο γγ του ΚΚΕ, αναφερόμενος στις 12 φωτογραφίες που παραλίγο να πωληθούν στο eBay, μίλησε για τα «συγκλονιστικά ντοκουμέντα» των εκτελεσμένων και κατήγγειλε βανδαλισμούς από «φασιστοειδή» 
Δημήτρης Κουτσούμπας
Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στην Βουλή (Πηγή φωτογραφίας: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

«Συγκλονιστικά» χαρακτήρισε τα ντοκουμέντα με τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων στην Καισαριανή, ο γγ της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι πρόκειται για υλικό «μεγάλης αξίας» που δεν πρέπει απλώς να συντηρεί την ιστορική μνήμη, αλλά να διδάσκεται σε σχολεία και πανεπιστήμια. Σε συνέντευξή του στο Open την Τετάρτη (18.02.2026), υποστήριξε ότι τέτοιες εκθέσεις και μουσεία, όπου εκτίθενται και προσωπικά αντικείμενα των εκτελεσμένων, οφείλουν να είναι προσβάσιμα στη νεολαία, καθώς –όπως είπε– «ανήκουν στον ελληνικό λαό».

Αναφερόμενος στη στάση των εκτελεσμένων, ο Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε λόγο για «ηρωική» και «παλικαρίσια» επιλογή ανθρώπων «με ανώτερα ιδανικά», που ήταν «πεισμένοι για το δίκιο τους» και διαπαιδαγωγημένοι «να υπηρετούν τον λαό», ακόμη και με θυσία της ίδιας της ζωής τους, «για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες» για τη λευτεριά και την ευημερία. Παράλληλα, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ επέμεινε ότι «πρέπει να λέγεται ολόκληρη η αλήθεια» για την ταυτότητα των 200 εκτελεσμένων στην Καισαριανή, υποστηρίζοντας ότι κάποιοι αποκρύπτουν ότι ήταν κομμουνιστές. Όπως σημείωσε, επικαλέστηκε και διαταγή της χιτλερικής διοίκησης που –κατά τον ίδιο– ανέφερε ρητά «να πάρετε 200 κομμουνιστές» από το Χαϊδάρι, προσθέτοντας ότι δεν υπέγραψαν «δήλωση μετάνοιας και αποκήρυξης του ΚΚΕ».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατήγγειλε, επίσης, καταστροφή του μνημείου των εκτελεσμένων από «φασιστοειδή», μιλώντας για «πολιτικούς απογόνους» των Ταγμάτων Ασφαλείας της Κατοχής και κάνοντας αναφορά σε οργανώσεις όπως η Χρυσή Αυγή. Υποστήριξε ότι υπάρχει ανάγκη «μεγάλης εκστρατείας» ώστε η νεολαία να γνωρίζει την ιστορική αλήθεια και να αποκτήσει «αντισώματα» απέναντι σε φαινόμενα που –όπως είπε– «δηλητηριάζουν» την πολιτική ζωή.

 

Στη συνέντευξή του, ο γγ του ΚΚΕ αναφέρθηκε και στις εργασιακές συνθήκες στο εργοστάσιο «Βιολάντα», μιλώντας για «εγκληματική ασυδοσία» παρά τις προειδοποιήσεις εργατικών σωματείων και του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, ενώ απέδωσε ευθύνες στον κρατικό μηχανισμό και την Περιφέρεια. Επανήλθε, ακόμη, στο δυστύχημα των Τεμπών, το οποίο χαρακτήρισε «έγκλημα που συνεχίζεται εδώ και τρία χρόνια», υποστηρίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξαν ενδείξεις για «απόκρυψη» στοιχείων και ότι οι πραγματικές αιτίες συνδέονται με την πολιτική «απελευθέρωσης» και κατάτμησης του σιδηροδρόμου, στο πλαίσιο –όπως είπε– κατευθύνσεων της ΕΕ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε «κοινοτικά προγράμματα» και καταγγελίες για «τενεκέδες με λάδι», υποστηρίζοντας ότι λειτουργούσαν ως μηχανισμοί χειραγώγησης, ενώ άσκησε κριτική για την αξιοποίηση σχετικών κονδυλίων. Σε πολιτικό επίπεδο, σχολίασε την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, εκτιμώντας ότι δεν διαθέτει προοπτικές ηγεσίας «ευρύτερου μετώπου», ενώ για το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές αντιθέσεις και πιέσεις για πιθανές συνεργασίες, ακόμη κι αν αλλάξουν πρόσωπα, «η πολιτική θα μείνει ίδια». Τέλος, για τη Μαρία Καρυστιανού διέκρινε, όπως είπε, την αγωνιστική διεκδίκηση δικαίωσης από την επιδίωξη πολιτικής παρουσίας, υποστηρίζοντας ότι για την είσοδο στην πολιτική απαιτείται συνολικό πρόγραμμα για τα μεγάλα ζητήματα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
145
98
88
75
73
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Νικήτας Κακλαμάνης: Η Βουλή προσλαμβάνει παιδί 12μελους οικογένειας που εργάζεται για να πληρώνει το μεταπτυχιακό του
Σε ημερίδα για το δημογραφικό στο πρώην Καπνεργοστάσιο ο Πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε το ζήτημα «υψίστης εθνικής σημασίας», προειδοποιώντας ότι αφορά την ίδια τη συνέχεια του ελληνικού έθνους
Νικήτας Κακλαμάνης
Μακάριος Λαζαρίδης για σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΑ: «Γνώριζε ο Ανδρουλάκης για τη στενή του συνεργάτιδα;»
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ συνέδεσε την υπόθεση των «μαϊμού» επιδομάτων με «πρωτοκλασάτο» στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και κάλεσε τη Χαριλάου Τρικούπη σε «λιγότερη υποκρισία και περισσότερη αυτοκριτική»
Μακάριος Λαζαρίδης 7
Βασίλης Κικίλιας για ναυάγιο στη Χίο: Η ΕΔΕ προχωρά από αυτούς που έχουν αρμοδιότητα και ευθύνη
Ο υπουργός Ναυτιλίας τονίζει ότι εξελίσσεται παράλληλα και η δικαστική διερεύνηση, δηλώνει στήριξη στο Λιμενικό και απορρίπτει λογικές «παρεμβάσεων» και «ανοιχτών συνόρων»
Βασίλης Κικίλιας
Θάνος Πλεύρης: Συνεργασία με τέσσερις χώρες για κέντρα επιστροφής μεταναστών εκτός ΕΕ
Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής ανέφερε ότι η Ελλάδα συντονίζεται με Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία, με στόχο την ενίσχυση των επιστροφών απορριφθέντων αιτούντων άσυλο
Θάνος Πλεύρης
Αλεξάνδρα Σδούκου για υπόθεση ΟΠΕΚΑ: Αυτές τις αποκριές το ΠΑΣΟΚ ντύνει τις υποθέσεις των στελεχών του «γαλάζια σκάνδαλα»
Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας μιλά για μηδενική ανοχή στη διαφθορά και αφήνει αιχμές για «έλλειψη αυτοκριτικής» στη Χαριλάου Τρικούπη
Αλεξάνδρα Σδούκου
ΣΥΡΙΖΑ κατά Γεωργιάδη για την on air κόντρα με Παπαχλιμίντζο: Αυταρχισμός και αλαζονεία από τους υπουργούς της ΝΔ απλά και μόνο στο άκουσμα ερωτήσεων
Η Κουμουνδούρου μιλά για «συστηματικό εκφοβισμό» του Τύπου και συνδέει το επεισόδιο με πρόσφατη αντιπαράθεση Μαρινάκη με τον δημοσιογράφο Χρήστο Αβραμίδη
Ο Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε τη δημιουργία 8 νέων φυλακών σε Ασπρόπυργο, Θεσπρωτία, Γιάννενα, Αρκαδία και Δ. Μακεδονία
«Ετοιμάζουμε και άλλα καταστήματα στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, στα Γιάννενα, στη Μεγαλόπολη και επίσης στη Δυτική Μακεδονία. Αυτά όλα τρέχουν πολύ γρήγορα»
Φυλακές 16
Newsit logo
Newsit logo