Στο μικροσκόπιο του Μαξίμου τα νέα κόμματα Αλέξη Τσίπρα και Μαρίας Καρυστιανού: Οι «δεξαμενές» ψηφοφόρων και ο Αντώνης Σαμαράς

Με ενδιαφέρον παρακολουθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, με την ανακοίνωση σήμερα του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, κι ενώ είχε προηγηθεί την περασμένη εβδομάδα το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού.

Τα δύο νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού σε συνδυασμό με το σοβαρό ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος και από τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και τον κατακερματισμό των δυνάμεων της αντιπολίτευσης, δημιουργούν ένα ρευστό τοπίο, κάνοντας επισφαλή κάθε πρόβλεψη αυτή τη στιγμή για τις εκλογικές επιδόσεις των κομμάτων – ανάμεσά τους και της Νέας Δημοκρατίας – στην κάλπη.

«Καθαρή εντολή»

Το Μέγαρο Μαξίμου στοχεύει στην αυτοδυναμία, με «όπλο» την υλοποίηση όλων των προγραμματικών δεσμεύσεων και σύνθημα: «Το είπαμε και το κάναμε», όπως και το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει η ΝΔ για την Ελλάδα του 2030, με σταθερό το δίλημμα της οικονομικής σταθερότητας – την οποία συνδέει με την πολιτική σταθερότητα – για την πρόοδο της χώρας.

«Το πρόγραμμά μας για την επόμενη τετραετία, μετά το 2027, θα είναι η καλύτερη επιλογή. Μια επιλογή, δηλαδή, αξιοπιστίας, συνέπειας, σταθερότητας, αλλά και ουσιαστικής προόδου, χωρίς ψεύτικες υποσχέσεις και λεφτά τα οποία δεν υπάρχουν» δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας την ανάγκη η ΝΔ να λάβει «καθαρή εντολή» για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

«Περιμένουμε κοστολογημένα προγράμματα από τα νέα κόμματα»

Το κυβερνητικό επιτελείο παρ’ ότι μιλά για «προσωπικές ατζέντες που μετατρέπονται σε κόμματα», δεν υποτιμά τις δύο πολιτικές κινήσεις του Αλ. Τσίπρα και της Μ. Καρυστιανού, και αναμένει τις θέσεις και τα προγράμματα τους – τα οποία επισημαίνει ότι πρέπει να κατατεθούν κοστολογημένα – για να τοποθετηθεί για το πολιτικό τους «αφήγημα».

Στο Μαξίμου δε, περιμένουν και τις νέες δημοσκοπήσεις που θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες, και θα καταγράφουν όχι μόνο την απήχηση τους στο εκλογικό κοινό, αλλά τις «δεξαμενές» από τις οποίες εκτιμάται ότι θα αντλήσουν ψηφοφόρους.

Από που θα αντλήσει ψήφους ο Αλ. Τσίπρας;

Το βλέμμα στρέφεται κυρίως στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο φιλοδοξεί να «μονομαχήσει» με το ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση.

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με την επάνοδό του στην πολιτική σκηνή φιλοδοξεί να καλύψει τον χώρο ανάμεσα στην παραδοσιακή Αριστερά και τον προοδευτικό κεντρώο χώρο.

«Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί η κυβερνώσα Αριστερά» δηλώνουν συνεργάτες του

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναλυτών στον χώρο των δημοσκοπήσεων, ο Αλ. Τσίπρας έχει ερείσματα στους απογοητευμένους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, σε πολίτες της κεντροαριστεράς που είχαν αποστασιοποιηθεί μετά την ήττα του 2023 αλλά και σε ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, και κυρίως όσους έχουν ισχυρό αντιδεξιό προφίλ.

Μαξίμου για Τσίπρα: «Πολλή εικόνα, λίγη ουσία»

«Νομίζω πολλή επικοινωνία, πολλή εικόνα, αλλά δεν βλέπω ουσία, ούτε πρόσωπα, ούτε προγραμματικό λόγο, ούτε αυτοκριτική. Περιμένουμε να δούμε βέβαια, γιατί είναι ένα νέο εγχείρημα, αλλά το θέμα δεν είναι να γίνει κάποιος από Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα ή να αλλάξει μια φανέλα» δηλώνει δεικτικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τονίζοντας με έμφαση ότι ο Αλ. Τσίπρας «κάθε άλλο παρά πετυχημένος πρωθυπουργός ή αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν».

Οι «δεξαμενές» ψηφοφόρων της Μ. Καρυστιανού

Όσον αφορά στο κόμμα «Ελπίδα για Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, στο «γαλάζιο στρατόπεδο» εκτιμούν ότι η πολιτική της κίνηση θα «αγγίξει» κυρίως τους ψηφοφόρους κομμάτων δεξιότερα της ΝΔ, και συγκεκριμένα της «Ελληνικής Λύσης» του Κυριάκου Βελόπουλου και της «Νίκης» του Δημήτρη Νατσιού. Όμως, ερείσματα εκτιμάται ότι μπορεί να έχει και σε δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της κεντροαριστεράς, όπως επίσης και σε όσους επιλέγουν την αντισυστημική ψήφο.

Εν αναμονή των αποφάσεων του Αντ. Σαμαρά

Στο «ραντάρ» της Πειραιώς βρίσκεται και ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται σε τροχιά εντατικών προετοιμασιών για την ίδρυση κόμματος.

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ απευθύνεται στο περίπου ένα εκατομμύριο ψηφοφόρων της ΝΔ που στις Ευρωεκλογές εγκατέλειψαν τη «γαλάζια» παράταξη. Ουσιαστικά απευθύνεται κυρίως στο συντηρητικό, πατριωτικό δεξιό ακροατήριο της ΝΔ, το οποίο αντιδρά στη στροφή της παράταξης προς το κέντρο, αλλά και σε ψηφοφόρους μικρότερων κομμάτων που δεν έχουν τη δυναμική να λάβουν «εισιτήριο» για είσοδο στη Βουλή.

«Φουλάρουν τις μηχανές»

Σήμερα το πρωί, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί Υπουργικό Συμβούλιο, με τη συνεδρίαση να έχει κοινωνική, μεταρρυθμιστική και αναπτυξιακή ατζέντα.

Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την εφαρμογή της ισότητας στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας (οδηγία Ε.Ε.). Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία σήμερα στην Ελλάδα η γυναίκα αμείβεται κατά 12 – 13% λιγότερο από έναν άνδρα για την ακριβώς ίδια δουλειά και με τα ίδια προσόντα.

Στη συνέχεια, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, θα ενημερώσει για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο είναι στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του. Τα έργα που έχουν γίνει με πόρους του Ταμείου θα αρχίσουν να εγκαινιάζονται μετά τον Αύγουστο από την κυβέρνηση, η οποία προσδοκά ότι θα έχουν θετική απήχηση στους πολίτες.

Σημαντικό θέμα στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου είναι και η εισήγηση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (2028 – 2034) αλλά και το νομοσχέδιο του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου για το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις.