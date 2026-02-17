Δημήτρης Μαρκόπουλος: Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής εισηγείται την άρση ασυλίας του για τη μήνυση που του είχε κάνει ο Στέφανος Κασσελάκης

Την άρση ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Μαρκόπουλου, εισηγείται στην ομόφωνα στην Ολομέλεια της Βουλής η Επιτροπή Δεοντολογίας για τη μήνυση που του έχει καταθέσει ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, για συκοφαντική δυσφήμηση και εξύβριση, σχετικά με όσα είχε ανέφερε τον Ιουλίου του 2025 σε συνέντευξή του στην δημόσια τηλεόραση εις βάρος του.

Ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος κατέθεσε εξασέλιδο υπόμνημα, αναφέροντας ότι εξακολουθεί να εμμένει σε όσα ανέφερε για τον Στέφανο Κασσελάκη, δηλώνοντας ότι «επιθυμώ να αρθεί η ασυλία μου», «παρά ότι είναι παραπάνω από σαφές ότι υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική σκοπιμότητα και προσπάθεια περιορισμού της πολιτικής μου κριτικής προς το πρόσωπο του», αλλά «σε μια περίοδο που κόμματα σαν αυτό του κυρίου Κασσελάκη, πριμοδοτούν την αντιπολιτική, δεν θέλω να δώσω έστω και την παραμικρή αφορμή οπισθοχώρησης και φόβου της αστικής Δημοκρατίας».

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, στο υπόμνημά του αναφέρει ότι κατά την διάρκεια συζήτησης μεταξύ βουλευτών στην δημόσια τηλεόραση που μετείχε η βουλευτής και αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη, όταν την άκουσε να χαρακτηρίζει τον κ. Μητσοτάκη, ως «επιχειρηματία πρωθυπουργό που κάνει business», της απάντησε:

«Μην προκαλείτε την τύχη σας – πολιτικά. Έχετε επιχειρηματία πρόεδρο, με γκρίζες ζώνες και να σας θυμίσω τις περίεργες business του. Καλό λοιπόν, είναι να ζυγίζετε τα λόγια σας για τον εκλεγμένο πρωθυπουργό της χώρας. Να είστε πιο προσεκτική».

«Η τοποθέτησή μου μάλιστα εδράζεται σε στοιχεία και τεκμηριώσεις που δεν χωρούν αμφιβολία καθώς στον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας κ. Στέφανο Κασσελάκη τον Ιανουάριο του 2025 ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράβαση του νόμου περί δήλωσης και ελέγχου περιουσιακής κατάστασης βουλευτών (πόθεν έσχες) μετά από καταγγελίες του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ με αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 30 μηνών και χρηματική ποινή 50.000 ευρώ με τριετή αναστολή», αναφέρει στο υπόμνημά του ο βουλευτής της ΝΔ.

Και υπογραμμίζει ότι αυτό που είπε στη δημόσια τηλεόραση ήταν για «γκρίζες μπίζνες» του κ. Κασσελάκη και όχι όπως το διέστρεψε με αναρτήσεις του ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας για «γκρίζες μίζες».

Χθες, ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτησή του στο Χ είχε απευθυνθεί στον βουλευτή της ΝΔ λέγοντας του ότι «αν πιστεύετε όσα είπατε, συναινέστε οικειοθελώς στην άρση της ασυλίας σας».

Κύριε Μαρκόπουλε,



Όταν κάποιος κατηγορεί δημόσια, οφείλει και να λογοδοτεί δημόσια.



Το αίτημα άρσης της ασυλίας σας εξετάζεται από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.



Αν πιστεύετε όσα είπατε συναινέστε οικειοθελώς στην άρση της ασυλίας σας.

— Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) February 16, 2026

Η τελική απόφαση για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Μαρκόπουλου θα ληφθεί την ερχόμενη εβδομάδα από την Ολομέλεια.