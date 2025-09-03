Δημήτρης Παπαστεργίου: Στην Ξάνθη ενισχύονται ψηφιακός μετασχηματισμός και ευρυζωνικότητα με νέα προγράμματα και συνεργασίες

Σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της ψηφιακής μεταρρύθμισης και της ανάπτυξης υποδομών στην Περιφέρεια, πραγματοποιήθηκε σήμερα (03/09/2025) στην Ξάνθη, παρουσία του Δημήτρη Παπαστεργίου, μια σημαντική συνάντηση εργασίας με επίκεντρο τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δήμων, την επέκταση της ευρυζωνικότητας και την προώθηση νέων προγραμμάτων.

Στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου με τους δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και τον Περιφερειάρχη ΑΜΘ Χριστόδουλο Τοψίδη, βρέθηκαν οι πρωτοβουλίες που θα αλλάξουν το ψηφιακό τοπίο της περιοχής.

Μέχρι στιγμής, έχουν υποβληθεί 320 προτάσεις από όλους τους δήμους της χώρας για το πρόγραμμα της ευρυζωνικότητας, με τον κ. Παπαστεργίου να τονίζει την ανάγκη ταχύτερης υλοποίησης τόσο από πλευράς δήμων όσο και του υπουργείου.

Αναγνώρισε τις καθυστερήσεις και την έλλειψη επαρκούς προσωπικού, επισημαίνοντας ότι στους δήμους της Ξάνθης έχουν ήδη λάβει έγκριση ο δήμος Τοπείρου και ο δήμος Ξάνθης, ενώ ο δήμος Αβδήρων αναμένεται να λάβει εντός του χρόνου. Ο δήμος Μύκης βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης των διοικητικών διαδικασιών.

Ο υπουργός παρουσίασε στους δημάρχους τα νέα προγράμματα που ενισχύουν την ευρυζωνικότητα, ειδικά σε περιαστικές περιοχές όπου δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον. Ένα από αυτά, ακολουθώντας την επιτυχημένη πορεία στον Έβρο, προχωρά στην παροχή ταχυτήτων υψηλού επιπέδου, προκειμένου να στηρίξει τις σύγχρονες διοικητικές υπηρεσίες και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Επιπλέον, συζητήθηκε το πρόγραμμα σύζευξης, που στοχεύει στη διασύνδεση δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων, με επισήμανση την ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας και άμεσης αντιμετώπισης πιθανών προβλημάτων σύνδεσης σε δημοτικά κτίρια.

Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, ανακοινώθηκε ότι θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ενίσχυση του τηλεοπτικού σήματος μέσω αναμεταδοτών σε λευκές περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με εννέα αναμεταδότες να εγκαθίστανται στην Ξάνθη.

Κατά την παραμονή του στην περιοχή, ο κ. Παπαστεργίου επισκέφθηκε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), όπου συναντήθηκε με τον πρύτανη Φώτη Μάρη.

Ο πρύτανης επεσήμανε την άριστη συνεργασία με το υπουργείο και εξέφρασε την επιδίωξη να καταστήσει το πανεπιστήμιο κέντρο καινοτομίας για την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ ο υπουργός αναφέρθηκε στις επιτυχίες του Ιδρύματος.

«Γίνεται εξαιρετική δουλειά στο ΔΠΘ σε πάρα πολλούς τομείς. Χαίρομαι από τα όσα είδα και άκουσα από τον πρύτανη. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο που ο πρώτος, σύγχρονης γενιάς νανοδορυφόρος, ξεκίνησε από εδώ και πλέον βρίσκεται σε τροχιά στο διάστημα. Αυτό δείχνει πως μπορούμε να συνεργαστούμε ιδιαίτερα όταν υπάρχει στοχευμένη χρηματοδότηση όπως αυτή που εκταμιεύσαμε από το Ταμείο Ανάκαμψης και μέσα από την οποία υλοποιήθηκαν τα έργα με την κατασκευή των δορυφόρων. Υπάρχει μεγάλο πεδίο συνεργασίας και ήδη εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε ο κ. Παπαστεργίου.

