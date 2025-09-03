Πολιτική

Δημήτρης Παπαστεργίου: Στην Ξάνθη ενισχύονται ψηφιακός μετασχηματισμός και ευρυζωνικότητα με νέα προγράμματα και συνεργασίες

Συνάντηση εργασίας του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τους δημάρχους της ακριτικής πόλης
Δημήτρης Παπαστεργίου
Ο Δημήτρης Παπαστεργίου στην Ξάνθη (Πηγή φωτό: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της ψηφιακής μεταρρύθμισης και της ανάπτυξης υποδομών στην Περιφέρεια, πραγματοποιήθηκε σήμερα (03/09/2025) στην Ξάνθη, παρουσία του Δημήτρη Παπαστεργίου, μια σημαντική συνάντηση εργασίας με επίκεντρο τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δήμων, την επέκταση της ευρυζωνικότητας και την προώθηση νέων προγραμμάτων.

Στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου με τους δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και τον Περιφερειάρχη ΑΜΘ Χριστόδουλο Τοψίδη, βρέθηκαν οι πρωτοβουλίες που θα αλλάξουν το ψηφιακό τοπίο της περιοχής.

Μέχρι στιγμής, έχουν υποβληθεί 320 προτάσεις από όλους τους δήμους της χώρας για το πρόγραμμα της ευρυζωνικότητας, με τον κ. Παπαστεργίου να τονίζει την ανάγκη ταχύτερης υλοποίησης τόσο από πλευράς δήμων όσο και του υπουργείου.

Αναγνώρισε τις καθυστερήσεις και την έλλειψη επαρκούς προσωπικού, επισημαίνοντας ότι στους δήμους της Ξάνθης έχουν ήδη λάβει έγκριση ο δήμος Τοπείρου και ο δήμος Ξάνθης, ενώ ο δήμος Αβδήρων αναμένεται να λάβει εντός του χρόνου. Ο δήμος Μύκης βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης των διοικητικών διαδικασιών.

Ο υπουργός παρουσίασε στους δημάρχους τα νέα προγράμματα που ενισχύουν την ευρυζωνικότητα, ειδικά σε περιαστικές περιοχές όπου δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον. Ένα από αυτά, ακολουθώντας την επιτυχημένη πορεία στον Έβρο, προχωρά στην παροχή ταχυτήτων υψηλού επιπέδου, προκειμένου να στηρίξει τις σύγχρονες διοικητικές υπηρεσίες και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Επιπλέον, συζητήθηκε το πρόγραμμα σύζευξης, που στοχεύει στη διασύνδεση δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων, με επισήμανση την ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας και άμεσης αντιμετώπισης πιθανών προβλημάτων σύνδεσης σε δημοτικά κτίρια.

Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, ανακοινώθηκε ότι θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ενίσχυση του τηλεοπτικού σήματος μέσω αναμεταδοτών σε λευκές περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με εννέα αναμεταδότες να εγκαθίστανται στην Ξάνθη.

Κατά την παραμονή του στην περιοχή, ο κ. Παπαστεργίου επισκέφθηκε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), όπου συναντήθηκε με τον πρύτανη Φώτη Μάρη.

Ο πρύτανης επεσήμανε την άριστη συνεργασία με το υπουργείο και εξέφρασε την επιδίωξη να καταστήσει το πανεπιστήμιο κέντρο καινοτομίας για την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ ο υπουργός αναφέρθηκε στις επιτυχίες του Ιδρύματος.

«Γίνεται εξαιρετική δουλειά στο ΔΠΘ σε πάρα πολλούς τομείς. Χαίρομαι από τα όσα είδα και άκουσα από τον πρύτανη. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο που ο πρώτος, σύγχρονης γενιάς νανοδορυφόρος, ξεκίνησε από εδώ και πλέον βρίσκεται σε τροχιά στο διάστημα. Αυτό δείχνει πως μπορούμε να συνεργαστούμε ιδιαίτερα όταν υπάρχει στοχευμένη χρηματοδότηση όπως αυτή που εκταμιεύσαμε από το Ταμείο Ανάκαμψης και μέσα από την οποία υλοποιήθηκαν τα έργα με την κατασκευή των δορυφόρων. Υπάρχει μεγάλο πεδίο συνεργασίας και ήδη εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε ο κ. Παπαστεργίου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ο ΣΥΡΙΖΑ σε προεκλογική τροχιά – Οι παρεμβάσεις Φάμελλου, οι αποστάσεις από Τσίπρα και το μήνυμα συνεργασίας στην αντιπολίτευση
Ο Σωκράτης Φάμελλος χαράσσει τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει ΔΕΘ, κρατά αποστάσεις από το νέο κόμμα Τσίπρα και καλεί σε προοδευτική συμπόρευση για την ανατροπή της κυβέρνησης
Ο Σωκράτης Φάμελλος 2
Προβληματισμός στο ΠΑΣΟΚ για το άτυπο δίπολο ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Τσίπρα
Η εξέλιξη αυτή δεν είναι και η καλύτερη, αν λάβει κανείς υπόψει του ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα πάει για πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Ο Νίκος Ανδρουλάκης 1
Newsit logo
Newsit logo