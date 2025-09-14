Δημοσκοπήσεις Marc, Real Polls και GPO: Μικρή άνοδος για τη ΝΔ μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη – Αρνητικοί απέναντι στο ενδεχόμενο κομμάτων από Τσίπρα και Σαμαρά

Θετικά αποτιμούν οι πολίτες τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ την περασμένη εβδομάδα, καθώς η ΝΔ εμφανίζεται να καταγράφει άνοδο στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.

Στη δημοσκόπηση της Marc για την εφημερίδα «Θέμα της Κυριακής» η ΝΔ καταγράφει άνοδο 1,7 μονάδες στην πρόθεση ψήφου και το ποσοστό διαμορφώνεται στο 27% μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Η δημοσκόπηση της Marc

Στη δημοσκόπηση της Marc για το Θέμα η πρόθεση ψήφου για το κυβερνών κόμμα διαμορφώνεται πλέον στο 27%, ενώ στην εκτίμηση ψήφου φτάνει στο 31%, εξασφαλίζοντας προβάδισμα 17,5 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ, που παραμένει στο 13,5%.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση δείχνει άνοδο από το 25,3% στο 27% στην πρόθεση ψήφου.

Στην εκτίμηση για τη σύνθεση της Βουλής, η Marc προβλέπει επτακομματική Βουλή, με ανοιχτό ενδεχόμενο να γίνει εννιακομματική, καθώς το ΜέΡΑ25 και το «Κίνημα Δημοκρατίας» του Στέφανου Κασσελάκη κινούνται οριακά κάτω από το όριο εισόδου.

Η έρευνα καταγράφει σημαντικό έλλειμμα ενημέρωσης γύρω από τα φορολογικά μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Ένας στους τρεις πολύτεκνους δηλώνει ότι τον αφορά «ελάχιστα ή καθόλου» η μείωση των φορολογικών συντελεστών ανάλογα με τον αριθμό παιδιών.

Το 61,2% των μισθωτών του δημοσίου και 48,9% των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα απαντούν πως επηρεάζονται θετικά από τις ανακοινώσεις.

Με την ολοκλήρωση της Διεθνούς Έκθεσης και της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών σε αυτήν, αναμένεται νέος κύκλος δημοσκοπήσεων.

Δημοσκόπηση Real Polls

Το ίδιο σκηνικό επικρατεί και στη δημοσκόπηση της Real Polls για λογαριασμό των protagon.gr.

Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει βελτιωμένη εικόνα σε ό,τι αφορά τα ποσοστά της, ενώ, στον αντίποδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εμφανίζονται καθηλωμένα σε ό,τι αφορά τις προτιμήσεις των πολιτών.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της RealPolls για το protagon.gr, που διεξήχθη μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, η ΝΔ συγκεντρώνει 23,8% στην πρόθεση ψήφου, την ώρα που τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγράφουν μονοψήφια ποσοστά. Το ΠΑΣΟΚ αγγίζει το 9,7% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,1%, το ΚΚΕ με 5,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,6% και η Φωνή της Λογικής με 3,8%. «Δεν έχω αποφασίσει» απαντά το 20,4%.

Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ καταγράφεται στο 27,9% και έπονται το ΠΑΣΟΚ με 13,8%, η Ελληνική Λύση με 10,8% και η Πλεύση Ελευθερίας με 9,5%, ΣΥΡΙΖΑ με 7,9% και το ΚΚΕ με 7,6%. Το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 6,3% και η Φωνή της Λογικής 5,3%.

Σε ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε έναν κομματικό φορέα του οποίου αρχηγός θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας;», οι ερωτηθέντες εμφανίζονται αρνητικοί καθώς το 64,5% απαντά «καθόλου πιθανό». Το 12,7% λέει «πολύ πιθανό», το 9,1% «αρκετά πιθανό» και το 11,1% «λίγο πιθανό».

Στην αντίστοιχη ερώτηση για τον Αντώνη Σαμαρά το 72,6% απάντησε ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να τον ψηφίσει. Μόλις το 3,2% δήλωσε ότι είναι «πολύ πιθανό» να ψηφίσει ένα κόμμα υπό τον κ. Σαμαρά και άλλο ένα 7% ότι είναι «αρκετά πιθανό». «Λίγο πιθανό» δήλωσε το 15%.

Αναφορικά με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, το 38,7% των πολιτών τα κρίνει είτε «πολύ θετικά», είτε «μάλλον θετικά», ενώ ένα 54,4% τα κρίνει «πολύ αρνητικά» και «μάλλον αρνητικά».

GPO: Στο 24,8% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO για τα Παραπολιτικά, η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πρώτη με ποσοστό 24,8%, με δεύτερο το ΠΑΣΟΚ με 11,2%. Τρίτη είναι η Ελληνική Λύση με 8,7%, ενώ ακολουθούν ΚΚΕ με 8,1%, Πλεύση Ελευθερία με 7,8% και ΣΥΡΙΖΑ στο 5,2%.

Ειδικότερα η καταγραφή των δυνάμεων των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου έχει ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 24,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,2%

ΠΑΣΟΚ: 11,2%

Ελληνική Λύση: 8,7%

ΚΚΕ: 8,1%

Νίκη: 1,8%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,8%

Φωνή Λογικής: 3,1%

ΜέΡΑ25: 1,4%

Νέα Αριστερά: 1,4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%

Άλλο: 4,1%

Λευκό, άκυρο: 1,7%

Αναποφάσιστοι: 18,3%

Εκτίμηση ψήφου

Νέα Δημοκρατία: 29,7%

ΣΥΡΙΖΑ: 6,6%

ΠΑΣΟΚ: 14,3%

Ελληνική Λύση: 11,1%

ΚΚΕ: 10,4%

Νίκη: 2,3%

Πλεύση Ελευθερίας: 10%

Φωνή Λογικής: 3,9%

ΜέΡΑ25: 1,8%

Νέα Αριστερά: 1,8%

Κίνημα Δημοκρατίας: 3%

Άλλο: 5,1%