Νίκη Κεραμέως: «Δεν υπάρχει καμία περικοπή στο επίδομα ανεργίας» – «Νέο πρόγραμμα επιδότησης στο 90% του μισθού και των εισφορών για 1 χρόνο»

«Δεν υπάρχει καμία περικοπή στο επίδομα ανεργίας», επαναλαμβάνει η Νίκη Κεραμέως, σημειώνοντας ακόμη μία φορά ότι η δήλωση που είχε κάνει ο Παύλος Μαρινάκης ήταν προσωπική του θέση. Μιλώντας στο MEGA και στο Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο, την Πέμπτη (17.09.2026), η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναφέρθηκε στις δημοσκοπήσεις, αλλά και στο φημολογούμενο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά.

Σε συνέντευξή της στον Νίκο Ευαγγελάτο την Πέμπτη, απαντώντας σε ερώτηση για την περίφημη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, η Νίκη Κεραμέως ξεκαθάρισε: «Δεν υπάρχει καμία περικοπή στο επίδομα ανεργίας, δεν αλλάζει κάτι στην πολιτική του Υπουργείου Εργασίας και της κυβέρνησης, ο Παύλος Μαρινάκης εξέφρασε μία προσωπική θέση».

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Στη συνέχεια η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι το ποσοστό απασχόλησης στη χώρα έφτασε στο 72,2% κάτι που ποτέ στο παρελθόν δεν είχε συμβεί.

«Οκτώ στους 10 που εργάζονται σήμερα έχει σύμβαση πλήρους απασχόλησης», είπε και υπογράμμισε:

«Επιδοτούμε Προγράμματα Επιδοτούμενης Απασχόλησης για 1.000 θέσεις εργασίας σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, επιδοτούμε το 90% του μισθού και των εισφορών για 1 χρόνο. Σκοπός είναι να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους να μείνουν στον τόπο κατοικίας τους, καθώς μπορούν να απασχολούνται με τηλεργασία».

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Σε ερώτηση του Νίκου Ευαγγελάτου για τις δημοσκοπήσεις, η Νίκη Κεραμέως τόνισε πως είναι κάτι σπάνιο στη μεταπολίτευση, να δείχνουν σταθερό προβάδισμα για τη δεύτερη θητεία μίας κυβέρνησης.

«Φαίνεται ότι οι δυσαρεστημένοι δεν έχουν πάει σε άλλα κόμματα, παραμένουν αναποφάσιστοι και η πρόκληση για τη ΝΔ είναι να αναδείξουμε σε εκείνους ποιο είναι το όραμά μας για το 2030».

Για το φημολογούμενο κόμμα Σαμαρά, εξέφρασε την εκτίμησή της ότι τελικά ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα το κάνει.

Νέες 1.000 θέσεις εργασίας για άτομα με αναπηρία

Η υπουργός αναφέρθηκε και στα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης για άτομα με αναπηρία. Όπως είπε, πριν από περίπου δύο μήνες προκηρύχθηκαν 1.000 θέσεις εργασίας σε δήμους και περιφέρειες, οι οποίες καλύφθηκαν.

«Εξαφανίστηκαν οι θέσεις. Γι’ αυτό βγάζουμε και άλλες 1.000 θέσεις για συμπολίτες με αναπηρία», ανέφερε.