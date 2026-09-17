Μητσοτάκης: Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα ανοίξει κάτω από 1,75 ευρώ – Αυξάνεται οριζόντια το επίδομα

Μηνύματα προς την Τουρκία με φόντο τη νέα ένταση στη ρητορική της Άγκυρας, παρεμβάσεις για το πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης, αλλά και σαφές στίγμα για τις εκλογές και την επόμενη ημέρα έδωσε την Πέμπτη (17.09.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη του συνέντευξη μετά τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, διαμήνυσε ότι «δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλούν» και επανέλαβε ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί κατοχυρωμένο δικαίωμα της Ελλάδας, το οποίο θα ασκηθεί όταν κριθεί κατάλληλη η συγκυρία. Στο εσωτερικό μέτωπο, προανήγγειλε «εθνική παρέμβαση» για το πετρέλαιο θέρμανσης, με οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και επέκταση της παρέμβασης στο diesel και τον Οκτώβριο.

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Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έβαλε τέλος στη συζήτηση για το επίδομα ανεργίας, δηλώνοντας ότι «δεν πρόκειται να κοπεί κανένα», και παρείχε απόλυτη πολιτική κάλυψη στον Παύλο Μαρινάκη, τον οποίο χαρακτήρισε «εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο». Με το βλέμμα στις εκλογές, χαρακτήρισε την αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία «τη μόνη ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «ο ελληνικός λαός είναι το αφεντικό» και θα είναι εκείνος που θα καθορίσει την κυβέρνηση της επόμενης ημέρας.

«Υπάρχει μια επιδείνωση στη ρητορική της Τουρκίας»

Ερωτηθείς για την πρόσφατη τουρκική ρητορική, αναγνώρισε «σχετική επιδείνωση», σημειώνοντας ωστόσο ότι πολλές από τις θέσεις που διατυπώνονται από την Άγκυρα δεν είναι καινούργιες. «Υπάρχει μια επιδείνωση στη ρητορική της Τουρκίας, χωρίς όμως να ξεχνάμε, ότι πολλές θέσεις τους είχαν εκφραστεί και στο παρελθόν. Η θάλασσα λίγο αγριεύει. Εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Η θέση μας είναι αμυντική θωράκιση. Δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλούν».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Αθήνα αντιμετωπίζει τις σημερινές τοποθετήσεις «με αυτοπεποίθηση και σιγουριά ότι έχουμε το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας». «Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική με πράξεις», τόνισε, υπενθυμίζοντας ότι η αμυντική θωράκιση της χώρας έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

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Την ίδια ώρα, διατήρησε ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου. «Με την Τουρκία είμαστε γείτονες, η γεωγραφία είναι δεδομένη», είπε, χαρακτηρίζοντας τη Διακήρυξη των Αθηνών ένα καλό πλαίσιο οργανωμένου διαλόγου και επισημαίνοντας τη σημασία των ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας όταν απαιτείται αποκλιμάκωση.

«Το δικαίωμα της επέκτασης στα 12νμ είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο»

Για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια επανέλαβε ότι πρόκειται για δικαίωμα κατοχυρωμένο από το Διεθνές Δίκαιο, το οποίο η Ελλάδα μπορεί να ασκήσει όταν κρίνει ότι το επιτρέπουν οι συνθήκες. «Το δικαίωμα της επέκτασης στα 12νμ είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Θα το χρησιμοποιήσουμε όποτε κρίνουμε» είπε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Καστελλόριζο, μιλώντας για τη «συγκίνηση» και τη «θετική ενέργεια» που εισέπραξε από τους κατοίκους. Υπογράμμισε τη σημασία των μέτρων που ανακοίνωσε για το νησί, επισημαίνοντας ότι «δεν είναι εύκολο να ζει κανείς σε ένα μικρό νησί» και ότι απαιτούνται πρόσθετα κίνητρα για τους ανθρώπους που επιλέγουν να παραμείνουν εκεί.

Για την ηλεκτρική διασύνδεση

Για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η επενδυτική απόφαση της γαλλικής πλευράς σηματοδοτεί τη βούληση να προχωρήσει το έργο, το οποίο χαρακτήρισε έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Έστειλε παράλληλα μήνυμα προς την Τουρκία ότι σε μια διασυνδεδεμένη Μεσόγειο δεν πρέπει να υψώνονται «τεχνητά προσκόμματα», ενώ αποκάλυψε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά για τις επόμενες κινήσεις.

«Θα ξεκινήσει σύντομα, είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται και από την Ευρώπη, το να υψώνει αναχώματα η Τουρκία δεν είναι και η καλύτερη αντίδραση. Υπάρχει συντονισμός με την γαλλική πλευρά, το έργο δεν είναι μόνο ελληνικό αλλά και γαλλικό πλέον», ανέφερε.

«Μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά»

Στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε στον στόχο της αυτοδυναμίας, επιχειρώντας παράλληλα να αποσυνδέσει την κυβερνητική επιχειρηματολογία από οποιοδήποτε εκβιαστικό δίλημμα. Αναφερόμενος στην πρόσφατη αποστροφή του Γιώργου Φλωρίδη, σημείωσε ότι «ουδείς, ούτε ο Φλωρίδης, έθεσε δίλημμα», αλλά υπογράμμισε ότι σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας είναι κρίσιμο η χώρα να διαθέτει σταθερή κυβέρνηση.

«Αυτό που είπε ο κ. Φλωρίδης με τον δικό του τρόπο είναι ότι πρέπει μετά τις εκλογές να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση και η μόνη ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης είναι η αυτοδύναμη ΝΔ. Σε αυτή τη συγκυρία είναι η μόνη επιλογή. Όταν χθες είπε ελπίδα ή περιπέτειες είναι μια ρεαλιστική προοπτική για το πώς οι ζωές των Ελλήνων μπορούν να γίνουν καλύτερες» είπε. «Δεν είναι εκβιαστικό, είναι πραγματικότητα», σημείωσε, επαναφέροντας το δίλημμα «ελπίδα ή περιπέτεια» και υποστηρίζοντας ότι τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχουν παρουσιάσει, κατά την εκτίμησή του, μια ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης – Αυξάνεται οριζόντια το επίδομα

Εθνική παρέμβαση για τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοινώνοντας ότι την επόμενη εβδομάδα θα εξειδικευτεί ένα νέο πακέτο σημαντικής στήριξης από την κυβέρνηση, με τη συνδρομή και των διυλιστηρίων.

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, στόχος είναι το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο έκλεισε την περυσινή περίοδο.

Στο πακέτο των παρεμβάσεων περιλαμβάνεται, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ εξετάζεται και η επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς καυσίμων.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει επέκταση της παρέμβασης στο diesel και για τον Οκτώβριο, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δημιουργήσει ένα πρόσθετο ανάχωμα απέναντι στην επιβάρυνση των νοικοκυριών από το ενεργειακό κόστος.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης του ΕΦΚ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε, τουλάχιστον υπό τις σημερινές δημοσιονομικές συνθήκες, το ενδεχόμενο μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

«Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή», είπε, εξηγώντας ότι εάν υπήρχε ειδική ευρωπαϊκή δυνατότητα ώστε μια τέτοια παρέμβαση να μη συνυπολογίζεται στις οροφές δαπανών, θα μπορούσε να εφαρμοστεί προσωρινά.

«Η Ευρώπη πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω για τις αυξήσεις στα καύσιμα. Όμως δεν μπορούμε να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εκτάκτως θα μπορούσαμε να μειώσουμε τον ΕΦΚ για περιορισμένο διάστημα» είπε.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι βασική κυβερνητική προτεραιότητα παραμένει η δημοσιονομική σταθερότητα και η μείωση του δημόσιου χρέους. «Υποχρέωσή μου είναι να εξασφαλίσω ότι δεν πρόκειται ξανά η χώρα να έχει κρίση χρέους», σημείωσε.

«Λόγια του αέρα» οι εξαγγελίες ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ

Ο πρωθυπουργός ανέβασε τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση και στο πεδίο της οικονομίας, επιμένοντας ότι «τα νούμερα πρέπει να βγαίνουν». Υπερασπίστηκε την κοστολόγηση των κυβερνητικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ, επισημαίνοντας ότι αυτές θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό και στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, ενώ απέδωσε τη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων στην ανάπτυξη, στα πλεονάσματα και στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Αναγνώρισε, πάντως, ότι σημαντικό μέρος των προηγούμενων αυξήσεων εισοδήματος έχει εξανεμιστεί από τη συσσωρευμένη ακρίβεια.

Αναφερόμενος στους μισθούς, είπε ότι η Ελλάδα «ούτε είναι τελευταία στην Ευρώπη ούτε ζει οικονομικό θαύμα», ενώ κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «απόλυτο μηδενισμό».

Για τις εξαγγελίες του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ χρησιμοποίησε ακόμη πιο σκληρή γλώσσα, χαρακτηρίζοντάς τες «λόγια του αέρα», καθώς, όπως υποστήριξε, «ο λογαριασμός δεν βγαίνει».

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε τέλος και στη συζήτηση που προκλήθηκε τις τελευταίες ημέρες για το επίδομα ανεργίας.

«Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας», δήλωσε κατηγορηματικά, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται για προνοιακή παροχή αλλά για «ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα».

Υπενθύμισε ότι έχει ήδη γίνει αναμόρφωση του επιδόματος και ξεκαθάρισε ότι το κατοχυρωμένο πλαίσιο «δεν πρόκειται να αλλάξει», αλλά αντιθέτως θα ενισχυθεί.

Απόλυτη στήριξη σε Μαρινάκη

Ο πρωθυπουργός παρείχε, πάντως, πλήρη πολιτική κάλυψη στον κυβερνητικό εκπρόσωπο μετά τον θόρυβο των τελευταίων ημερών.

«Έχουμε εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο», είπε για τον Παύλο Μαρινάκη, αναγνωρίζοντας ότι δεν είναι πάντοτε εύκολο να διαχωρίζονται οι προσωπικές απόψεις από τον θεσμικό ρόλο ενός προσώπου που έχει ως δουλειά να παρουσιάζει καθημερινά τις θέσεις της κυβέρνησης.

«Τον περιβάλλω με απόλυτη εμπιστοσύνη και είμαι απόλυτα ικανοποιημένος με τη δουλειά που κάνει», τόνισε.

Δημοσκοπήσεις, αυτοδυναμία και μετεκλογικές συνεργασίες

Στο ερώτημα τι θα συμβεί εάν η ΝΔ δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να μπει σε συγκεκριμένα μετεκλογικά σενάρια.

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, σημείωσε ότι δεν είναι σύνηθες στην Ευρώπη ένα κόμμα που κυβερνά επί επτάμισι χρόνια να διατηρεί, όπως είπε, σημαντική διαφορά από την αντιπολίτευση. Αναγνώρισε τη φθορά της κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι αυτή επιβάλλει μεγαλύτερη προσπάθεια «σε ουσία και ύφος».

«Δεν έχει υπάρξει στη Μεταπολίτευση μετά από δύο τετραετίες σχεδόν το κυβερνών κόμμα να έχει τόσο μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Ο δεύτερος και ο τρίτος δεν αθροίζουν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Το τελευταίο που πρέπει να εκπέμπουμε είναι μία δεδομένη βεβαιότητα ότι είμαστε περίπου αναντικατάστατοι», ανέφερε και πρόσθεσε: «Ο ελληνικός λαός είναι το αφεντικό, αυτός θα πει ποια θέλει να είναι κυβέρνηση».

Υπενθύμισε, πάντως, ότι έχει υπάρξει υπουργός σε κυβέρνηση συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, ενώ χαρακτήρισε «άχαρη και πρόωρη» τη συζήτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες. «Έχουμε δύσκολο χειμώνα μπροστά μας», σημείωσε.

«Εγώ δε θα ασχοληθώ με τις εκλογές πριν την προεκλογική περίοδο» επεσήμανε.

Την ίδια ώρα, απέκλεισε οποιοδήποτε σενάριο συνεργασίας με τον Κυριάκο Βελόπουλο ή την Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Και όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις διαφορετικές εκλογικές φιλοδοξίες που διατυπώνονται από την αντιπολίτευση, επέλεξε το χιούμορ: «Κι εγώ θέλω να καρφώνω ανάποδα όπως ο Τζόρνταν. Και στα 20 μου απείχα πολύ από αυτό. Ας διακρίνουμε τι είναι εφικτό».

Τι είπε για Σαμαρά και Καραμανλή

Λιτός ήταν ο πρωθυπουργός όταν ρωτήθηκε για τον Αντώνη Σαμαρά. «Ό,τι είναι να πω για τον Σαμαρά το είπα», απάντησε, προσθέτοντας ότι εάν ο πρώην πρωθυπουργός προχωρήσει τελικά στη δημιουργία κόμματος, τότε μπορεί να ερωτηθεί εκ νέου.

Διαφορετικούς τόνους χρησιμοποίησε για τον Κώστα Καραμανλή, λέγοντας ότι διατηρεί «καλή σχέση» μαζί του και ότι σέβεται την επιλογή του πρώην πρωθυπουργού να κρατά αποστάσεις από την ενεργό πολιτική.

«Ο Κώστας Καραμανλής είναι ταυτισμένος με τη Νέα Δημοκρατία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι όποιος έχει καθίσει στην «ηλεκτρική καρέκλα του Μαξίμου» γνωρίζει το βάρος της ευθύνης.

«Δεν πρόκειται να κάνω τον Κασιδιάρη συνομιλητή μου»

Για τον Ηλία Κασιδιάρη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτίμησε ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο είναι επαρκές και δεν χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση. «Το νομικό πλαίσιο είναι επαρκές για το ενδεχόμενο κόμματος από τον Κασιδιάρη. Χρέος να πείσουμε τους πολίτες να κλείνουν τα αυτιά τους σε αντισυστημικούς πολιτικούς» είπε.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι ακραίες φωνές εξακολουθούν να βρίσκουν απήχηση και αναφέρθηκε στον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και σε δυνάμεις εκτός Ελλάδας που, όπως υποστήριξε, μπορούν να επενδύσουν πολιτικά σε τέτοιες φωνές.

«Ο πρωθυπουργός είναι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων», είπε, τονίζοντας ότι τα κυβερνητικά μέτρα δεν λαμβάνονται με βάση την κομματική προτίμηση των πολιτών.

Για τον Ηλία Κασιδιάρη, πάντως, ήταν απόλυτος: «Όλοι ξέρουμε ποιος είναι και ποια είναι η διαδρομή του. Εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να τον κάνω συνομιλητή μου».

«Το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος»

Αναφερόμενος στη συνταγματική αναθεώρηση και στις πολιτικές συγκλίσεις της αντιπολίτευσης, εξαπέλυσε νέα επίθεση προς τους δύο βασικούς αντιπάλους της κυβέρνησης στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς, λέγοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη και η ΕΛΑΣ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος».