Δημοσκόπηση GPO: Το κόμμα Καρυστιανού «απειλεί» Πλεύση Ελευθερίας, Ελληνική Λύση και Νίκη

Αναδιάταξη δυνάμεων στο πολιτικό σύστημα φαίνεται να προκαλεί το υπό διαμόρφωση κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού, με τις δημοσκοπήσεις να αποτυπώνουν τη δυναμική και τα κοινωνικά ακροατήρια στα οποία ενδέχεται να απευθυνθεί.

Σύμφωνα με ανάλυση του Αντώνη Παπαργύρη που δημοσιεύεται στα «ΝΕΑ» (09.01.2026), βασισμένη στη δημοσκόπηση της GPO για τα «Παραπολιτικά 90,1» (Δεκ. 2025), η πολιτική πρωτοβουλία της προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Μαρίας Καρυστιανού, φαίνεται να «τσιμπάει» ψηφοφόρους κυρίως από τον ευρύτερο χώρο της αντιπολίτευσης και των κομμάτων διαμαρτυρίας.

Τα υψηλότερα ποσοστά πρόθεσης ψήφου για το διαφαινόμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφονται μεταξύ των ψηφοφόρων της Νίκης (63,4%), της Πλεύσης Ελευθερίας (52,8%) και της Ελληνικής Λύσης (36,7%), με σημαντική –αλλά χαμηλότερη– απήχηση και σε ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ (26,8%), του ΚΚΕ (25%) και της Φωνής Λογικής (23,4%). Η απήχηση αυτή επιβεβαιώνει τη στόχευση σε ακροατήρια που κινούνται εκτός του παραδοσιακού δικομματισμού, με προφίλ κυρίως αντισυστημικό.

Κόμμα Καρυστιανού: Μικρές απώλειες για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Αντιθέτως, από τα δύο κόμματα εξουσίας –ΝΔ και ΠΑΣΟΚ– οι διαρροές εμφανίζονται εξαιρετικά περιορισμένες, με μόλις το 10% και 15,8% αντίστοιχα να δηλώνουν ότι είναι «πολύ» ή «αρκετά πιθανό» να στηρίξουν ένα κόμμα υπό την ηγεσία Καρυστιανού

Σε επίπεδο γενικού εκλογικού σώματος, το 7,6% απαντά πως είναι «πολύ πιθανό» να επιλέξει ένα κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, το 13,2% «αρκετά πιθανό», ενώ το 8,8% δηλώνει «λίγο πιθανό». Αντιθέτως, το 67,3% απορρίπτει πλήρως ένα τέτοιο ενδεχόμενο, υποδηλώνοντας ότι πρόκειται για εγχείρημα με σαφώς προσδιορισμένα –αλλά εν δυνάμει ισχυρά– εκλογικά ερείσματα.

Παρότι η πρωτοβουλία Καρυστιανού δεν φαίνεται προς το παρόν να απειλεί ευθέως την κυριαρχία της ΝΔ, η ενδεχόμενη κάθοδος της μπορεί να προκαλέσει ανακατατάξεις στο χώρο της αντιπολίτευσης και στη μάχη για τη δεύτερη θέση, αναδιατάσσοντας τα στρατόπεδα στις «δεξαμενές διαμαρτυρίας».