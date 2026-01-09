Πολιτική

Δημοσκόπηση GPO: Το κόμμα Καρυστιανού «απειλεί» Πλεύση Ελευθερίας, Ελληνική Λύση και Νίκη

Προς το παρόν δεν απειλεί την κυριαρχία της ΝΔ, η ενδεχόμενη κάθοδος της μπορεί να προκαλέσει ανακατατάξεις στο χώρο της αντιπολίτευσης
Η Μαρία Καρυστιανού
Η Μαρία Καρυστιανού (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Αναδιάταξη δυνάμεων στο πολιτικό σύστημα φαίνεται να προκαλεί το υπό διαμόρφωση κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού, με τις δημοσκοπήσεις να αποτυπώνουν τη δυναμική και τα κοινωνικά ακροατήρια στα οποία ενδέχεται να απευθυνθεί. 

Σύμφωνα με ανάλυση του Αντώνη Παπαργύρη που δημοσιεύεται στα «ΝΕΑ» (09.01.2026), βασισμένη στη δημοσκόπηση της GPO για τα «Παραπολιτικά 90,1» (Δεκ. 2025), η πολιτική πρωτοβουλία της προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Μαρίας Καρυστιανού, φαίνεται να «τσιμπάει» ψηφοφόρους κυρίως από τον ευρύτερο χώρο της αντιπολίτευσης και των κομμάτων διαμαρτυρίας.

Τα υψηλότερα ποσοστά πρόθεσης ψήφου για το διαφαινόμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφονται μεταξύ των ψηφοφόρων της Νίκης (63,4%), της Πλεύσης Ελευθερίας (52,8%) και της Ελληνικής Λύσης (36,7%), με σημαντική –αλλά χαμηλότερη– απήχηση και σε ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ (26,8%), του ΚΚΕ (25%) και της Φωνής Λογικής (23,4%). Η απήχηση αυτή επιβεβαιώνει τη στόχευση σε ακροατήρια που κινούνται εκτός του παραδοσιακού δικομματισμού, με προφίλ κυρίως αντισυστημικό.

Κόμμα Καρυστιανού: Μικρές απώλειες για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Αντιθέτως, από τα δύο κόμματα εξουσίας –ΝΔ και ΠΑΣΟΚ– οι διαρροές εμφανίζονται εξαιρετικά περιορισμένες, με μόλις το 10% και 15,8% αντίστοιχα να δηλώνουν ότι είναι «πολύ» ή «αρκετά πιθανό» να στηρίξουν ένα κόμμα υπό την ηγεσία Καρυστιανού

Σε επίπεδο γενικού εκλογικού σώματος, το 7,6% απαντά πως είναι «πολύ πιθανό» να επιλέξει ένα κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, το 13,2% «αρκετά πιθανό», ενώ το 8,8% δηλώνει «λίγο πιθανό». Αντιθέτως, το 67,3% απορρίπτει πλήρως ένα τέτοιο ενδεχόμενο, υποδηλώνοντας ότι πρόκειται για εγχείρημα με σαφώς προσδιορισμένα –αλλά εν δυνάμει ισχυρά– εκλογικά ερείσματα.

Παρότι η πρωτοβουλία Καρυστιανού δεν φαίνεται προς το παρόν να απειλεί ευθέως την κυριαρχία της ΝΔ, η ενδεχόμενη κάθοδος της μπορεί να προκαλέσει ανακατατάξεις στο χώρο της αντιπολίτευσης και στη μάχη για τη δεύτερη θέση, αναδιατάσσοντας τα στρατόπεδα στις «δεξαμενές διαμαρτυρίας».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
337
161
134
118
102
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Νίκος Δένδιας: Δεν μπορούμε να κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ της δεκαετίας του ’80 επειδή πλησιάζουν εκλογές
«Εκείνο που διεκδικεί η αντιπολίτευση είναι η άνευ αξιολόγησης άκριτη χορήγηση βαθμών, χωρίς εξουσία, χωρίς καθήκοντα και χωρίς αντίκρισμα σε πραγματική υπηρεσία»
Ο Νίκος Δένδιας στη Βουλή 8
Δημήτρης Καιρίδης για Νίκο Δένδια: Όποιος δίνει άλλοθι στη Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι άστοχο και ατυχές
«Ε, όχι και να τα ακούμε από έναν επιχειρηματία»» είπε ο βουλευτής της ΝΔ για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ενώ για τον υπουργό Εθνικής Άμυνας ανέφερε ότι «το έκανε καλοπροαίρετα»
Ο Δημήτρης Καιρίδης 9
Βολές Νίκου Ανδρουλάκη κατά Κυριάκου Μητσοτάκη για Βενεζουέλα και FIR Αθηνών – Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους αγρότες
Συστηματική εγκατάλειψη των υποδομών κατήγγειλε ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης με φόντο την καθήλωση των αεροπλάνων - «Πάθατε Νετανιάχου» ρώτησε τον πρωθυπουργό από το βήμα της Βουλής
Νίκος Ανδρουλάκης
Η «γαλάζια» κόντρα Καιρίδη - Δένδια συνεχίστηκε και στο καφενείο της Βουλής: «Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος» - Το τηλεοπτικό σχόλιο Καιρίδη
Οι δύο άνδρες νωρίτερα, είχαν αντιπαράθεση μέσα στην αίθουσα, με αφορμή ένα σχόλιο του Δημήτρη Καιρίδη για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
Δένδιας και Καιρίδης
28
Newsit logo
Newsit logo