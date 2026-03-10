Δημοσκόπηση Interview: «Ναι» σε άμυνα και ασφάλεια – Ανέβηκε στο 34,1% η ΝΔ

Την απόφαση της κυβέρνησης να βοηθήσει την Κύπρο στέλνοντας φρεγάτες και αεροσκάφη στο νησί στηρίζει η κοινή γνώμη όπως προκύπτει μέσα από δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political.

Οι πολίτες σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Interview λένε «ναι» σε άμυνα και ασφάλεια μετά τη βοήθεια στην Κύπρο, ενώ δεν κρύβουν την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις στην οικονομία και την ακρίβεια.

Στην ερώτηση «πώς αξιολογείτε την ενέργεια των ΗΠΑ και του Ισραήλ να προχωρήσουν στην εξόντωση του θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν;», η πλειονότητα των ερωτηθέντων, σε ποσοστό 55%, τη θεωρεί λανθασμένη/μάλλον λανθασμένη, προφανώς, όπως προκύπτει από τις επόμενες απαντήσεις, όχι γιατί στηρίζει το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης, αλλά διότι φοβάται τις οικονομικές συνέπειες και το «φρένο» στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Σωστή/μάλλον σωστή ενέργεια τη χαρακτηρίζει το 39% των πολιτών, ενώ ΔΞ/ΔΑ λέει το 6%.

Στον ερώτημα αν συμφωνούν με την παροχή στρατιωτικής συνδρομής της Ελλάδας προς την Κύπρο (πχ, φρεγάτες, αεροσκάφη), η στήριξη στις αποφάσεις της κυβέρνησης είναι συντριπτική, με το 75% των ερωτηθέντων να απαντά ότι συμφωνεί/μάλλον συμφωνεί, το 22% να διαφωνεί/μάλλον διαφωνεί, ενώ το 3% των ερωτηθέντων απαντά ΔΞ/ΔΕ.

Με το ίδιο σκεπτικό απάντησαν και για την αγορά φρεγατών με το 72% να συμφωνεί με την αμυντική θωράκιση της χώρας και να απαντά ναι/μάλλον ναι, το 24% όχι/μάλλον όχι και το 4% ΔΞ/ΔΑ.

Ανησυχία για τις επιπτώσεις του πολέμου

Το 95% εκφράζει την αγωνία του για ενδεχόμενη αύξηση στις τιμές των προϊόντων και το 80% για τα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει στην ανάπτυξη η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Στην ερώτηση αν πιστεύουν ότι η χώρα είναι πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει αντίστοιχες κρίσεις σε σχέση με το παρελθόν, το 45% απαντά πιο έτοιμη, το 27% το ίδιο έτοιμη, το 24% λιγότερο έτοιμη και το 4% ΔΞ/ΔΑ.

Στην ερώτηση «ποια κυβέρνηση θεωρείτε πιο ικανή στη διαχείριση τέτοιων κρίσεων;», το 38% απαντά μια κυβέρνηση της ΝΔ, το 10% μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (όπως το 2019), ενώ το 48% καμία από τις δύο και 4% ΔΞ/ΔΑ.

Ασφάλεια και σταθερότητα

Οσοι συμμετείχαν στη δημοσκόπηση ρωτήθηκαν πόσο τους ανησυχούν οι διεθνείς πολεμικές συρράξεις. Ειδικότερα, το 95% απαντά ότι το ανησυχεί πολύ/αρκετά η ακρίβεια, έναντι μόλις 5% που απαντά λίγο/καθόλου. Πολύ/αρκετά ανησυχούν οι πολίτες για την οικονομική ανάπτυξη σε ποσοστό 80%, έναντι 20% που απαντούν λίγο/καθόλου. Η εθνική ασφάλεια ανησυχεί πολύ/αρκετά το 66% των ερωτηθέντων, έναντι 34% που απαντούν λίγο/καθόλου. Τέλος, πολύ/αρκετά φοβίζει το 37% των ερωτηθέντων η πολιτική σταθερότητα, έναντι 63% που απαντά λίγο/καθόλου.

Μητσοτάκης ο καταλληλότερος

Στην ερώτηση «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;», ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί το προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ειδικότερα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη επιλέγει το 32,6% των ερωτηθέντων και ακολουθούν: «Κανέναν» το 31,5%, τον Νίκο Ανδρουλάκη το 10,3%, τον Κυριάκο Βελόπουλο το 5,9%, τον Δημήτρη Κουτσούμπα το 4,8%, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου το 4,5%, τον Στέφανο Κασσελάκη το 3%, τον Σωκράτη Φάμελλο το 2,5%, την Αφροδίτη Λατινοπούλου το 1,9%, τον Δημήτρη Νατσιό το 1,5% και τον Αλέξη Χαρίτση το 1,5%.

Στο 15,7% η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ

Στην ερώτηση «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;», η ΝΔ λαμβάνει ποσοστό 28,5%, αυξημένο κατά σχεδόν δύο μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της Interview. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 12,8% και διαφορά από την κυβερνητική παράταξη στις 15,7 μονάδες, το ΚΚΕ με 6,3%, η Ελληνική Λύση με 6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9%, το ΜέΡΑ25 με 3,5%, η Φωνή Λογικής με 3,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3%, οι Δημοκράτες με 2,4%, η Νίκη με 1,2%, η Νέα Αριστερά με 1%, ενώ «άλλο» απαντά το 10,9% και «δεν έχω αποφασίσει» το 16,4%.

Στο 34,1% σκαρφαλώνει η ΝΔ

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ «σκαρφαλώνει» στο 34,1% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 15,4% και διαφορά από την κυβερνητική παράταξη στις 18,7 ποσοστιαίες μονάδες, το ΚΚΕ με 7,5%, η Ελληνική Λύση με 7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,5%, το ΜέΡΑ25 με 4,2%, η Φωνή Λογικής με 3,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,5%, οι Δημοκράτες με 2,8%, η Νίκη με 1,4%, η Νέα Αριστερά με 1,3% και «άλλο» με 13,6%. Το ποσοστό της ΝΔ, αν και υπολείπεται του ορίου που της εξασφαλίζει αυτοδύναμη κυβέρνηση, θεωρείται μια πολύ καλή προεκλογική βάση για να μπορέσει στα τελευταία μέτρα πριν από την κάλπη να την επιτύχει.

Η μεγάλη χαμένη

Το υπό ίδρυση κόμμα της κ. Καρυστιανού καταγράφει μια έντονα πτωτική πορεία, με μόλις 8,2% να θεωρεί πολύ πιθανό να αλλάξει την επιλογή του υπέρ ενός νέου κόμματος υπό την ηγεσία της και 9,1% να το θεωρεί αρκετά πιθανό, έναντι 71,7% που το θεωρεί καθόλου πιθανό και 9,5% που το θεωρεί λίγο πιθανό και 1,5% που ΔΞ/ΔΑ.

Σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, το 10,1% απαντά ότι είναι πολύ πιθανό να άλλαζε την επιλογή του υπέρ ενός κόμματος υπό την ηγεσία του και το 5,4% αρκετά πιθανό. Απεναντίας, το 76,5% απαντά ότι είναι απίθανο να άλλαζε την επιλογή του και το 7,6% λίγο πιθανό, ενώ ΔΞ/ΔΑ απαντά το 0,4%.

Μικρότερη αλλά υπαρκτή είναι και η μείωση της αποδοχής του υπό ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση στην οποία το υποστήριζε το 11,3% του εκλογικού σώματος.