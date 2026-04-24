Παύλος Μαρινάκης από Δελφούς: Η μάχη κατά της παραπληροφόρησης είναι ζήτημα επιβίωσης

Την ανάγκη θέσπισης κανόνων για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και την ταυτοποίηση των χρηστών στο διαδίκτυο, επανέφερε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο XI Delphi Economic Forum, σε συζήτηση με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και η Μάχη για την Αλήθεια στην Ψηφιακή Εποχή».

Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε την παραπληροφόρηση «μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις της εποχής μας», σημειώνοντας ότι η μάχη για την αλήθεια δεν αφορά μόνο το πολιτικό σύστημα, αλλά τη δημοκρατία, την κοινωνία και την καθημερινή ζωή των πολιτών.

«Η μάχη ενάντια στην παραπληροφόρηση είναι ένα βαθύτατα κοινωνικό θέμα. Είναι θέμα υπαρξιακό, είναι ζήτημα επιβίωσης», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν μιλάμε για πρόβλημα, αλλά για κρίση»

Αναφερόμενος στον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης, ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι δεν έχει νόημα, πλέον, η συζήτηση για το αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει «καλό ή κακό», καθώς αποτελεί ήδη μέρος της πραγματικότητας.

«Η παραπληροφόρηση είναι μια κρίση. Οφείλεις τα όπλα τα οποία έχει κάθε εποχή να τα χρησιμοποιήσεις υπέρ σου και όχι να στραφούν εναντίον σου. Ένα από αυτά είναι και η τεχνητή νοημοσύνη», σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Όπως είπε, η ίδια τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για fact-checking είτε για τη διάδοση ψευδών ειδήσεων. «Εμείς πρέπει να κερδίσουμε σε αυτή τη μάχη», ανέφερε.

Κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη στα ΜΜΕ

Ο Παύλος Μαρινάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη ο πολίτης να γνωρίζει πότε ένα κείμενο, ένα άρθρο ή ένα βίντεο έχει παραχθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

«Όποιος χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, είτε για ένα κείμενο, είτε για ένα άρθρο, είτε για οτιδήποτε, να ξέρει ο κόσμος ότι έχει κάνει χρήση αυτού», είπε, αναφερόμενος και στην πρωτοβουλία της ΠΟΕΣΥ για τη διαμόρφωση Κώδικα Δεοντολογίας σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το ζήτημα δεν αφορά μόνο την ποιότητα της ενημέρωσης, αλλά και την προστασία της δημοκρατικής διαδικασίας, καθώς η παραπληροφόρηση μπορεί να επηρεάσει ακόμη και ένα εκλογικό αποτέλεσμα.

«Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ένα deepfake βίντεο»

Ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι, αν και τα deepfakes συνιστούν κίνδυνο, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι μόνο ένα ψεύτικο βίντεο που μπορεί να κυκλοφορήσει πριν από τις εκλογές.

«Το πρόβλημα είναι ένα ανυπόγραφο άρθρο σε ένα site ή ένας ανώνυμος λογαριασμός στα social media που μπορεί να ανεβάσει ένα βίντεο ή μια ιστορία η οποία να μην μπορεί να αποδειχθεί πολύ γρήγορα ότι είναι ψευδής», τόνισε.

Σε αυτό το πλαίσιο, επανέφερε την πρότασή του για ταυτοποίηση κάθε χρήστη στο διαδίκτυο. «Επαναφέρω ξανά και ξανά μία προσωπική, ταυτοτική θέση για την ταυτοποίηση κάθε χρήστη στο διαδίκτυο», είπε, διευκρινίζοντας ότι δεν μιλά για άρση της ψευδωνυμίας, αλλά για τη δυνατότητα ταυτοποίησης σε περίπτωση νομικού ζητήματος.

«Όποιος δεν διαπράττει κάποια παρανομία, δεν έχει να φοβάται», πρόσθεσε.

«Οι εκλογές γίνονται πλέον και στο διαδίκτυο»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέδεσε το ζήτημα με τις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, επισημαίνοντας ότι οι κανόνες που ίσχυαν παραδοσιακά για την προεκλογική περίοδο πρέπει να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα.

«Πλέον, σε αυτή την εποχή, οι εκλογές γίνονται μέσα και από το διαδίκτυο, μέσα δηλαδή και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης.

Όπως είπε, μια πλατφόρμα που λειτουργεί σε ένα κράτος χωρίς να ταυτοποιεί τους χρήστες της και χωρίς να ενημερώνει υποχρεωτικά όταν ένα βίντεο είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης «μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών».

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη συζήτηση αυτή, όπως, κατά τον ίδιο, έκανε και στο ζήτημα της προστασίας των ανηλίκων στα social media.

«Η δημοκρατία δεν είναι ασυδοσία»

Απαντώντας σε ενστάσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι δεν τίθεται ζήτημα περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης.

«Κανένας δεν μιλάει για κανόνες για το ποιος θα γράφει και ποιος δεν θα γράφει το οτιδήποτε», είπε, προσθέτοντας ότι το ζητούμενο είναι να μπορεί να εντοπιστεί, σε περίπτωση ποινικού αδικήματος, ποιος βρίσκεται πίσω από ένα προφίλ ή μια ιστοσελίδα.

«Η δημοκρατία δεν είναι ασυδοσία. Η δημοκρατία δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει κανόνες, νόμους, περιορισμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Fake news, Τέμπη και «νεκρή Μαρία»

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η παραπληροφόρηση δεν είναι φαινόμενο που γεννήθηκε με την τεχνητή νοημοσύνη ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά προϋπήρχε και σήμερα αποκτά νέα εργαλεία.

Όπως είπε, στη θητεία του ως κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει κληθεί πολλές φορές να αποδομήσει fake news, τα οποία, κατά την εκτίμησή του, δεν προέρχονταν κυρίως από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά από «προπαγάνδα άλλων κομμάτων και κάποιων μέσων ενημέρωσης».

Αναφέρθηκε ειδικά στο αφήγημα περί ξυλολίου και «χαμένων βαγονιών» στην υπόθεση των Τεμπών, λέγοντας ότι δεν το δημιούργησε η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά «οι διαδόσεις». Παρέπεμψε, επίσης, στην υπόθεση της «νεκρής Μαρίας» στον Έβρο, την οποία χαρακτήρισε παράδειγμα παραπληροφόρησης με εθνικές διαστάσεις.

«Είναι μια μάχη που μας αφορά όλους», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.