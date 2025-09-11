Δημοσκόπηση Interview: Πώς αξιολογούν τα μέτρα, η διαφορά ΝΔ με ΠΑΣΟΚ, χάνει ο Τσίπρας από την Καρυστιανού

Τον σφυγμό των πολιτών αποτυπώνει νέα δημοσκόπηση λίγο μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ. Τα μέτρα δεν φαίνεται να ικανοποίησαν τους πολίτες σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, ενώ ο κόσμος φαίνεται να προτιμά την Μαρία Καρυστιανού από τον Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Political, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 9,9 μονάδες του ΠΑΣΟΚ με τους το 57% των ερωτηθέντων ωστόσο να ζητά πρόωρες εκλογές..

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 21,9% και ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση με 12% και 8,1% αντίστοιχα. Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων:

ΝΔ: 21,9%

ΠΑΣΟΚ: 12%

Ελληνική Λύση: 8,1%

ΚΚΕ: 7,2%

Πλεύση Ελευθερίας: 4,6%

Φωνή Λογικής: 4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 3,8%

ΜέΡΑ25: 3,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,4%

Νέα Αριστερά: 2,1%

Νίκη: 1,9%

Αναποφάσιστοι: 17,2%

Άλλο κόμμα: 10%

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, τα ποσοστά των κομμάτων έχουν ως εξής:

ΝΔ: 26,7%

ΠΑΣΟΚ: 14,6%

Ελληνική Λύση: 9,8%

ΚΚΕ: 8,8%

Φωνή Λογικής: 4,9%

Κίνημα Δημοκρατίας: 4,2%

ΜέΡΑ25: 4,2%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,1%

Νέα Αριστερά: 2,6%

Νίκη: 2,3%

Άλλο: 12,2%

Οι πολίτες ρωτήθηκαν και για ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται. Οι απαντήσεις τους ήταν:

Κανένας: 28,9%

Κυριάκος Μητσοτάκης: 27%

Νίκος Ανδρουλάκης: 9,7%

Κυριάκος Βελόπουλος: 7,8%

Δημήτρης Κουτσούμπας: 6,3%

Ζωή Κωνσταντοπούλου: 5,4%

Στέφανος Κασσελάκης: 4%

Σωκράτης Φάμελλος: 3%

Αλέξης Χαρίτσης: 3%

Αφροδίτη Λατινοπούλου: 2,8%

Η Καρυστιανού αφήνει πίσω της τον Τσίπρα

Στους πολίτες έγινε και η ερώτηση ποιον θα επέλεγαν να ψηφίσουν αν δημιουργούσαν ξεχωριστούς πολιτικούς φορείς ο Αλέξης Τσίπρας, ο Αντώνης Σαμαράς και η Μαρία Καρυστιανού και η απάντησή τους ήταν:

Καρυστιανού: 25%

Τσίπρας: 13%

Σαμαράς: 9%

Το 50% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν παρακολούθησε την ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, το 32% απαντά πως ήταν ίδια με τις προηγούμενες ομιλίες του πρώην πρωθυπουργού, και το 17% απαντά πως ήταν ανανεωμένος με νέα πρόταση.

Από εκεί και πέρα το 57% των πολιτών ζητά πρόωρες εκλογές, ενώ το 41% θέλει η κυβέρνηση να ολοκληρώσει τη θητεία της.

Τα μέτρα της ΔΕΘ και η καθημερινότητα

Ερώτηση έγινε και η για τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ 2025 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με το 77% των ερωτηθέντων δηλώνει καθόλου ή λίγο ικανοποιημένο, ενώ το 22% απαντά πως έμεινε πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο. Το 58% απαντά πως δεν υπάρχει κάποιο μέτρο που θεωρεί πως το αφορά προσωπικά, ενώ το 40% απαντά πως υπάρχει.

Οι πολίτες ρωτήθηκαν και για την καθημερινότητά τους με το 37% να απαντά πως δυσκολεύεται στις αγορές του στο σούπερ μάρκετ, το 31% δυσκολεύεται να πληρώσει τους λογαριασμούς ρεύματος, το 13% απαντά πως δυσκολεύεται να πληρώσει κάποια έκτακτη δαπάνη, το 12% απαντά πως δυσκολεύεται να πληρώσει ενοίκιο ή κοινόχρηστα και το 4% απαντά πως δυσκολεύεται να πληρώσει του λογαριασμούς του τηλεφώνου.